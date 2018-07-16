День бухгалтера-2018 в Украине: поздравления на словах и в анимированных картинках

16 июля 2018, 13:35

"Главред" собрал идеи прикольных поздравлений украинских бухгалтеров в прозе и стихах, а также в открытках.

  • День бухгалтера-2018 в Украине: поздравления на словах и в анимированных картинках Фото из открытых источников
  • День бухгалтера-2018 в Украине: поздравления на словах и в анимированных картинках Фото из открытых источников
  • День бухгалтера-2018 в Украине: поздравления на словах и в анимированных картинках Фото из открытых источников
  • День бухгалтера-2018 в Украине: поздравления на словах и в анимированных картинках Фото из открытых источников
  • День бухгалтера-2018 в Украине: поздравления на словах и в анимированных картинках Фото из открытых источников
  • День бухгалтера-2018 в Украине: поздравления на словах и в анимированных картинках Фото из открытых источников
  • День бухгалтера-2018 в Украине: поздравления на словах и в анимированных картинках Фото из открытых источников
  • День бухгалтера-2018 в Украине: поздравления на словах и в анимированных картинках Фото из открытых источников
  • День бухгалтера-2018 в Украине: поздравления на словах и в анимированных картинках Фото из открытых источников

Сегодня, 16 июля, Украина отмечает профессиональный праздник наших счетоводов – День бухгалтера.

"Главред" собрал идеи поздравлений для бухгалтеров, которые, несомненно украсят их торжество.

Поздравления с Днем бухгалтера в прозе

От души поздравляю с Днем бухгалтера Украины и хочу пожелать великих успехов и стабильного благополучия в деятельности, прекрасных идей и радостных событий в жизни, высокого достатка и доброго здоровья, искренней любви и хороших друзей.

***

Поздравляю с Днем бухгалтера Украины и от души желаю уютного дома и крепкой семьи в активах жизни, постоянного оборота крупного капитала, а также огромных доходов в личный карман и малых затрат на реализацию мечты. Успехов в работе без ошибок и недочетов, счастья на сердце без зависти и обид.

***

Поздравляю с Днем бухгалтера Украины. Пусть удается закрытыми глазами сводить дебеты с кредитами, пусть не будет недочетов и глупых ошибок в работе, пусть только плюсом идет остаток в деятельности и достаток в жизни.

Поздравления с Днем бухгалтера прикольные

Пусть цены на газ будут чуточку ниже.

Отличных вам премий, оклада повыше,

Зарплата пусть радует суммой всегда,

Доходы растут и мошна не худа.

Резвятся пусть детки у вас во дворе,

А дом так яркий, как лист в сентябре.

Веселой гурьбою толпятся друзья.

Отличных деньков пожелаю вам я.

Купаться в улыбках везде и всегда!

Работы желаю не столь уж и сложной,

Успехов и радостей вам всевозможных!

***

Бухгалтер – ты, как никто другой, разбираешься в цифрах. Так вот, чтобы счастье сопровождало тебя триста шестьдесят пять дней в году, чтобы двенадцать месяцев было отличное настроение, пятьдесят две недели – без болезней, семь дней в неделю любви и удовольствия! Поздравляю!

***

Цифры, цифры все кругом,

Голова как будто дом,

Где живет сплошные счеты,

Дебит, кредит и отчеты.

С днем бухгалтера, тебя

Поздравляет вся семья!

На работе пусть везет —

На "отлично" будет счет!

***

Поздравляем всех бухгалтеров с профессиональным днем. Пускай на работе вы и оперируете числами, но в личной жизни желаем сбиться со счета счастливых дней, радостных моментов и незабываемых ощущений. Пускай в ежедневной отчетности все беды, плохое настроение и злые умыслы недругов будут на нуле.

***

Как сделать премию больше, а выплаты сторонним организациям меньше, сколько гривен выдать и кому решать – конечно, бухгалтеру. Так пусть Ваш профессиональный праздник пройдет сегодня весело и с минимумом работы, а последствия в виде утренних головных болей обойдут Вас стороной.

Поздравления с Днем бухгалтера в стихах

Наш бухгалтер – человек, достойный уважения!

С Днем бухгалтера ему приносим поздравления!

Если даже рассчитать все требуется срочно,

Мы спокойны – цифры, как всегда, сойдутся точно!

Наш бухгалтер выполнит расчеты в срок,

Пусть его порадует наш поздравок!

***

Кто бухгалтер в Украине,

Не покоя тем отныне,

Потому что все законы

Для учета — перепоны!

Мы вас, бедных, поздравляем,

И терпения желаем,

И здоровья, и удачи,

Быть хотя б чуть-чуть богаче!

Пусть вас очень уважают,

В отпуск летом отпускают!

Разливайте коньячок,

Получайте — поздравок!

Поздравления с Днем бухгалтера в смс

2 смс - 101 символ:

Дебет с кредитом

Свели,

К результату

Подошли,

Пусть у вас

Баланс сойдется,

Пусть отчет

Легко сдается!

***

4 смс - 210 символов:

Чтоб работа приносила

Лишь банкноты и улыбку.

И дома чтобы была сила.

Порадовать вторую половинку.

Чтобы все отчеты сходились,

Получались все поручения.

Чтоб рядом друзья находились,

И желаний всех исполнения.

***

4 смс - 252 символа:

Наверно не существует более внимательной работы, чем та, где столько цифр! Бухгалтер гармонично сводит дебит и кредит, следит за счетами и расходами, предугадывает неприятности! В этот июльский день мы желаем вам точного рассудка и безошибочной работы!

***

3 смс - 153 символа:

Ваш лучший друг калькулятор и баланс.

Вы просите у судьбы счастливый шанс.

Пусть всегда у вас сходится годовой отчет.

Пусть забудете вы годам своим счет.

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