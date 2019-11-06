6 ноября – какой сегодня праздник: что делать в день иконы Всех скорбящих Радость

Приметы и традиции 6 ноября советуют быть осторожнее с посудой и зеркалами – и для этого есть крайне серьезный повод.
6 ноября 2019 – сегодня праздник церковный, а вот светских немного.
У православных сегодня праздник иконы Всех скорбящих Радость 2019.
Больше всего, кстати, известен не ее оригинал (который впервые даровал исцеление как раз 6 ноября), а копия (список) этого образа – икона Всех скорбящих радость с грошиками, которую перевезла в Санкт-Петербург (Спб) царская семья.
Что касается международных праздников 6 ноября, то сегодня ООН отмечают Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войны и вооруженных конфликтов и Международная неделя науки и мира.
Из событий этого дня стоит отметить, что у Киевского метрополитена сегодня сразу несколько "дней рождений" его станций:
- 1960 — открыта первая очередь метро Киева: станции Вокзальная, Университет, Крещатик, Арсенальная и Днепр;
- 1982 – в этот же день открыты станции Минская и Героев Днепра;
- 1987 — день рождения станции Театральная.
По народному календарю, 6 ноября – Скорбящая Божья Мать, Светец.
6 ноября: праздник церковный
6 ноября, как упоминалось, отмечается день иконы Всех скорбящих Радость. В чем помогает икона, ее значение и молитвы к ней – читайте в нашем материале 6 ноября: какие приметы дня к покойникам и кому молиться, чтобы получить от Небес блага.
Постный день.
Всех скорбящих радость – акафист слушать:
Всех скорбящих радость – тропарь, кондак и величание слушать:
Всех скорбящих Радость: поздравления
Подай мне Божья матерь своей щедрой рукой
Радость, здоровье и в сердце покой,
Пусть душевная глубина будет прекрасна
А жизнь твоя не напрасна!
***
Пусть утешит тебя Божья Матерь, как и икона ее Всех скорбящих Радость, успокоит сердце твое, дарует исцеление и защиту!
***
Пусть не заблудится на распутье душа
Не теряй надежду никогда,
Пусть бессилие и печали стороной обойдут
А здоровье, лад и покой придут!
6 ноября: приметы
Приметы 6 ноября очень мрачные, так что людям суеверным стоит быть особо острожными:
- пение сверчка и разбитая сегодня посуда – к покойнику в доме;
- разбитое сегодня зеркало – к несчастью;
- огонь свечи трещит – к морозу;
- вороны каркают и в небе стаями хороводят – к метелям и снегопаду.
Но и есть добрые, счастливые приметы на 6 ноября:
- белая собака следом увязалась – весь год до следующего 6 ноября будет за человеком также удача ходить, во всем ему помогать;
- в яму угодить сегодня – к долгой жизни в достатке.
6 ноября: что нельзя делать, а что нужно
В этот день принято было устраивать женские посиделки и заниматься рукоделием. К слову, в народе этот день Светцом потому и прозвали, что посиделки-то были при лучинах и свечах.
Этот день считается удачным для сделок с недвижимостью.
Также день отлично подходит для обучения чему-то новому – но категорически не подходит для завязывания новых отношений.
6 ноября: именины
Главная именинница дня – Виктория. Подробнее читайте в нашем материале День Виктории: поздравления с Днем ангела в прозе, стихах и на украинском.
Также День ангела сегодня справляют Алексей и Афанасий, Георгий, Иван и Ираклий, Лаврентий, Николай, Петр.
6 ноября: кто родился
Человек, который родился 6 ноября, может стать неплохим художником.
6 ноября родились такие знаменитости:
- 15 н.э. — жена римского императора Клавдия, мать Нерона Агриппина Младшая.
- 1494 — султан Османской империи Сулейман I Великолепный.
- 1814 — бельгийский мастер музыкальных инструментов, создатель саксофона Адольф Сакс.
- 1851 — американский журналист, автор промышленного индекса Доу-Джонса, сооснователь Dow Jones & Co Чарльз Генри Доу.
- 1852 — русский писатель Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк.
- 1936 — молдавский советский кинорежиссер, сценарист, поэт Эмиль Лотяну (Табор уходит в небо, Мой ласковый и нежный зверь и др.).
- 1965 — советская и российская эстрадная певица и телеведущая Марина Хлебникова (Чашка кофию, Дожди и другие песни).
- 1971 — российский актер, телеведущий Александр Носик (Спецназ, Возвращение Мухтара и др.).
- 1988 — американская актриса Эмма Стоун (Бердмэн, Ла-Ла Ленд, Фаворитка, Zомбилэнд: Контрольный выстрел и др.).