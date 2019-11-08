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8 ноября – какой сегодня праздник: что делать в День Дмитрия 2019

8 ноября 2019, 00:19

Приметы и традиции 8 ноября – это День Дмитрия – связаны с пивом и сватовством. Заодно Главред разобрался, что нельзя делать в Дмитриев день.

8 ноября – праздник КВН и Дмитриев день 2019: что нельзя делать, приметы
8 ноября – праздник КВН и Дмитриев день 2019: что нельзя делать, приметы / 1zoom.ru

8 ноября 2019 – сегодня праздник смешной и веселый.

Для начала мир отмечает Международный день КВН.

В Казахстане чествуют статистов, а в Китае – День журналистов.

Россия сегодня отдает дань памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников органов внутренних дел РФ.

Но главный праздник сегодня – это, пожалуй, праздник церковный – День Дмитрия 2019, установленный в память о святом великомученике Дмитрии Солунском. По народному календарю, 8 ноября – соответственно, Дмитриев день.

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8 ноября: праздник церковный

8 ноября православные чтят, как уже упоминалось, великомученика Дмитрия Солунского. Прозвище у него было Мироточец.

Он жил в языческие времена и, будучи открытым христианином, обратил в христианскую веру немало людей. За что и был жестоко казнен.

Постный день.

Молитва Дмитрию Солунскому об исцелении

Дмитрий Солунский: молитва

8 ноября: приметы

На Дмитриев день есть примета на богатство, которой наши предки очень доверяли. Мол, если первым в этот день порог дома перешагнет добрый зажиточный человек – то и у хозяев дома год выдастся богатым и благополучным.

Приметы 8 ноября на погоду:

  • оттепель – к мокрой, но теплой зиме;
  • холода и снег – к суровой зиме и поздней весне: "Коли Дмитриев день по снегу, то и Святая Пасха по снегу";
  • утром в Дмитриев день много инея – зимой будет много снега;
  • багряный рассвет – к сильному ветру;
  • окна запотели – скоро похолодает.

8 ноября – Дмитриев день: что нельзя делать, а что нужно

Накануне православные справляли Димитриевскую родительскую субботу 2019, поминая своих усопших. Поминать ушедших на тот свет принято и в Дмитриев день. О их душах молятся – как в церкви, так и дома – и поминают за столом.

Читайте также2 ноября – какой сегодня праздник: что делать в родительскую субботу и День мужчинУсопшему родственнику на ночь оставляли воды и чистое полотенце – чтоб покойник мог напиться и умыться. На столе для него оставляли тарелку и приборы. В центре стола зажигали свечу. Родные готовили какое-то его любимое блюдо.

К слову, традиционным напитком в Дмитриев день является пиво: его пили много и вдосталь.

В старину знаменовал собой Дмитриев день и окончание сезона сватовства: с этого дня сватов уже не засылали, а только справляли свадьбы. Так что если какая девица предложения руки и сердца получить до Дня Дмитрия не успевала – то сидеть ей было в девках еще год.

На День Дмитрия одеваться принято тепло: считалось, что если в этот день замерзнуть – то потом всю зиму мерзнуть будешь, а если нет – то и зима в тепле пройдет.

Также считалось, что женщина в Дмитриев день нельзя делать никакой женской работы: стирать, шить и пр.

Итак, в Дмитриев день нельзя:

  • оставлять без заботы умершую родню: о них нужно молиться, поминать;
  • работать по дому;
  • одеваться не по погоде;
  • ссориться и браниться – как и в иной церковный праздник;
  • слишком шумно веселиться.

8 ноября: именины

Главный именинник дня – Дмитрий. Подробнее читайте в нашем материале День Дмитрия 2019: открытки и поздравления и привітання з Дмитром.

Также День ангела сегодня справляют Антон и Афанасий, Василий, Марк и Феофил.

8 ноября: кто родился

Человек, который родился 8 ноября, будет удачлив в деньгах.

8 ноября родились такие знаменитости:

  • 1656 — английский астроном, математик и демограф Эдмунд Галлей.
  • 1802 — британский инженер и политик, в честь которого назван Биг-Бен, Бенджамин Холл.
  • 1847 — ирландский писатель, автор романа Дракула Брэм Стокер.
  • 1900 — американская писательница, автор романа Унесенные ветром Маргарет Митчелл.
  • 1935 — французский киноактер, режиссер, продюсер Ален Делон (Зорро, Астерикс на Олимпийских играх и др.).
  • 1960 — актер, театральный режиссер, народный артист России Олег Меньшиков (Родня, Покровские ворота, Утомленные солнцем, Статский советник, Легенда №17, Гоголь и др.).
  • 1974 — японский мангака, создатель манги Наруто Кисимото Масаси.
  • 1975 — американская актриса Тара Рид (Большой Лебовски, Американский пирог, Дочь моего босса и др.).

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