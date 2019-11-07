7 ноября – какой сегодня праздник: что делать и чем знаменит день

7 ноября – День Октябрьской революции 2019. Но народные традиции и приметы дня не связаны с этим историческим событием.
7 ноября 2019 – сегодня праздник слезливый и исторически трагичный.
Россия, Белоруссия и некоторые другие постсоветские республики сегодня отмечают День Октябрьской революции (старое, но более популярное название – День Великой Октябрьской социалистической революции). Именно в ноябре вспоминают они трагичные события 1917 года (7 ноября – это дата по новому стилю, по старому – революция началась в ночь с 25 на 26 октября) и шлют друг другу поздравления с Днем октябрьской революции. При этом в Кыргызстане, к примеру, 7 ноября до сих пор – государственный выходной.
К слову, как раз 7 ноября – день рождения таких известных революционеров, как Лев Троцкий и Нестор Махно.
В Тунисе тоже отмечают своего рода революцию – День новой эры (обновления). Праздник установлен в честь политического переворота 7 ноября 1987 года.
По народному календарю, 7 ноября – Дедовские плачи или Мартирий.
Читайте такжеВ Украину решили вернуть прах Нестора Махно
7 ноября: праздник церковный
7 ноября православные память мучеников Мартирия и Маркиана – учеников святого Павла. Они оба погибли мученической смертью за христианскую веру.
При жизни оба были нотариусами, так что святой Мартирий и святой Маркиан считаются покровителями нотариусов, юристов и всех, чья работа связана с правоведением.
Поста нет.
7 ноября: приметы
Дедовские плачи день – так день прозвали за то, что, по примете, в этот день даже погода плачет. В общем, 7 ноября часто идет дождь или даже снег.
Приметы 7 ноября на погоду:
- звезды тусклы и/или мигают – к ненастью;
- много снега выпало – к доброму урожаю зерновых;
- низко плывущие облака – к похолоданию;
- голубое небо – пригожая погодка затянется.
7 ноября: что нельзя делать, а что нужно
В Дедовские плачи надо от души хорошенько поплакать: так, мол, душа от всего лишнего очистится. При этом женщинам нельзя, по поверью, плакаться в подушку: пух, которым она набита, всё запомнит и будет нести негатив в жизнь хозяйки.
В этот день – накануне Дмитриева дня 8 ноября – многие ездят на кладбища: убирать могилки, оставлять поминальные продукты (вареные яйца, печенье, конфеты и пр.). Поминают родню и дома. Молятся за упокой души любимых людей.
Читайте такжеДмитриевская суббота 2019: приметы и традиции, что нести в церковьПри этом на кладбище есть нельзя (а тем более пить алкоголь) – живые поминальный обед по мертвым устраивают дома.
Оставшуюся с поминальной трапезы еду никогда не выбрасывают – ее раздают нуждающимся с просьбой молиться о покойном.
Чтобы родня с того света помогала живым родственникам – утром 7 ноября надо зажечь церковную свечу и обратиться к ним с тем, что тревожит. Считается, что уже скоро после этого человек найдет ответ на мучавший его вопрос.
Особенно этой традиции старались придерживаться сироты: считалось, что именно просьба к умершей матери в этот день – также как и молитва к Богу – будет непременно услышана и исполнена Небесами.
Что нельзя делать 7 ноября:
- бизнесменам и особо торговцам – есть хлеб и переезжать с места на место, а то барышей в следующем году не дождешься;
- отказывать в милостыне просящему нищему – такой отказ грозит большими неприятностями.
7 ноября: именины
День ангела сегодня справляют Тавифа, Анастасий, Валериан и Валерий, Маркиан и Мартирий, Савин, Хрисанф.
Читайте такжеДень Анастасии: поздравления с Днем ангела короткие и красивые открытки
7 ноября: кто родился
7 ноября родились такие знаменитости:
- 1857 — украинский историк, ректор Харьковского университета Дмитрий Багалей.
- 1867 — французский физик и химик, дважды лауреат Нобелевской премии: по физике и по химии Мария Склодовская-Кюри.
- 1879 — российский политик, революционер, деятель коммунистического движения Лев Троцкий.
- 1888 — украинский анархо-коммунист Нестор Махно.
- 1901 — актриса театра и кино, народная артистка РСФСР Рина Зеленая (мисс Хадсон из советского Шерлока Холмса и доктора Ватсона, также снималась в сказках: Три толстяка, Приключения Буратино, Про Красную Шапочку и др.).
- 1903 — советский актер Георгий Милляр (прославился по роли Бабы Яги и Кощея Бессмертного в сказках Александра Роу).
- 1913 — французский писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе Альбер Камю.
- 1967 — уроженка Украины, российская актриса театра и кино Оксана Фандера (В движении, Статский советник и др.).