Михайлов день 2019: что нельзя делать, приметы и заговоры

Что нельзя делать в Михайлов день 21 ноября, приметы и заговоры / Архангел Михаил. Икона

Михайлов день в 2019 году отмечается дважды. Сначала справляют Михайлово чудо 19 сентября, а уже в этом месяце Собор Архистратига Михаила – 21 ноября. И оба праздника установлены в честь Архангела Михаила.

О том, в чем помогает святой и какие есть молитвы Архангелу Михаилу – читайте в нашем материале Михайлов день: как молиться и кому Архангел Михаил – покровитель. В сегодняшнем материале – о том, что нельзя делать в Михайлов день 21 ноября и какие есть приметы и заговоры на Михайлов день.

Михайлов день: что нельзя делать

Михайла свято (как в Украине говорят) или Михайлов день 21 ноября – праздник церковный. Поэтому в первую очередь в силе все церковные заветы: не ссориться (лучше даже голос не повышать, за крики в этот день может и "ответка" с небес прилететь), не сквернословить, не делать тяжелой корыстной работы.

Работать можно – но такая работа не должна быть корыстной (то есть исключительно для себя). Например, выйти на рабочую смену или старой бабушке помочь можно (хоть родной, хоть соседке), а вот подработка подождет до завтра, считают люди верующие.

Накануне праздник Михайлов день – то есть уже сегодня – все верующие постятся, исключив из рациона мясо, яйца и молочные продукты.

Есть и специфические запреты на день святого Михаила 2019:

в день Архангела Михаила не моют голову: по поверью, так можно вымыть из головы весь ум;

ничего не рубят и не режут – это запрет для мужчин, ничего не ткут – для женщин: чтобы не обидеть Архангела Михаила.

Многие интересуются: можно ли жениться на Михайлово чудо? Что 19 сентября, что 21 ноября, если праздники не выпали на вторник, четверг или субботу (в эти дни обряд венчания не проводят, также как и во время постов и накануне двунадесятых праздников). Праздник Архангела Михаила 2019 выпал на четверг, поэтому в этом году на Михайлов день венчаться нельзя – а вот в ЗАГСе гражданскую церемонию, разумеется, поведут.

День лучше провести спокойно и благостно.

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Михайлов день: что можно делать

В старину в праздник Архангела Михаила 21 ноября отмечали окончание сельских работ. Поэтому, сходив с утра в церковь и искренне помолившись святому, люди устраивали гуляния.

В домах накрывались пышные столы с пивом и мясными блюдами, ведь уже через неделю прихожан ждал Филиппов или Рождественский пост. Вот до самого поста, то есть на неделю, праздник мог и затянуться. Столь долгое празднование считалось в порядке вещей.

Люди ходили в гости по родственникам и сами посиделки устраивали.

Следили в этот день и за погодой.

Михайлов день: приметы

21 ноября часто бывали оттепели. Отсюда и народное название праздника – Михайловские грязи. А вот если наоборот выдавались морозы, то на этот случай была другая пословица: "Михайло мосты мостит".

В Михайлов день приметы такие:

если рассвело раньше обычного – к жестким холодам вскорости;

иней утром – к снежной зиме;

туман утром – к оттепели;

мокрый снег идет – к дождливой весне;

ясная погода – к трескучим морозам;

мало шишек на деревьях и/или много желудей – к теплой зиме.

Есть приметы в Михайлов день и несвязанные с погодой. К примеру, если в этот день услышал церковные колокола – жди беды.

А хороший сон, приснившийся этой ночью, никому нельзя рассказывать – а то никак не сбудется.

Заговоры на Михайлов день

В Михайлов день ублажали дворового – младшего братишку домового. На ужин ему в хлев выносили зажаренную курицу, чтоб тот затем всю зиму честно за домашней скотиной приглядывал, не давал ей болеть и мешал насылать на нее порчу. Самому домовому выставляли миску каши.

А еще читается молитва Архангелу Михаилу на деньги:

Молитва Архангелу Михаилу

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