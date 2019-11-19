Михайлов день: как молиться и кому Архангел Михаил – покровитель

21 ноября праздник Украина отмечает церковный. Это Михайлов день 2019 или проще – День святого Михаила.

Многие зовут его Михайлово чудо. Но Михайлово чудо 2019 было 19 сентября. А Михайлов день 21 ноября установлен в честь Архистратига Михаила. Полностью название праздника звучит как Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных.

Архистратиг – это главнокомандующий небесного войска, то есть Архангел Михаил – воевода ангельских Сил Небесных. Поэтому и обращения к святому Михаилу – это в первую очередь очень сильная молитва от врагов.

21 ноября – праздник: Украина и святой Михаил

День Михаила 2019 Украина не чтит не только из уважения к Архистратигу Михаилу.

Читайте такжеМихайлово чудо 2019: что делать, чтоб ума прибавилосьДело в том, что святой Архангел Михаил – покровитель ее главного города, столицы Киева. Поэтому в какой-то мере это всеукраинский праздник.

Неудивительно, что первая инвестиционная монета Украины – это как раз монета Архистратиг Михаил.

Архангел Михаил: в чем помогает святой

Собор Архистратига Михаила – икона то есть – помогает в исцелении не только тела, но и души. Ведь Архангел Михаил – покровитель всех верующих. Причем не только православных – за помощью к нему обращаются и те, кто исповедует ислам и иудаизм. Святой Архангел Михаил оберегает людей на земле, а после смерти встречает у входа в Рай и помогает душам подготовиться к жизни на Небесах.

Архангел Михаил. Икона/фото Правмир

Икона Собор Архангела Михаила – в чем помогает? Перед иконой Архангелу Михаилу молятся:

о защите от зла и всяких темных сил;

о защите от любых врагов людских;

при стихийном бедствии;

о помощи в исцелении от любой болезни;

о помощи в далеком пути – в командировке, например;

если одолели беды и несчастья;

при любом душевном порыве: если не знаешь, как поступить, какое решение принять, неурядицы тревожат и пр.

Ладанка Архангела Михаила – частый оберег для военных и моряков.

Сам Архангел Михаил на иконе, как и положено архистратигу, обряжен в воинские доспехи и алый плащ. Рисуют его либо в полный рост, либо по пояс. В правой руке архангел держит копье с крестом на конце или же огненный меч. Многие, к слову, интересуются, что написано на мече Архангела Михаила. Но в Писании четкого ответа нет – известно лишь, что этим мечом Михаил отсекает все бесплодное и недостойное, то есть "всякое дерево, не приносящее доброго плода".

Читайте такжеРождественский пост в 2019 году: когда и что нужно знать

Архистратиг Михаил: молитва

Молитва Архангелу Михаилу помогает в трудную минуту. Искренняя молитва издревле известна своими чудодейственными свойствами.

К слову, оттого, что святой Михаил первым встречает души людские на том свете – в Михайловы дни (на Михайлово чудо 19 сентября и как раз 21 ноября) принято поминать молитвой усопших. Читается такая молитва Архангелу Михаилу в полночь.

Молитва Архангелу Михаилу – слушать акафист:

Короткая молитва Архангелу Михаилу: кондак

Избранный Небесных сил воеводо и рода человеческаго заступниче, сие тебе, иже тобою от скорбных избавляеми, благодарственное приносим пение: ты же, яко предстояй Престолу Царя Славы, от всяких нас бед свобождай, да с верою и любовию в похвалу тебе зовем: Радуйся, Михаиле, великий Архистратиже, со всеми Небесными силами.

Молитва Архангелу Михаилу о любви и о замужестве, говорят, помогает обрести вторую половинку:

Святый Архангеле Божий Михаиле! Ты наш защитник и хранитель от лукавого. Покрой нас твоим Щитом Истины и защити в битве, которую Сатана ведет против Истины. Помогай нам видеть праведный путь Святой Любви. Поясняй каждый наш выбор между добром и злом, всегда подставляя нас под свой Щит Истины. Аминь.

А молитва в день Михайлового чуда публиковалась в нашем материале Михайлово чудо 2019: какие молитвы читать на замужество и от сил зла.