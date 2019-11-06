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6 ноября – какой сегодня праздник: что делать в день иконы Всех скорбящих Радость

6 ноября 2019, 01:02

Приметы и традиции 6 ноября советуют быть осторожнее с посудой и зеркалами – и для этого есть крайне серьезный повод.

икона всех скорбящих радость фото
6 ноября – праздник иконы Всех скорбящих Радость: поздравления и что нельзя делать, приметы / Pinterest

6 ноября 2019 – сегодня праздник церковный, а вот светских немного.

У православных сегодня праздник иконы Всех скорбящих Радость 2019.

Больше всего, кстати, известен не ее оригинал (который впервые даровал исцеление как раз 6 ноября), а копия (список) этого образа – икона Всех скорбящих радость с грошиками, которую перевезла в Санкт-Петербург (Спб) царская семья.

Что касается международных праздников 6 ноября, то сегодня ООН отмечают Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войны и вооруженных конфликтов и Международная неделя науки и мира.

Из событий этого дня стоит отметить, что у Киевского метрополитена сегодня сразу несколько "дней рождений" его станций:

  • 1960 — открыта первая очередь метро Киева: станции Вокзальная, Университет, Крещатик, Арсенальная и Днепр;
  • 1982 – в этот же день открыты станции Минская и Героев Днепра;
  • 1987 — день рождения станции Театральная.

По народному календарю, 6 ноября – Скорбящая Божья Мать, Светец.

6 ноября: праздник церковный

6 ноября, как упоминалось, отмечается день иконы Всех скорбящих Радость. В чем помогает икона, ее значение и молитвы к ней – читайте в нашем материале 6 ноября: какие приметы дня к покойникам и кому молиться, чтобы получить от Небес блага.

Постный день.

Всех скорбящих радость – акафист слушать:

Всех скорбящих радость – тропарь, кондак и величание слушать:

Всех скорбящих Радость: поздравления

Подай мне Божья матерь своей щедрой рукой

Радость, здоровье и в сердце покой,

Пусть душевная глубина будет прекрасна

А жизнь твоя не напрасна!

***

Пусть утешит тебя Божья Матерь, как и икона ее Всех скорбящих Радость, успокоит сердце твое, дарует исцеление и защиту!

***

Пусть не заблудится на распутье душа

Не теряй надежду никогда,

Пусть бессилие и печали стороной обойдут

А здоровье, лад и покой придут!

6 ноября: приметы

Приметы 6 ноября очень мрачные, так что людям суеверным стоит быть особо острожными:

  • пение сверчка и разбитая сегодня посуда – к покойнику в доме;
  • разбитое сегодня зеркало – к несчастью;
  • огонь свечи трещит – к морозу;
  • вороны каркают и в небе стаями хороводят – к метелям и снегопаду.

Но и есть добрые, счастливые приметы на 6 ноября:

  • белая собака следом увязалась – весь год до следующего 6 ноября будет за человеком также удача ходить, во всем ему помогать;
  • в яму угодить сегодня – к долгой жизни в достатке.

6 ноября: что нельзя делать, а что нужно

В этот день принято было устраивать женские посиделки и заниматься рукоделием. К слову, в народе этот день Светцом потому и прозвали, что посиделки-то были при лучинах и свечах.

Этот день считается удачным для сделок с недвижимостью.

Также день отлично подходит для обучения чему-то новому – но категорически не подходит для завязывания новых отношений.

6 ноября: именины

Главная именинница дня – Виктория. Подробнее читайте в нашем материале День Виктории: поздравления с Днем ангела в прозе, стихах и на украинском.

Также День ангела сегодня справляют Алексей и Афанасий, Георгий, Иван и Ираклий, Лаврентий, Николай, Петр.

6 ноября: кто родился

Человек, который родился 6 ноября, может стать неплохим художником.

6 ноября родились такие знаменитости:

  • 15 н.э. — жена римского императора Клавдия, мать Нерона Агриппина Младшая.
  • 1494 — султан Османской империи Сулейман I Великолепный.
  • 1814 — бельгийский мастер музыкальных инструментов, создатель саксофона Адольф Сакс.
  • 1851 — американский журналист, автор промышленного индекса Доу-Джонса, сооснователь Dow Jones & Co Чарльз Генри Доу.
  • 1852 — русский писатель Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк.
  • 1936 — молдавский советский кинорежиссер, сценарист, поэт Эмиль Лотяну (Табор уходит в небо, Мой ласковый и нежный зверь и др.).
  • 1965 — советская и российская эстрадная певица и телеведущая Марина Хлебникова (Чашка кофию, Дожди и другие песни).
  • 1971 — российский актер, телеведущий Александр Носик (Спецназ, Возвращение Мухтара и др.).
  • 1988 — американская актриса Эмма Стоун (Бердмэн, Ла-Ла Ленд, Фаворитка, Zомбилэнд: Контрольный выстрел и др.).

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Сейчас вы просматриваете новость «6 ноября – какой сегодня праздник: что делать в день иконы Всех скорбящих Радость». Узнать какой сегодня праздник, как его правильно отмечать, и что нельзя делать, Вы можете в разделе «Праздники». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
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