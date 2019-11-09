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9 ноября – какой сегодня праздник: что делать в Нестора Летописца

9 ноября 2019, 00:19

Традиции и приметы 9 ноября связаны с обещаниями и исполнениями самых заветных желаний.

9 ноября – праздник языка и Нестора Летописца: что нельзя делать, приметы
9 ноября – праздник языка и Нестора Летописца: что нельзя делать, приметы / 1zoom.ru

9 ноября 2019 – сегодня праздник грамотный и литературный.

Украина отмечает День української мови та писемності 2019. Праздник специально установлен в день памяти преподобного Нестора Летописца.

С этим праздником тесно связан и Всеукраинский день работников культуры и мастеров народного искусства.

Мир отмечает Международный день против фашизма, расизма и антисемитизма, а также проводит Международный день антиядерных акций.

К слову, очень вкусные мероприятия проходят сегодня в Испании и Италии – это испанский Фестиваль оливок и Фестиваль белых трюфелей в итальянском Сан-Миниато.

По народному календарю, 9 ноября – Зарок на Параскеву.

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9 ноября: праздник церковный

9 ноября православные чтят память мученика Нестора Солунского (Фессалоникийского) и преподобного Нестора Летописца.

Нестор Летописец – покровитель, в православии, студентов, журналистов, писателей и историков. Кратко о его житии и наследии читайте в нашем материале Как отпраздновать День украинской письменности и языка: сценарий и другие мероприятия.

Поста нет.

9 ноября: приметы

Приметы 9 ноября на погоду:

  • туман – к оттепели;
  • иней на дереве – к морозу;
  • снег пошел, пока земля сырая – жди ранней весны и много подснежников.

9 ноября: что нельзя делать, а что нужно

На Параскеву принято было давать зарок (обет, то есть обещание, которое непременно нужно исполнить). Это был своего рода вызов самому себе и своим силам. К примеру, за ночь выткать покров для иконы.

Читайте такжеПраздник Параскевы: что делать, чтоб замуж выйтиВ минуты беды и отчаянья у наших предков был свой обряд: дать зарок – молча, ни перед кем не хвастаясь, выполнить его – после чего пойти в церковь и с чувством исполненного долга помолиться святой Параскеве. До сих пор многие верят, что в этом случае Небеса не оставят человека без помощи.

Поэтому 9 ноября нельзя не выполнять своих обещаний – даже самых простых, к примеру, вынести мусор.

9 ноября: именины

День ангела сегодня справляют Капитолина, Андрей и Афанасий, Вилли, Иван, Максим и Марк, Нестор и Николай, Сергей и Степан.

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9 ноября: кто родился

9 ноября родились такие знаменитости:

  • 1818 — писатель, классик русской литературы Иван Тургенев.
  • 1841 — король Великобритании Эдуард VII.
  • 1914 — австрийская и американская киноактриса и изобретательница, автор идеи частотного сканирования Хеди Ламарр.
  • 1929 — композитор, народная артистка СССР Александра Пахмутова.
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