Международный день бухгалтера 2018: поздравления прикольные и короткие на словах и в открытках

"Главред" собрал идеи поздравлений с профессиональным праздником работников бухгалтерии.
На этой неделе у нас еще один повод поздравить наших бухгалтеров с их профессиональным праздником – на этот раз международным.
Международный день бухгалтерии, более известный как Международный день бухгалтера отмечается 10 ноября. В 2018 году он выпал на субботу.
Читайте такжеАдвокаты и бухгалтера будут сообщать о подозрительных финансовых операцияхДату международного праздника приурочили к дате выхода первой книги о бухгалтерии еще в далеком 1494 году. Это труд Луки Пачиоли "Все об арифметике, геометрии и пропорции".
Напомним, что День бухгалтера в Украине отмечается 16 июля, а в День бухгалтера России – 21 ноября.
К празднику бухгалтеров "Главред" собрал идеи поздравлений – прикольные и официальные, на словах и в картинках.
День бухгалтера: поздравления в прозе
Всегда будьте королевой послушных цифр, идеально составленных отчетов и непременно сходящегося баланса! Пусть работа ладится и выполняется словно сама собой, а зарплата не перестает радовать! С Международным днем бухгалтера!
***
Дорогие бухгалтеры, с праздником вас! Желаем, чтобы вы видели крупные денежные суммы не только в счетах и отчетах, но еще и в виде премий и поощрений! Здоровья вам и терпения!
***
Поздравляем всех бухгалтеров с профессиональным днем. Пускай на работе вы и оперируете числами, но в личной жизни желаем сбиться со счета счастливых дней, радостных моментов и незабываемых ощущений. Пускай в ежедневной отчетности все беды, плохое настроение и злые умыслы недругов будут на нуле.
День бухгалтера: поздравления в стихах
Желаю мира, радости, достатка.
Пусть будет все на свете гладко.
Здоровье крепкое желаю сохранить…
И в плюс баланс всегда сводить.
***
Ум и такт, краса, уменье –
Прелесть вы! Во всем баланс.
Множить счастья начисленье
Во стократ судьбе для вас,
И пусть так, чтоб смех раскатом,
На столах – балык, икра,
Позволяет жить зарплата
Вам всегда, бухгалтера!
***
3 смс - 200 символов:
Хай гроші самі рахуються,
А звіти самі друкуються.
Декларації самі дають звіти,
А прихильники дарують квіти.
Щоб важка ваша робота
Приємною була завжди.
І лиш велика банкнота
З вами перейшла на "ти".
С Днем бухгалтера: короткие поздравления
Ты – повелитель калькуляторов и счетов.
Прими же поздравленье от души.
Порядок будет пусть всегда в расчетах,
Ну, и объемы премии безмерно хороши.
***
2 смс - 126 символов:
Щоб гроші в мішечку,
Гріли сердечко.
Щоб думи веселі були,
Щоб радість і щирість,
Щоб долі на милість,
Ви гарно на світі жили.
***
2 смс - 101 символ:
Дебет с кредитом
Свели,
К результату
Подошли,
Пусть у вас
Баланс сойдется,
Пусть отчет
Легко сдается!
***
3 смс - 192 символа:
Цифры, цифры все кругом,
Голова как будто дом,
Где живет сплошные счеты,
Дебит, кредит и отчеты.
С днем бухгалтера, тебя
Поздравляет вся семья!
На работе пусть везет —
На "отлично" будет счет!