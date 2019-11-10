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10 ноября – какой сегодня праздник: поздравляем бухгалтеров, приметы в день Бабьей святой

10 ноября 2019, 00:39

Приметы и традиции 10 ноября сфокусированы на том, что нельзя делать именно женщинам сегодня.

10 ноября – праздник бухгалтеров и молодежи: что нельзя делать, приметы в День Параскевы
10 ноября – праздник бухгалтеров и молодежи: что нельзя делать, приметы в День Параскевы / 1zoom.ru

10 ноября 2019 – сегодня праздник молодых лет и правильных цифр.

Мир отмечает Международный день бухгалтерии (День бухгалтера по-простому) и Всемирный день молодежи. Подробнее читайте в нашем материале С Днем бухгалтера 2019 – красивые поздравления и прикольные открытки. В нашем материале можно скачать бесплатно открытку с Днем главного бухгалтера, подобрать живую гиф или прикольное поздравление – к примеру, пошлое поздравление с Днем бухгалтера для тех виновников торжества, у кого все в порядке с чувством юмора.

Заодно сегодня походит Всемирный день науки за мир и развитие.

В России сегодня праздник полиции – День сотрудника органов внутренних дел РФ.

По народному календарю, 10 ноября – Параскева-Пятница, Бабья заступница.

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10 ноября: праздник церковный

10 ноября православные с почтением вспоминают великомученицу Параскеву, нареченную Пятница. В православии Параскева – покровительница скотины и полей.

Читайте такжеЛюбовь и замужество: что делать и не делать на праздник Казанской Божьей материВ народе ее еще прозвали Бабья святая или Бабья заступница – за помощь женщинам в делах семейных. Именно ей молились, чтобы поскорее выйти замуж и о счастливой семейной жизни.

Также почитается память преподобного Иова, игумена Почаевского.

Поста нет.

10 ноября: приметы

Любой сон на Параскеву считается вещим.

Приметы 10 ноября на погоду:

  • солнечный день – к теплой зиме;
  • облачный – к морозам в середине декабря.

10 ноября: что нельзя делать, а что нужно

Так как Параскева – заступница женщин, то именно на них и распространяются главные запреты дня.

10 ноября женщинам нельзя:

  • работать по дому – особенно стирать (а то после смерти мучения ждут), мыть полы (на том свете придется в помоях изваляться) и вязать (мать и отец на том свете ослепнут);
  • насмехаться над другими и вообще бурно веселиться – сама повод для насмешек дашь;
  • купать ребенка – заболеет;
  • мыть голову и расчесывать волосы;
  • заниматься сексом – а то больного ребенка зачнешь;
  • что-либо давать в долг – счастье заодно отдашь.

Также в этот день не начинают новых дел.

Была своя традиция на Параскеву и у одиноких парней: кто хотел себе хорошую жену (красавицу и по хозяйству расторопную) – тот в этот день постился.

10 ноября: именины

День ангела сегодня справляют Анна, Неонила, Прасковья, а также Арсений и Афанасий, Георгий, Дмитрий, Иван, Кузьма, Максим, Николай, Павел, Степан и Терентий.

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10 ноября: кто родился

10 ноября родились такие знаменитости:

  • 1483 — вождь Реформации в Германии Мартин Лютер.
  • 1683 — король Великобритании и Ирландии Георг II.
  • 1887 — немецкий писатель Арнольд Цвейг.
  • 1888 — советский авиаконструктор Андрей Туполев.
  • 1928 — итальянский композитор, аранжировщик, дирижер Эннио Морриконе.
  • 1932 — американский киноактер Рой Шайдер (Челюсти, Подводная Одиссея и др.).
  • 1951 — российский актер Виктор Сухоруков (Брат, Про уродов и людей, Бедный, бедный Павел, Остров и др.).
  • 1963 — российский актер Михаил Ефремов (Благородный разбойник Владимир Дубровский, Граница. Таежный роман, День выборов и др.).
  • 1969 — солист группы Иванушки International Игорь Сорин.
  • 1975 — российская журналистка и телеведущая Тина Канделаки.
  • 1977 — американская киноактриса Бриттани Мерфи (Убийственные красотки, Прерванная жизнь, Восьмая миля и др.).
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