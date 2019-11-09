9 ноября – какой сегодня праздник: что делать в Нестора Летописца

Традиции и приметы 9 ноября связаны с обещаниями и исполнениями самых заветных желаний.
9 ноября 2019 – сегодня праздник грамотный и литературный.
Украина отмечает День української мови та писемності 2019. Праздник специально установлен в день памяти преподобного Нестора Летописца.
С этим праздником тесно связан и Всеукраинский день работников культуры и мастеров народного искусства.
Мир отмечает Международный день против фашизма, расизма и антисемитизма, а также проводит Международный день антиядерных акций.
К слову, очень вкусные мероприятия проходят сегодня в Испании и Италии – это испанский Фестиваль оливок и Фестиваль белых трюфелей в итальянском Сан-Миниато.
По народному календарю, 9 ноября – Зарок на Параскеву.
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9 ноября: праздник церковный
9 ноября православные чтят память мученика Нестора Солунского (Фессалоникийского) и преподобного Нестора Летописца.
Нестор Летописец – покровитель, в православии, студентов, журналистов, писателей и историков. Кратко о его житии и наследии читайте в нашем материале Как отпраздновать День украинской письменности и языка: сценарий и другие мероприятия.
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9 ноября: приметы
Приметы 9 ноября на погоду:
- туман – к оттепели;
- иней на дереве – к морозу;
- снег пошел, пока земля сырая – жди ранней весны и много подснежников.
9 ноября: что нельзя делать, а что нужно
На Параскеву принято было давать зарок (обет, то есть обещание, которое непременно нужно исполнить). Это был своего рода вызов самому себе и своим силам. К примеру, за ночь выткать покров для иконы.
Читайте такжеПраздник Параскевы: что делать, чтоб замуж выйтиВ минуты беды и отчаянья у наших предков был свой обряд: дать зарок – молча, ни перед кем не хвастаясь, выполнить его – после чего пойти в церковь и с чувством исполненного долга помолиться святой Параскеве. До сих пор многие верят, что в этом случае Небеса не оставят человека без помощи.
Поэтому 9 ноября нельзя не выполнять своих обещаний – даже самых простых, к примеру, вынести мусор.
9 ноября: именины
День ангела сегодня справляют Капитолина, Андрей и Афанасий, Вилли, Иван, Максим и Марк, Нестор и Николай, Сергей и Степан.
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9 ноября: кто родился
9 ноября родились такие знаменитости:
- 1818 — писатель, классик русской литературы Иван Тургенев.
- 1841 — король Великобритании Эдуард VII.
- 1914 — австрийская и американская киноактриса и изобретательница, автор идеи частотного сканирования Хеди Ламарр.
- 1929 — композитор, народная артистка СССР Александра Пахмутова.