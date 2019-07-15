С Днем бухгалтера 2019: прикольные поздравления и анимированные открытки

Главред собрал идеи прикольных поздравлений бухгалтеров в прозе и стихах, а также в открытках.
День бухгалтера 2019 в Украине всегда отмечается 16 июля.
Ранее Главред уже писал о том, что подарить бухгалтеру на профессиональный праздник. Но ведь дарят не только вещи – любой из нас без всякого труда может подарить знакомому бухгалтеру приятные слова или красивую открытку. Да и самый дорогой подарок на День бухгалтера без сопутствующих добрых слов теряет половину своей ценности.
Так что Главред собрал идеи прикольных поздравлений бухгалтеров в прозе и стихах, а также в открытках.
Поздравления с Днем бухгалтера в прозе
Поздравляю с профессиональным праздником самых точных и прагматичных людей в этом мире! Бухгалтер — это профессия, требующая внимательности, ответственности и усидчивости, поэтому хочется пожелать вам терпения, трудолюбия, легкости в работе, побольше счастливых, спокойных моментов и запоминающихся выходных!
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Читайте такжеМеждународный день бухгалтера: поздравления прикольные и короткие на словах и в открыткахПоздравляю с днем бухгалтера! Пусть дебет верно дружит с кредитом, а баланс всегда будет в плюсе. Пусть все отчеты быстро и точно составляются, а цифры непременно знают свое место. Работа пускай приносит удовольствие, достойно вознаграждается и ценится.
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Поздравление с Днем главного бухгалтера:
Поздравляем нашего главного бухгалтера с профессиональным праздником! Желаем железных нервов и крепкого самообладания. Четкости и планомерности в работе, налаженности рабочей схемы, идеальных сводок и чистоты в анализируемых документах. Добра вам и благополучия!
С Днем бухгалтера: поздравления в стихах
Нам жизнь давно дает понять:
Финансы надо уважать!
А значит, в этот день прекрасный
Мы поздравляем не напрасно!
Желаем счастья и везенья,
В работе — нужного терпенья,
В семье — взаимной доброты,
Тепла, поддержки, красоты!
Чтоб деньги на счету водились,
А документы все сходились,
Карьера в гору возрастала
И личной жизни не мешала!
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У вас сегодня славный праздник,
Спешим поздравить вас друзья.
Без вас, поверьте, мы не можем,
Об этом знает вся страна!
Вас добрым словом вспоминаем,
Нас постоянно к вам влечет.
Бухгалтер — человек серьезный,
Ведь деньги очень любят счет.
Вы настоящие герои,
Вы в цифрах — просто короли!
Примите наши поздравленья:
От сердца чистого они!
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Кто зарплаты посчитает,
И бюджет, и НДС?
Лишь бухгалтеру под силу,
С калькулятором и без.
Без ошибок, очень точно
Рассчитает он баланс.
Как всегда, аврал и срочность.
Что б мы делали без вас?
В этот день мы вам желаем,
Чтобы кошелек полнел,
Быть всегда вам на вершине,
На финансовой волне!
Смс-поздравления с Днем бухгалтера прикольные
2 смс - 121 символ:
Успешной работы,
Удачных отчетов,
Зарплаты нескромной
И премий огромных.
Начальства внимательного,
С Днем Вас бухгалтера!
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3 смс - 154 символа:
Поздравляю с Днем бухгалтера и желаю оптимизма, бодрости, удачи и благополучия, порядка, уважения, высокого профессионализма, достатка, счастья и везения.
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2 смс - 93 символа:
От души я поздравляю
Наших всех бухгалтеров.
Глаз пусть радует остаток
Ваших денежных счетов.
Привітання з Днем бухгалтера
Вітаю з Днем бухгалтера України і бажаю в будь-якій ситуації тримати баланс, не втрачати з уваги жодної цифри і значення, бажаю роботи без труднощів і помилок, а життя — з достатком і позитивним сальдо.
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З днем бухгалтера вітаю,
Рівноваги вам бажаю,
Хай в кишенях буде густо,
В гаманцях також не пусто,
У роботі все окей,
За що повага від людей!
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Хочу привітати з Днем бухгалтера і побажати стабільного успіху на роботі, бездоганною звітності та правильної документації. Нехай життя наповнюється приємними сюрпризами, цікавими моментами, веселими зустрічами та радісними емоціями. Великого здоров’я і щирого щастя!
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Щоби звіти всі здавались
Без проблем і на "ура".
Бережіть, будь ласка, нерви,
Бо все інше – то дурня.
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Вітаю з Днем бухгалтера і побажати хочу безпомилкової роботи і безперешкодної діяльності, безсумнівної удачі і високих успіхів, чудового настрою і справжнього щастя.
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2 смс - 126 символів:
Щоб гроші в мішечку,
Гріли сердечко.
Щоб думи веселі були,
Щоб радість і щирість,
Щоб долі на милість,
Ви гарно на світі жили.