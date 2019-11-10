10 ноября – какой сегодня праздник: поздравляем бухгалтеров, приметы в день Бабьей святой

Приметы и традиции 10 ноября сфокусированы на том, что нельзя делать именно женщинам сегодня.
10 ноября 2019 – сегодня праздник молодых лет и правильных цифр.
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Заодно сегодня походит Всемирный день науки за мир и развитие.
В России сегодня праздник полиции – День сотрудника органов внутренних дел РФ.
По народному календарю, 10 ноября – Параскева-Пятница, Бабья заступница.
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10 ноября: праздник церковный
10 ноября православные с почтением вспоминают великомученицу Параскеву, нареченную Пятница. В православии Параскева – покровительница скотины и полей.
Читайте такжеЛюбовь и замужество: что делать и не делать на праздник Казанской Божьей материВ народе ее еще прозвали Бабья святая или Бабья заступница – за помощь женщинам в делах семейных. Именно ей молились, чтобы поскорее выйти замуж и о счастливой семейной жизни.
Также почитается память преподобного Иова, игумена Почаевского.
Поста нет.
10 ноября: приметы
Любой сон на Параскеву считается вещим.
Приметы 10 ноября на погоду:
- солнечный день – к теплой зиме;
- облачный – к морозам в середине декабря.
10 ноября: что нельзя делать, а что нужно
Так как Параскева – заступница женщин, то именно на них и распространяются главные запреты дня.
10 ноября женщинам нельзя:
- работать по дому – особенно стирать (а то после смерти мучения ждут), мыть полы (на том свете придется в помоях изваляться) и вязать (мать и отец на том свете ослепнут);
- насмехаться над другими и вообще бурно веселиться – сама повод для насмешек дашь;
- купать ребенка – заболеет;
- мыть голову и расчесывать волосы;
- заниматься сексом – а то больного ребенка зачнешь;
- что-либо давать в долг – счастье заодно отдашь.
Также в этот день не начинают новых дел.
Была своя традиция на Параскеву и у одиноких парней: кто хотел себе хорошую жену (красавицу и по хозяйству расторопную) – тот в этот день постился.
10 ноября: именины
День ангела сегодня справляют Анна, Неонила, Прасковья, а также Арсений и Афанасий, Георгий, Дмитрий, Иван, Кузьма, Максим, Николай, Павел, Степан и Терентий.
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10 ноября: кто родился
10 ноября родились такие знаменитости:
- 1483 — вождь Реформации в Германии Мартин Лютер.
- 1683 — король Великобритании и Ирландии Георг II.
- 1887 — немецкий писатель Арнольд Цвейг.
- 1888 — советский авиаконструктор Андрей Туполев.
- 1928 — итальянский композитор, аранжировщик, дирижер Эннио Морриконе.
- 1932 — американский киноактер Рой Шайдер (Челюсти, Подводная Одиссея и др.).
- 1951 — российский актер Виктор Сухоруков (Брат, Про уродов и людей, Бедный, бедный Павел, Остров и др.).
- 1963 — российский актер Михаил Ефремов (Благородный разбойник Владимир Дубровский, Граница. Таежный роман, День выборов и др.).
- 1969 — солист группы Иванушки International Игорь Сорин.
- 1975 — российская журналистка и телеведущая Тина Канделаки.
- 1977 — американская киноактриса Бриттани Мерфи (Убийственные красотки, Прерванная жизнь, Восьмая миля и др.).