"Жуйте гранаты". Луценко и Савченко устроили перепалку во время заседания комитета Рады

Во время заседания регламентного комитета Верховной Рады генеральный прокурор Юрий Луценко и народный депутат Надежда Савченко устроили словесную перепалку.

"Не надо меня, Надя, пугать тем, чтобы я помнил о близости смерти. Я у нее был на 31-й день голодовки — и я знаю, что это такое. Только я тогда сбросил 23 килограмма и получил 16 дыр в желудке, а ты вышла нашпигованная российской пропагандой об оружии на Майдане, о деньгах на Майдане", — заявил он.

"Да нет, я была на Майдане и видела твои преступления!", — заявила в ответ Савченко.

"Я Вас не перебивал. Жуйте гранаты. Вспомните Крым — с чего он начался?", — сказал Луценко.

Савченко его перебила: "С того, что вы портфеле делили!".

Луценко добавил: "Захватили правительственный квартал и провозгласили отделение от Украины. Донецк и Луганск с чего начинался? С того, что переодетые демагоги, которые рассказывали о том, что они не согласны с киевской" хунтой ", которая оружием захватила власть, что вы только болтали нам, — начали захватывать органы власти. И теперь мы имеем 10 тысяч трупов только с военной стороны! А сколько убито гражданских!".

Савченко в ответ напомнила: "Но те, кто говорил" пулю в лоб "только живые!".

Луценко повторил: "Я вас не перебивал, жуйте гранаты".

Нардеп воскликнула: "Могу поделиться! А может, метнуть?".

Отметим, ранее Савченко принесла на заседание регламентного комитета два граната.

Она взяла пакетик, который лежал у нее на столе, достала два фрукта и положила перед собой.

Напомним, 22 марта комитет Верховной Рады по вопросам регламента и организации работы Верховной Рады дал согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Надежды Савченко.

Ранее Луценко заявил о том, что оружие для терактов против руководства Украины предоставляла Россия. Он также подчеркнул, что Савченко обращалась к офицерам ВСУ с просьбой подготовки терактов против высшего руководства страны.

Сама Савченко заявила о вербовке агентом СБУ.

15 марта генпрокурор Юрий Луценко заявил, что в четверг подаст представление на снятие неприкосновенности с народного депутата Надежды Савченко. Генпрокурор обвинил нардепа в подготовке уничтожения Рады, а также массовых убийств. По его словам, Савченко планировала добивать тех, кто выживет.