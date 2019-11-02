2 ноября – какой сегодня праздник: что делать в родительскую субботу и День мужчин

2 ноября – праздник мужчин и Дмитриевская суббота 2019: что нельзя делать, приметы / 1zoom.ru

2 ноября 2019 – сегодня праздник поминальный.

Своих усопших поминают и православные, и католики.

Также 2 ноября празднует свой праздник сильный пол: у них Всемирный день мужчин. Подробнее читайте в нашем материале День мужчин 2019 – поздравления мужественные и стильные открытки.

Есть повод выпить и у представителей СМИ: нынче Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов.

В Белоруссии День памяти – Осенние Деды: здесь день поминания предков отмечается на государственном уровне.

И разбавляет этот поминальный день довольно забавный праздник из Штатов – Дни гигантского омлета. В первые выходные ноября столь сытное блюдо готовят в американской Луизианне, в городе Аббевилле.

По народному календарю, 2 ноября – Артемьев день.

2 ноября: праздник церковный

2 ноября у православных очень важный поминальный день – Дмитриевская родительская суббота (еще говорят Димитриевская родительская суббота). Это уже последняя родительская суббота в 2019 году. Следующая родительская суббота будет уже 10 февраля 2020 года.

У католиков, к слову, проходит аналогичный праздник – День всех душ (на следующий день после Дня всех святых): они тоже ходят на кладбище и поминают умерших.

Поста нет.

2 ноября: приметы

В Артемьев день определяли погоду по поведению волков.

Приметы 2 ноября на погоду:

по одиночке волки воют – к морозу, стаей – к голоду;

лесные деревья утром обильно покрыты инеем – к неурожайному году.

лиственница иголки не сбросила – не видать снега, а тот, что выпал – растает все едино.

2 ноября: что нельзя делать, а что нужно

Подробнее о том, что можно и что нельзя делать в Дмитриевскую родительскую субботу 2019 – читайте в нашем материале Дмитриевская суббота 2019: приметы и традиции, что нести в церковь.

Другие традиции дня связаны с Днем Артемия. В Артемьев день принято квасить капусту. Заодно блюда из капусты и на стол подавали.

В целом же, сегодня принято готовить поминальный обед – с кутьей, блинами и любимыми блюдами усопших родных. На стол им ставят отдельный прибор и тарелку. А в центр стола – зажженную свечу, которую не гасят, пока сама не догорит. Считается, что на свет этой свечи слетаются души покойных родных в дом.

Некоторые ставят на стол и фото ушедших в мир иной родственников.

Считается, что в родительскую субботу нельзя:

есть пищу, наложенную для покойника – утром следующего дня ее отдают птицам, вино просто выливают в окно;

запирать окна и двери – пока человек не отправится на боковую, чтобы родня с того света могла навестить;

ходить на кладбище после заката.

2 ноября: именины

День ангела сегодня справляют Александр и Артемий, Герасим и Герман, Ирина и Иван, Леонид, Михаил, Николай, Павел и Петр, Федор.

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2 ноября: кто родился

Человека, который родился 2 ноября, по преданию, оберегает мать-волчица. Считается, что он "одной крови" с лесным зверьем и птицами.

2 ноября родились такие знаменитости: