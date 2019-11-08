8 ноября – какой сегодня праздник: что делать в День Дмитрия 2019

8 ноября – праздник КВН и Дмитриев день 2019: что нельзя делать, приметы / 1zoom.ru

8 ноября 2019 – сегодня праздник смешной и веселый.

Для начала мир отмечает Международный день КВН.

В Казахстане чествуют статистов, а в Китае – День журналистов.

Россия сегодня отдает дань памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников органов внутренних дел РФ.

Но главный праздник сегодня – это, пожалуй, праздник церковный – День Дмитрия 2019, установленный в память о святом великомученике Дмитрии Солунском. По народному календарю, 8 ноября – соответственно, Дмитриев день.

Читайте такжеЖестоко убит известный игрок КВН

8 ноября: праздник церковный

8 ноября православные чтят, как уже упоминалось, великомученика Дмитрия Солунского. Прозвище у него было Мироточец.

Он жил в языческие времена и, будучи открытым христианином, обратил в христианскую веру немало людей. За что и был жестоко казнен.

Постный день.

Молитва Дмитрию Солунскому об исцелении

8 ноября: приметы

На Дмитриев день есть примета на богатство, которой наши предки очень доверяли. Мол, если первым в этот день порог дома перешагнет добрый зажиточный человек – то и у хозяев дома год выдастся богатым и благополучным.

Приметы 8 ноября на погоду:

оттепель – к мокрой, но теплой зиме;

холода и снег – к суровой зиме и поздней весне: "Коли Дмитриев день по снегу, то и Святая Пасха по снегу" ;

; утром в Дмитриев день много инея – зимой будет много снега;

багряный рассвет – к сильному ветру;

окна запотели – скоро похолодает.

8 ноября – Дмитриев день: что нельзя делать, а что нужно

Накануне православные справляли Димитриевскую родительскую субботу 2019, поминая своих усопших. Поминать ушедших на тот свет принято и в Дмитриев день. О их душах молятся – как в церкви, так и дома – и поминают за столом.

Читайте также2 ноября – какой сегодня праздник: что делать в родительскую субботу и День мужчинУсопшему родственнику на ночь оставляли воды и чистое полотенце – чтоб покойник мог напиться и умыться. На столе для него оставляли тарелку и приборы. В центре стола зажигали свечу. Родные готовили какое-то его любимое блюдо.

К слову, традиционным напитком в Дмитриев день является пиво: его пили много и вдосталь.

В старину знаменовал собой Дмитриев день и окончание сезона сватовства: с этого дня сватов уже не засылали, а только справляли свадьбы. Так что если какая девица предложения руки и сердца получить до Дня Дмитрия не успевала – то сидеть ей было в девках еще год.

На День Дмитрия одеваться принято тепло: считалось, что если в этот день замерзнуть – то потом всю зиму мерзнуть будешь, а если нет – то и зима в тепле пройдет.

Также считалось, что женщина в Дмитриев день нельзя делать никакой женской работы: стирать, шить и пр.

Итак, в Дмитриев день нельзя:

оставлять без заботы умершую родню: о них нужно молиться, поминать;

работать по дому;

одеваться не по погоде;

ссориться и браниться – как и в иной церковный праздник;

слишком шумно веселиться.

8 ноября: именины

Главный именинник дня – Дмитрий. Подробнее читайте в нашем материале День Дмитрия 2019: открытки и поздравления и привітання з Дмитром.

Также День ангела сегодня справляют Антон и Афанасий, Василий, Марк и Феофил.

8 ноября: кто родился

Человек, который родился 8 ноября, будет удачлив в деньгах.

8 ноября родились такие знаменитости: