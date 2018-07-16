День бухгалтера-2018 в Украине: поздравления на словах и в анимированных картинках

"Главред" собрал идеи прикольных поздравлений украинских бухгалтеров в прозе и стихах, а также в открытках.
Сегодня, 16 июля, Украина отмечает профессиональный праздник наших счетоводов – День бухгалтера.
"Главред" собрал идеи поздравлений для бухгалтеров, которые, несомненно украсят их торжество.
Поздравления с Днем бухгалтера в прозе
От души поздравляю с Днем бухгалтера Украины и хочу пожелать великих успехов и стабильного благополучия в деятельности, прекрасных идей и радостных событий в жизни, высокого достатка и доброго здоровья, искренней любви и хороших друзей.
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Поздравляю с Днем бухгалтера Украины и от души желаю уютного дома и крепкой семьи в активах жизни, постоянного оборота крупного капитала, а также огромных доходов в личный карман и малых затрат на реализацию мечты. Успехов в работе без ошибок и недочетов, счастья на сердце без зависти и обид.
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Поздравляю с Днем бухгалтера Украины. Пусть удается закрытыми глазами сводить дебеты с кредитами, пусть не будет недочетов и глупых ошибок в работе, пусть только плюсом идет остаток в деятельности и достаток в жизни.
Поздравления с Днем бухгалтера прикольные
Пусть цены на газ будут чуточку ниже.
Отличных вам премий, оклада повыше,
Зарплата пусть радует суммой всегда,
Доходы растут и мошна не худа.
Резвятся пусть детки у вас во дворе,
А дом так яркий, как лист в сентябре.
Веселой гурьбою толпятся друзья.
Отличных деньков пожелаю вам я.
Купаться в улыбках везде и всегда!
Работы желаю не столь уж и сложной,
Успехов и радостей вам всевозможных!
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Бухгалтер – ты, как никто другой, разбираешься в цифрах. Так вот, чтобы счастье сопровождало тебя триста шестьдесят пять дней в году, чтобы двенадцать месяцев было отличное настроение, пятьдесят две недели – без болезней, семь дней в неделю любви и удовольствия! Поздравляю!
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Цифры, цифры все кругом,
Голова как будто дом,
Где живет сплошные счеты,
Дебит, кредит и отчеты.
С днем бухгалтера, тебя
Поздравляет вся семья!
На работе пусть везет —
На "отлично" будет счет!
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Поздравляем всех бухгалтеров с профессиональным днем. Пускай на работе вы и оперируете числами, но в личной жизни желаем сбиться со счета счастливых дней, радостных моментов и незабываемых ощущений. Пускай в ежедневной отчетности все беды, плохое настроение и злые умыслы недругов будут на нуле.
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Как сделать премию больше, а выплаты сторонним организациям меньше, сколько гривен выдать и кому решать – конечно, бухгалтеру. Так пусть Ваш профессиональный праздник пройдет сегодня весело и с минимумом работы, а последствия в виде утренних головных болей обойдут Вас стороной.
Поздравления с Днем бухгалтера в стихах
Наш бухгалтер – человек, достойный уважения!
С Днем бухгалтера ему приносим поздравления!
Если даже рассчитать все требуется срочно,
Мы спокойны – цифры, как всегда, сойдутся точно!
Наш бухгалтер выполнит расчеты в срок,
Пусть его порадует наш поздравок!
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Кто бухгалтер в Украине,
Не покоя тем отныне,
Потому что все законы
Для учета — перепоны!
Мы вас, бедных, поздравляем,
И терпения желаем,
И здоровья, и удачи,
Быть хотя б чуть-чуть богаче!
Пусть вас очень уважают,
В отпуск летом отпускают!
Разливайте коньячок,
Получайте — поздравок!
Поздравления с Днем бухгалтера в смс
2 смс - 101 символ:
Дебет с кредитом
Свели,
К результату
Подошли,
Пусть у вас
Баланс сойдется,
Пусть отчет
Легко сдается!
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4 смс - 210 символов:
Чтоб работа приносила
Лишь банкноты и улыбку.
И дома чтобы была сила.
Порадовать вторую половинку.
Чтобы все отчеты сходились,
Получались все поручения.
Чтоб рядом друзья находились,
И желаний всех исполнения.
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4 смс - 252 символа:
Наверно не существует более внимательной работы, чем та, где столько цифр! Бухгалтер гармонично сводит дебит и кредит, следит за счетами и расходами, предугадывает неприятности! В этот июльский день мы желаем вам точного рассудка и безошибочной работы!
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3 смс - 153 символа:
Ваш лучший друг калькулятор и баланс.
Вы просите у судьбы счастливый шанс.
Пусть всегда у вас сходится годовой отчет.
Пусть забудете вы годам своим счет.