"Забористый мат прямо в объектив кинокамеры", или За что любили ее фильмы. Кира Муратова. Биография

6 июня скончалась украинский режиссер Кира Муратова.

Родилась Кира Георгиевна Муратова 5 ноября 1934 года в румынском городе Сороки в семье Юрия Короткова и его жены Натальи (по происхождению – еврейки). Отец был секретарем местного подпольного уездного комитета компартии Румынии. Он погиб в годы Великой Отечественной войны, когда был партизаном.

После войны мать перевезла Киру в Бухарест, где нашла работу в министерстве культуры. Одно время она даже занимала пост главы Министерства культуры Социалистической республики Румынии.

Лучший подарок от мамы

Позднее в интервью Кира вспоминала, что часто бывала у матери на работе. Возможно, именно работе матери мир обязан зарождению Муратовой как режиссера: в министерстве было отдельное помещение для просмотра иностранных фильмов, и девочка, бывая у матери, часто становилась их зрительницей.

Особенно запомнился ей специальный пропуск, который она получила от мамы. По сути, это была контрамарка на посещение любого кинотеатра Бухареста. Так что девчонка часто бегала в кино после школы.

Муж и первые фильмы

Кира изучала филологию в МГУ, окончила в 1959 году режиссёрский факультет ВГИКа (мастерская Тамары Макаровой и Сергея Герасимова).

Дебютировала Муратова на Одесской киностудии в 1961 году. Ее первой работой стала короткометражка "У крутого яра", которую она поставила совместно со своим будущим мужем Александром Муратовым. С ним же она сняла и уже полнометражную ленту "Наш честный хлеб" (1964).

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Первая роль и почему уехала из Одессы

Как актриса она впервые сыграла в 1967 году в фильме "Короткие встречи". Ее партнером по картине был Владимир Высоцкий. Вместе с Высоцким и Ниной Руслановой они сыграли трогательный любовный треугольник.

Позднее как актриса Муратова снималась в эпизодических ролях в лентах "Весенний дождь" (1958), "У крутого яра" (1961), "Опасные гастроли" (1969), "Сад желаний" (1987).

После "Коротких встреч" был фильм "Долгие проводы" (1971). Однако и "встречи", и "проводы" руководство одесской киностудии приняло крайне прохладно: первый выпустили ограниченным тиражом, а выпуск второго и вовсе отложили "до лучших времен". В итоге снятая с режиссерства Муратова уехала из Одессы, перебравшись в Ленинграде на киностудию "Ленфильм". Позднее она скажет: "Мне безразлично, где жить, если там можно работать".

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Впрочем, позднее она все же вернулась в Одессу. В 2017 году ей даже присвоили звание Почетного гражданина города Одессы.

Кира Муратова: лучшие фильмы

За свою карьеру она сняла 16 полнометражных фильмов. У нее играли Владимир Высоцкий, Богдан Ступка, Рената Литвинова, Нина Русланова, Олег Табаков, Зинаида Шарко, Георгий Делиев и другие.

Самыми заметными считаются ее картины "Астенический синдром" и "Перемена участи". На первой остановимся подробней. А что касается второй, то "Перемена…" стала лауреатом двух Всесоюзных кинофестивалей в номинациях "Большая премия" (1987) и "Приз за режиссуру" (1988).

Спустя четыре года, в 1992 году ее "Чувствительный милиционер" завоевал премию фестиваля "Кинотавр" в конкурсе "Фильмы для избранных".

Фильм Муратовой "Настройщик" (2004) с Ниной Руслановой и Аллой Демидовой в главных ролях удостоили трех премий "Ника", приза "Золотая лилия" Международного кинофестиваля Центрально- и Восточноевропейских фильмов, а также трех наград кинофестиваля "Евразия".

"Никой" (в номинации "Лучший фильм стран СНГ и Балтии") был отмечен и ее фильм "Мелодия для шарманки" (2009). Также картина завоевала призы жюри ФИПРЕССИ Московского международного кинофестиваля, гран-при фестиваля "Киношок" и другие.

Последним фильмом Муратовой стала лента "Вечное возвращение" (2012). Картина рассказывает историю бывших однокурсников. Одна и та же сцена в картине разыгрывается разными парами актеров, в числе них Олег Табаков, Сергей Маковецкий, Рената Литвинова, Алла Демидова, Наталья Бузько и Виталий Линецкий. Фильм был удостоен премии "Ника" в номинации "Лучший фильм стран СНГ и Балтии".

После премьеры картины "Вечное возвращение" Кира заявила, что уходит из кинематографа.

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Она является автором и соавтором сценария почти всех своих картин.

Кира Муратова и "Астенический синдром"

В 1990 году Кира Муратова поставила один из самых известных своих фильмов "Астенический синдром", который был удостоен премии "Ника" в номинации "Лучший игровой фильм", а также специального приза Берлинского кинофестиваля.

Критики хвалят фильм как за содержание, так и за композицию. Отдельно выделают особые приемы подачи: часть картины снята на черно-белую пленку, а другая – на цветную. При этом впервые в российском кино с экрана прозвучала нецензурная лексика. Судя по отзывам к картине, "прозвучавший из уст дородной бабенки забористый мат прямо в объектив кинокамеры вызвал почти тотальный шок у зрителей".

Кира Муратова: награды

Среди ее наград – украинский орден Ярослава Мудрого (2009).

Также Муратова является лауреатом премий Всесоюзного кинофестиваля (1987, 1988), премии "Леопард" международного кинофестиваля в Локарно (Италия, 1987, 1994), МКФ "Кинотавр" (1992, 1994, 1997), премии имени Анджея Вайды (2000), премии "Золотая лилия" МКФ в Висбадене (Германия, 2001, 2007), приза жюри Международной федерации кинопрессы Московского МКФ (2009), премии "Ника" (1991, 1995, 2005, 2007, 2010, 2013) и др.

В 2014 году Forbes назвал Киру Муратову самым значительным украинским режиссером.

Кира Муратова: дочь

Брак с Александром Муратовым закончился разводом. Позднее в интервью он скажет: "Почему развелись? Да просто молодые были, резкие — разругались и все. Но я скажу одно: Кире крупно повезло, что мы развелись. Ведь у нее своеобразный режиссерский почерк, который она не сразу осознала. Мы оба — ученики Герасимова. Но если я составляю модель фильма из кирпичиков дословной реальности, то ей присуще составлять эту модель из кирпичиков нафантазированной реальности, она, пожалуй, единственный истинный сюрреалист в российском кино. Думаю, со мной она бы не стала той Кирой Муратовой, которую все знают".

От этого брака у Муратовой была дочь Марианна, которая трагически погибла. Подробности смерти не сообщаются, но известно, что благодаря дочке у Муратовой было двое внуков – Александр и Антон. Бабушка Кира снимала мальчишек в эпизодах своих фильмов.

Именно после смерти дочки супруги перестали общаться и развелись.

Вторым мужем Муратовой стал художник Евгений Голубенко, который был младше ее на 22 года. Он также был соавтором ее сценариев. Детей у них не было.