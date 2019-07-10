День бухгалтера 2019 в Украине: когда и как отмечается

Когда День бухгалтера в Украине – дата в 2019 году и что подарить бухгалтеру / Фото из открытых источников

День бухгалтера 2019 Украина отмечает дважды: сначала свой национальный, а затем еще и Международный день бухгалтера осенью.

Когда День бухгалтера 2019 в Украине: дата, какого числа

День бухгалтера в Украине в 2019 году выпадает на вторник, так как праздник всегда отмечается 16 июля. Даже на оккупированных территориях эту дату решили не менять: к примеру, День бухгалтера в "ДНР" также отмечают на следующей неделе.

Международный день бухгалтера 2019 пройдет 10 ноября. Эта дата также неизменна. В 2019 году он выпал на воскресенье.

Читайте такжеМеждународный день бухгалтера: поздравления прикольные и короткие на словах и в открыткахА вот День бухгалтера в России отмечается 21 ноября.

День бухгалтера в Украине: традиции

День бухгалтера – это профессиональный праздник всех, кто имеет дело с бухгалтерией, вне зависимости от звания и занимаемой должности. То есть празднуют его даже студенты, которые будут бухгалтерами только в будущем. И, конечно, заодно поздравляют аудиторов.

Официальные власти проводят награждения, а на предприятиях устраивают банкеты.

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Что подарить бухгалтеру на профессиональный праздник

Дружить со специалистом, который начисляет зарплату, предпочитает большинство работников. Так что презентов бухгалтерам в их профессиональный день дарят много.

Чаще всего это просто сувениры и приятные мелочи:

оригинальная визитница;

тематический канцелярский набор;

ежедневник главного бухгалтера;

праздничная хлопушка с купюрами;

вкусный набор чая/кофе.

Такой оригинальный подарок бухгалтеру не сильно обременит бюджет, зато наверняка доставит радость виновнику торжества.