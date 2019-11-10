10 ноября – какой сегодня праздник: поздравляем бухгалтеров, приметы в день Бабьей святой

10 ноября – праздник бухгалтеров и молодежи: что нельзя делать, приметы в День Параскевы / 1zoom.ru

10 ноября 2019 – сегодня праздник молодых лет и правильных цифр.

Мир отмечает Международный день бухгалтерии (День бухгалтера по-простому) и Всемирный день молодежи. Подробнее читайте в нашем материале С Днем бухгалтера 2019 – красивые поздравления и прикольные открытки. В нашем материале можно скачать бесплатно открытку с Днем главного бухгалтера, подобрать живую гиф или прикольное поздравление – к примеру, пошлое поздравление с Днем бухгалтера для тех виновников торжества, у кого все в порядке с чувством юмора.

Заодно сегодня походит Всемирный день науки за мир и развитие.

В России сегодня праздник полиции – День сотрудника органов внутренних дел РФ.

По народному календарю, 10 ноября – Параскева-Пятница, Бабья заступница.

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10 ноября: праздник церковный

10 ноября православные с почтением вспоминают великомученицу Параскеву, нареченную Пятница. В православии Параскева – покровительница скотины и полей.

Читайте такжеЛюбовь и замужество: что делать и не делать на праздник Казанской Божьей материВ народе ее еще прозвали Бабья святая или Бабья заступница – за помощь женщинам в делах семейных. Именно ей молились, чтобы поскорее выйти замуж и о счастливой семейной жизни.

Также почитается память преподобного Иова, игумена Почаевского.

Поста нет.

10 ноября: приметы

Любой сон на Параскеву считается вещим.

Приметы 10 ноября на погоду:

солнечный день – к теплой зиме;

облачный – к морозам в середине декабря.

10 ноября: что нельзя делать, а что нужно

Так как Параскева – заступница женщин, то именно на них и распространяются главные запреты дня.

10 ноября женщинам нельзя:

работать по дому – особенно стирать (а то после смерти мучения ждут), мыть полы (на том свете придется в помоях изваляться) и вязать (мать и отец на том свете ослепнут);

(а то после смерти мучения ждут), (на том свете придется в помоях изваляться) и (мать и отец на том свете ослепнут); насмехаться над другими и вообще бурно веселиться – сама повод для насмешек дашь;

купать ребенка – заболеет;

мыть голову и расчесывать волосы;

заниматься сексом – а то больного ребенка зачнешь;

что-либо давать в долг – счастье заодно отдашь.

Также в этот день не начинают новых дел.

Была своя традиция на Параскеву и у одиноких парней: кто хотел себе хорошую жену (красавицу и по хозяйству расторопную) – тот в этот день постился.

10 ноября: именины

День ангела сегодня справляют Анна, Неонила, Прасковья, а также Арсений и Афанасий, Георгий, Дмитрий, Иван, Кузьма, Максим, Николай, Павел, Степан и Терентий.

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10 ноября: кто родился

10 ноября родились такие знаменитости: