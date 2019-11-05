5 ноября – какой сегодня праздник: что делать в Яков день и ночь Гая Фокса

5 ноября – праздник Гая Фокса и Яков день: что нельзя делать, приметы / 1zoom.ru

5 ноября 2019 – сегодня праздник огненный.

Англия отмечает День Гая Фокса – английского "предка" Надежды Савченко. Как и украинская Надя, Гай мечтал спалить тамлошнюю Раду, парламент то есть, вместе со всеми ее "депутатами", а заодно королем. Но его план тоже провалился. Гая, как и Надю, судили – и дело закончилось смертным приговором.

И с тех пор просят дети в день Гая Фокса у прохожих на улицах "монетки для Гая". В самый первый раз эти деньги собирались на костер для горе-бунтовщика – а теперь просто идут в копилку малышни.

По всей Англии народ в этот день устраивает факельные шествия, пускает фейерверки и палит чучела Гая Фокса на кострах – в память о чудесном спасении монархии.

Маска Гая Фокса стала интернет-мемом и символом протестного движения, после того, как ее примерил на себя главный герой комикса V — значит вендетта.

Читайте такжеКак герой Украины стала заговорщиком-террористомК слову, по одной версий историков, Яков I сам организовал сей "теракт". Ведь протащить под парламент сразу 36 бочек с порохом – задача не из простых, а все "признания" от Фокса были получили после нечеловеческих пыток. Просто королю Якову нужен был повод прижучить католиков, урезав их права – а неудавшийся бунт Гая Фокса как стал для этого прекраснейшим поводом.

Россия и Армения чествуют сегодня своих шпионов – отмечая День военного разведчика РФ и День разведывательных войск Армении.

Мир проводит Всемирный день распространения информации о проблеме цунами.

По народному календарю, 5 ноября – Яков день.

5 ноября: праздник церковный

5 ноября у православных праздник в память Иакова Младшего – одного из апостолов от семидесяти.

Его звали брат Господень по плоти. По преданию, он двоюродный брат самого Христа. По некоторым версиям – даже сводный брат (сын Иосифа, рожденный до брака с Марией).

Сам святой Яков – покровитель мужчин, занимающихся тяжелым физическим трудом. Именно ему они молятся, чтобы работа спорилась и никаких травм на производстве не случалось.

Поста нет.

5 ноября: приметы

Приметы 5 ноября на погоду:

снег или град – к приходу настоящему зиме 22 ноября;

дождь – к урожайному году;

много снега выпало и не тает – к теплой зиме и урожайному будущему году.

5 ноября: что нельзя делать, а что нужно

Главной традицией дня было устраивать пчелиные игры: жужжать, как пчелки, и есть побольше меда – так, мол, у человека жизнь сладкой будет, а от пчел – урожай богатый.

Считалось, что если успеть до дня Якова закончить заготовку дров на зиму – то зима будет теплой и мерзнуть не придется.

Если до Якова дня парень с долгами не рассчитается, то, считалось, куковать ему в следующем году холостым.

В праздник 5 ноября нельзя ни за кого поручаться, кроме себя самого – на себя беду можно накликать.

Зато 5 ноября можно и нужно:

подумать о будущем добром урожае – мысли в этот день, мол, материальны;

прикормить пирогом птиц на поле– тоже к урожайному году и удаче в делах.

5 ноября: именины

День ангела сегодня справляют Александр и Афанасий, Владимир, Евфросиния и Емельян, Иван и Игнатий, Максим, Николай, Петр, Яков.

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5 ноября: кто родился

У человека, который родился 5 ноября, талисманом будет хризоправ.

5 ноября родились такие знаменитости: