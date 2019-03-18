Прикольные поздравления с Днем налоговика 2019 – тексты и открытки

18 марта 2019, 01:39

Главред собрал идеи поздравлений с профессиональным праздником работников налоговой.

  • Поздравление с Днем налоговой инспекции в картинках Фото из открытых источников
  • Поздравление с Днем налоговой инспекции в картинках Фото из открытых источников
  • Поздравление с Днем налоговой инспекции в картинках Фото из открытых источников
  • Поздравление с Днем налоговой инспекции в картинках Фото из открытых источников
  • Поздравление с Днем налоговой инспекции в картинках Фото из открытых источников
  • Поздравление с Днем налоговой инспекции в картинках Фото из открытых источников
  • Поздравление с Днем налоговой инспекции в картинках Фото из открытых источников
  • Поздравление с Днем налоговой инспекции в картинках Фото из открытых источников
  • Поздравление с Днем налоговой инспекции в картинках Фото из открытых источников

18 марта отмечается День работника налогового и таможенного дела Украины. День налоговика 2019 выпал на понедельник, что, наверняка, скрасит этим специалистам начало рабочей недели.

Стоит отметить, что еще один тесно связанный с налоговой праздник – День бухгалтера 2019 – отмечается летом: День бухгалтера в Украине празднуется 16 июля. А в России и вовсе День бухгалтера и День налоговых органов отмечаются в один день – 21 ноября. Есть еще и Международный день бухгалтера, с которым поздравляют 10 ноября.

Поздравление налоговику в прозе

Поздравляем с профессиональным праздником! Желаем, чтобы твое личное счастье, любовь и благополучие не облагались никакими жизненными налогами. А твои лучшие качества — доброта, невероятная проницательность, настоящая мудрость и справедливость — пусть будут достойно поощрены судьбой и государством.

***

Поздравляем работников налогового и таможенного дела Украины с праздником! От души желаем производственных успехов, радости каждодневного труда, счастья и тепла в семьях, крепкого здоровья и уверенности в завтрашнем дне.

***

Поздравляю Днем работника налоговых органов. Желаю легкой и простой работы, успешной деятельности и порядка во всем, острой внимательности, осторожности, ответственности и высокого профессионализма, а также личного большого счастья, мира, здоровья, удачи и благополучия.

Поздравление коллеге-налоговику

Ты очень верно служишь Украине,

Следишь, чтобы наполнилась казна,

Хоть винтик ты в огромнейшей машине,

Но роль твоя отчаянно важна.

Стоишь на страже, как солдат в дозоре,

От взгляда не укроется ничто:

Неужто денежки опять в офшоре?!

Система наша словно решето!

Желаем тебе крепкого здоровья,

Чтобы его хватило на сто лет,

Живи легко, красиво и с любовью,

Купаясь в счастье и не зная бед!

***

4 смс - 206 символов:

Налоги собрали

И чаю попили,

Я Вас поздравляю,

Наш праздник, забыли?

Отчеты готовы,

Сошлись все счета,

Коллеги, ну что вы —

Танцуй до утра!

Желаю успеха,

Любви и везения,

Радости, смеха,

Мечты исполнения!

***

4 смс - 222 символа:

Дорогие коллеги, поздравляю вас с Днем налоговика! Желаю спокойной работы без нервов и встрясок, а также благополучной жизни без проблем и трудностей. Пусть каждый день нам всем платит свой налог на удачу, успех и счастье.

***

3 смс - 194 символа:

Что ж, коллеги, поздравляю,

Вот наш праздник наступил,

И сегодня мы гуляем,

Я надеюсь, хватит сил.

Мы налоги собираем

День за днем, из года в год,

И сегодня я желаю —

Пусть вам в жизни повезет!

Тосты с Днем налоговой службы прикольные

Снова нам к веселью выдали зарплату -

Праздник ведь пришел к нам налоговика.

Мы грустить не будем и не будем плакать,

А всерьез отметим и наверняка.

А с утра опять нам нужно на работу -

Но сегодня искренняя пусть бежит строка.

Пусть уйдут тревоги, пусть уйдут заботы –

Отмечаем нынче день налоговика.

Чтобы приходила радость на рассвете,

Чтобы не забыли тягу мы к труду,

Чтобы были счастливы взрослые и дети,

Чтобы было много праздников в году!

***

Дорогая налоговая инспекция в лице своих сотрудников! Прими поздравления с праздником этой непростой профессии! Пусть людское недоверие к вашей деятельности иссякнет, а труд станет эффективнее. От вас в немалой степени зависит будущее страны и граждан! Поздравляем налоговые органы!

***

Снова на душе у нас певчая весна,

Будем мы спокойно, други, спать сегодня!

Заплатив налоги все кругом сполна,

Мы стихи напишем быстро и проворно.

И невольно наша воспарит душа

От сознанья честно отданного долга-

Ну и что, что нету больше ни гроша,

Но сегодня праздник, радостный, свободный!

Нынче ведь тот самый день налоговика,

Пусть кружат снежинки первого снежка.

Пожелаем денег и побольше счастья,

Принесет удачу беглая строка.

***

Достаточно один раз задуматься, чтобы понять, насколько важна налоговая система в целом и налоговые органы в частности. Давайте же в профессиональный праздник этих органов поднимем бокалы, скажем тост и выпьем за труд работников, что ведет к стабильности экономики и общества страны! С праздником!

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