Прикольные поздравления с Днем налоговика 2019 – тексты и открытки

Главред собрал идеи поздравлений с профессиональным праздником работников налоговой.
18 марта отмечается День работника налогового и таможенного дела Украины. День налоговика 2019 выпал на понедельник, что, наверняка, скрасит этим специалистам начало рабочей недели.
Стоит отметить, что еще один тесно связанный с налоговой праздник – День бухгалтера 2019 – отмечается летом: День бухгалтера в Украине празднуется 16 июля. А в России и вовсе День бухгалтера и День налоговых органов отмечаются в один день – 21 ноября. Есть еще и Международный день бухгалтера, с которым поздравляют 10 ноября.
Поздравление налоговику в прозе
Поздравляем с профессиональным праздником! Желаем, чтобы твое личное счастье, любовь и благополучие не облагались никакими жизненными налогами. А твои лучшие качества — доброта, невероятная проницательность, настоящая мудрость и справедливость — пусть будут достойно поощрены судьбой и государством.
***
Поздравляем работников налогового и таможенного дела Украины с праздником! От души желаем производственных успехов, радости каждодневного труда, счастья и тепла в семьях, крепкого здоровья и уверенности в завтрашнем дне.
***
Поздравляю Днем работника налоговых органов. Желаю легкой и простой работы, успешной деятельности и порядка во всем, острой внимательности, осторожности, ответственности и высокого профессионализма, а также личного большого счастья, мира, здоровья, удачи и благополучия.
Поздравление коллеге-налоговику
Ты очень верно служишь Украине,
Следишь, чтобы наполнилась казна,
Хоть винтик ты в огромнейшей машине,
Но роль твоя отчаянно важна.
Стоишь на страже, как солдат в дозоре,
От взгляда не укроется ничто:
Неужто денежки опять в офшоре?!
Система наша словно решето!
Желаем тебе крепкого здоровья,
Чтобы его хватило на сто лет,
Живи легко, красиво и с любовью,
Купаясь в счастье и не зная бед!
***
4 смс - 206 символов:
Налоги собрали
И чаю попили,
Я Вас поздравляю,
Наш праздник, забыли?
Отчеты готовы,
Сошлись все счета,
Коллеги, ну что вы —
Танцуй до утра!
Желаю успеха,
Любви и везения,
Радости, смеха,
Мечты исполнения!
***
4 смс - 222 символа:
Дорогие коллеги, поздравляю вас с Днем налоговика! Желаю спокойной работы без нервов и встрясок, а также благополучной жизни без проблем и трудностей. Пусть каждый день нам всем платит свой налог на удачу, успех и счастье.
***
3 смс - 194 символа:
Что ж, коллеги, поздравляю,
Вот наш праздник наступил,
И сегодня мы гуляем,
Я надеюсь, хватит сил.
Мы налоги собираем
День за днем, из года в год,
И сегодня я желаю —
Пусть вам в жизни повезет!
Тосты с Днем налоговой службы прикольные
Снова нам к веселью выдали зарплату -
Праздник ведь пришел к нам налоговика.
Мы грустить не будем и не будем плакать,
А всерьез отметим и наверняка.
А с утра опять нам нужно на работу -
Но сегодня искренняя пусть бежит строка.
Пусть уйдут тревоги, пусть уйдут заботы –
Отмечаем нынче день налоговика.
Чтобы приходила радость на рассвете,
Чтобы не забыли тягу мы к труду,
Чтобы были счастливы взрослые и дети,
Чтобы было много праздников в году!
***
Дорогая налоговая инспекция в лице своих сотрудников! Прими поздравления с праздником этой непростой профессии! Пусть людское недоверие к вашей деятельности иссякнет, а труд станет эффективнее. От вас в немалой степени зависит будущее страны и граждан! Поздравляем налоговые органы!
***
Снова на душе у нас певчая весна,
Будем мы спокойно, други, спать сегодня!
Заплатив налоги все кругом сполна,
Мы стихи напишем быстро и проворно.
И невольно наша воспарит душа
От сознанья честно отданного долга-
Ну и что, что нету больше ни гроша,
Но сегодня праздник, радостный, свободный!
Нынче ведь тот самый день налоговика,
Пусть кружат снежинки первого снежка.
Пожелаем денег и побольше счастья,
Принесет удачу беглая строка.
***
Достаточно один раз задуматься, чтобы понять, насколько важна налоговая система в целом и налоговые органы в частности. Давайте же в профессиональный праздник этих органов поднимем бокалы, скажем тост и выпьем за труд работников, что ведет к стабильности экономики и общества страны! С праздником!