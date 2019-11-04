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4 ноября – какой сегодня праздник: что делать на Казанскую и День железнодорожника

4 ноября 2019, 00:13

Казанская Божья Матерь 2019 – церковный праздник 4 ноября: приметы и традиции его разнообразны. И не забудьте поздравить с Днем железнодорожника в Украине 2019.

4 ноября – праздник Казанской Божьей Матери: что нельзя делать и приметы, День железнодорожника як свято 4 жовтня
4 ноября – праздник Казанской Божьей Матери: что нельзя делать и приметы, День железнодорожника як свято 4 жовтня / Соцсети

4 ноября 2019 – сегодня праздник и церковный, и сразу несколько светских.

У православных праздник Казанской иконы Божией Матери 2019. Это одна из самых почитаемых икон в православии.

Есть и государственные праздники. Это День железнодорожника в Украине 2019 и День народного единства в России 2019. По случаю последнего, в РФ этот понедельник даже сделали выходным.

К слову, День народного единства установлен как раз на Казанскую специально: его история напрямую связана с освобождением Москвы от польских захватчиков. Большую роль в этом, по преданию, сыграла и Казанская икона Божьей Матери.

По народному календарю, 4 ноября – Казанская.

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4 ноября: праздник церковный

4 ноября, как уже упоминалось, отмечается День Казанской иконы Божьей Матери 2019.

Ранее Главред уже писал, в чем помогает Казанская Божья Матерь. Например, есть специальная молитва Казанской Божьей Матери о замужестве:

Пресвятая Владычица, Богородица Казанская. Ниспошли в мою жизнь любовь светлую, а не безответную. Да будет воля твоя. Аминь.

Еще больше молитв – в нашем материале День Казанской Божьей Матери: приметы и значение праздника.

Поста нет.

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4 ноября: приметы

Казанская считается отправной точкой сезона холодов.

Приметы 4 ноября на погоду:

  • дождь в этот день – к затяжному ненастью, но урожайному году, не прошло дождя – хорошего урожая тоже не жди;
  • ясный день – к холодам;
  • туман – к оттепели.

4 ноября – праздник Казанской Божьей Матери: что нельзя делать, а что нужно

На Осеннюю Казанскую заканчивали строительные работы.

По этому поводу устраивали застолья с пивом и богатым столом.

Чтобы запасы в подполе зимой не сгнили и не перевелись – на Казанскую проветривали помещение и окуривали его можжевельником.

Кроме того, на Казанскую издревле играли свадьбы, чтоб заручиться благословением Небес для молодых.

Незамужние девушки, которых замуж до сих пор не позвали, проводили специальные ритуалы на Казанскую, чтобы удачно выйти замуж и получить любовь парней. Подробнее обо всем этом, а также о том, что нельзя делать на Казанскую – читайте в нашем материале Приметы и традиции на Казанскую 2019 году: как молиться и гадать.

4 ноября: именины

День ангела сегодня справляют Анна и Елизавета, а также Александр, Василий и Владимир, Герман и Григорий, Денис, Захар, Иван и Ираклий, Константин, Максим и Максимилиан, Николай, Серафим и Федор.

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4 ноября: кто родился

4 ноября родились такие знаменитости:

  • 1470 — король Англии Эдуард V.
  • 1650 — правитель Нидерландов, король Англии и Швеции Вильгельм III Оранский.
  • 1873 — английский философ-аналитик Джордж Мур.
  • 1956 — советский певец, поэт, автор-исполнитель Игорь Тальков.
  • 1966 — Сергей Трофимов, российский поэт, музыкант, певец.
  • 1969 — американский актер, сценарист, режиссер и продюсер, лауреат Оскара Мэттью МакКонахи (Свадебный переполох, Сахара, Далласский клуб покупателей, Пляжный бездельник, Джентльмены и др.).
  • 1976 — британская актриса Джастин Уоддэлл (Мэнсфилд-парк, Дракула 2000 и др.).
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