С Днем бухгалтера 2019: прикольные поздравления и анимированные открытки

День бухгалтера 2019 в Украине всегда отмечается 16 июля.

Ранее Главред уже писал о том, что подарить бухгалтеру на профессиональный праздник. Но ведь дарят не только вещи – любой из нас без всякого труда может подарить знакомому бухгалтеру приятные слова или красивую открытку. Да и самый дорогой подарок на День бухгалтера без сопутствующих добрых слов теряет половину своей ценности.

Так что Главред собрал идеи прикольных поздравлений бухгалтеров в прозе и стихах, а также в открытках.

Поздравления с Днем бухгалтера в прозе

Поздравляю с профессиональным праздником самых точных и прагматичных людей в этом мире! Бухгалтер — это профессия, требующая внимательности, ответственности и усидчивости, поэтому хочется пожелать вам терпения, трудолюбия, легкости в работе, побольше счастливых, спокойных моментов и запоминающихся выходных!

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Читайте такжеМеждународный день бухгалтера: поздравления прикольные и короткие на словах и в открыткахПоздравляю с днем бухгалтера! Пусть дебет верно дружит с кредитом, а баланс всегда будет в плюсе. Пусть все отчеты быстро и точно составляются, а цифры непременно знают свое место. Работа пускай приносит удовольствие, достойно вознаграждается и ценится.

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Поздравление с Днем главного бухгалтера:

Поздравляем нашего главного бухгалтера с профессиональным праздником! Желаем железных нервов и крепкого самообладания. Четкости и планомерности в работе, налаженности рабочей схемы, идеальных сводок и чистоты в анализируемых документах. Добра вам и благополучия!

С Днем бухгалтера: поздравления в стихах

Нам жизнь давно дает понять:

Финансы надо уважать!

А значит, в этот день прекрасный

Мы поздравляем не напрасно!

Желаем счастья и везенья,

В работе — нужного терпенья,

В семье — взаимной доброты,

Тепла, поддержки, красоты!

Чтоб деньги на счету водились,

А документы все сходились,

Карьера в гору возрастала

И личной жизни не мешала!

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У вас сегодня славный праздник,

Спешим поздравить вас друзья.

Без вас, поверьте, мы не можем,

Об этом знает вся страна!

Вас добрым словом вспоминаем,

Нас постоянно к вам влечет.

Бухгалтер — человек серьезный,

Ведь деньги очень любят счет.

Вы настоящие герои,

Вы в цифрах — просто короли!

Примите наши поздравленья:

От сердца чистого они!

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Кто зарплаты посчитает,

И бюджет, и НДС?

Лишь бухгалтеру под силу,

С калькулятором и без.

Без ошибок, очень точно

Рассчитает он баланс.

Как всегда, аврал и срочность.

Что б мы делали без вас?

В этот день мы вам желаем,

Чтобы кошелек полнел,

Быть всегда вам на вершине,

На финансовой волне!

Смс-поздравления с Днем бухгалтера прикольные

2 смс - 121 символ:

Успешной работы,

Удачных отчетов,

Зарплаты нескромной

И премий огромных.

Начальства внимательного,

С Днем Вас бухгалтера!

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3 смс - 154 символа:

Поздравляю с Днем бухгалтера и желаю оптимизма, бодрости, удачи и благополучия, порядка, уважения, высокого профессионализма, достатка, счастья и везения.

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2 смс - 93 символа:

От души я поздравляю

Наших всех бухгалтеров.

Глаз пусть радует остаток

Ваших денежных счетов.

Привітання з Днем бухгалтера

Вітаю з Днем бухгалтера України і бажаю в будь-якій ситуації тримати баланс, не втрачати з уваги жодної цифри і значення, бажаю роботи без труднощів і помилок, а життя — з достатком і позитивним сальдо.

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З днем бухгалтера вітаю,

Рівноваги вам бажаю,

Хай в кишенях буде густо,

В гаманцях також не пусто,

У роботі все окей,

За що повага від людей!

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Хочу привітати з Днем бухгалтера і побажати стабільного успіху на роботі, бездоганною звітності та правильної документації. Нехай життя наповнюється приємними сюрпризами, цікавими моментами, веселими зустрічами та радісними емоціями. Великого здоров’я і щирого щастя!

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Щоби звіти всі здавались

Без проблем і на "ура".

Бережіть, будь ласка, нерви,

Бо все інше – то дурня.

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Вітаю з Днем бухгалтера і побажати хочу безпомилкової роботи і безперешкодної діяльності, безсумнівної удачі і високих успіхів, чудового настрою і справжнього щастя.

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2 смс - 126 символів:

Щоб гроші в мішечку,

Гріли сердечко.

Щоб думи веселі були,

Щоб радість і щирість,

Щоб долі на милість,

Ви гарно на світі жили.