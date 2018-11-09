Международный день бухгалтера 2018: поздравления прикольные и короткие на словах и в открытках

На этой неделе у нас еще один повод поздравить наших бухгалтеров с их профессиональным праздником – на этот раз международным.

Международный день бухгалтерии, более известный как Международный день бухгалтера отмечается 10 ноября. В 2018 году он выпал на субботу.

Читайте такжеАдвокаты и бухгалтера будут сообщать о подозрительных финансовых операцияхДату международного праздника приурочили к дате выхода первой книги о бухгалтерии еще в далеком 1494 году. Это труд Луки Пачиоли "Все об арифметике, геометрии и пропорции".

Напомним, что День бухгалтера в Украине отмечается 16 июля, а в День бухгалтера России – 21 ноября.

К празднику бухгалтеров "Главред" собрал идеи поздравлений – прикольные и официальные, на словах и в картинках.

День бухгалтера: поздравления в прозе

Всегда будьте королевой послушных цифр, идеально составленных отчетов и непременно сходящегося баланса! Пусть работа ладится и выполняется словно сама собой, а зарплата не перестает радовать! С Международным днем бухгалтера!

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Дорогие бухгалтеры, с праздником вас! Желаем, чтобы вы видели крупные денежные суммы не только в счетах и отчетах, но еще и в виде премий и поощрений! Здоровья вам и терпения!

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Поздравляем всех бухгалтеров с профессиональным днем. Пускай на работе вы и оперируете числами, но в личной жизни желаем сбиться со счета счастливых дней, радостных моментов и незабываемых ощущений. Пускай в ежедневной отчетности все беды, плохое настроение и злые умыслы недругов будут на нуле.

День бухгалтера: поздравления в стихах

Желаю мира, радости, достатка.

Пусть будет все на свете гладко.

Здоровье крепкое желаю сохранить…

И в плюс баланс всегда сводить.

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Ум и такт, краса, уменье –

Прелесть вы! Во всем баланс.

Множить счастья начисленье

Во стократ судьбе для вас,

И пусть так, чтоб смех раскатом,

На столах – балык, икра,

Позволяет жить зарплата

Вам всегда, бухгалтера!

***

3 смс - 200 символов:

Хай гроші самі рахуються,

А звіти самі друкуються.

Декларації самі дають звіти,

А прихильники дарують квіти.

Щоб важка ваша робота

Приємною була завжди.

І лиш велика банкнота

З вами перейшла на "ти".

С Днем бухгалтера: короткие поздравления

Ты – повелитель калькуляторов и счетов.

Прими же поздравленье от души.

Порядок будет пусть всегда в расчетах,

Ну, и объемы премии безмерно хороши.

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2 смс - 126 символов:

Щоб гроші в мішечку,

Гріли сердечко.

Щоб думи веселі були,

Щоб радість і щирість,

Щоб долі на милість,

Ви гарно на світі жили.

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2 смс - 101 символ:

Дебет с кредитом

Свели,

К результату

Подошли,

Пусть у вас

Баланс сойдется,

Пусть отчет

Легко сдается!

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3 смс - 192 символа:

Цифры, цифры все кругом,

Голова как будто дом,

Где живет сплошные счеты,

Дебит, кредит и отчеты.

С днем бухгалтера, тебя

Поздравляет вся семья!

На работе пусть везет —

На "отлично" будет счет!