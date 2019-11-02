2 ноября – какой сегодня праздник: что делать в родительскую субботу и День мужчин

Артемьев день в 2019 году совпал с Димитриевской родительской субботой – так что их приметы и традиции объединились.
2 ноября 2019 – сегодня праздник поминальный.
Своих усопших поминают и православные, и католики.
Также 2 ноября празднует свой праздник сильный пол: у них Всемирный день мужчин. Подробнее читайте в нашем материале День мужчин 2019 – поздравления мужественные и стильные открытки.
Есть повод выпить и у представителей СМИ: нынче Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов.
В Белоруссии День памяти – Осенние Деды: здесь день поминания предков отмечается на государственном уровне.
И разбавляет этот поминальный день довольно забавный праздник из Штатов – Дни гигантского омлета. В первые выходные ноября столь сытное блюдо готовят в американской Луизианне, в городе Аббевилле.
По народному календарю, 2 ноября – Артемьев день.
2 ноября: праздник церковный
2 ноября у православных очень важный поминальный день – Дмитриевская родительская суббота (еще говорят Димитриевская родительская суббота). Это уже последняя родительская суббота в 2019 году. Следующая родительская суббота будет уже 10 февраля 2020 года.
У католиков, к слову, проходит аналогичный праздник – День всех душ (на следующий день после Дня всех святых): они тоже ходят на кладбище и поминают умерших.
Поста нет.
2 ноября: приметы
В Артемьев день определяли погоду по поведению волков.
Приметы 2 ноября на погоду:
- по одиночке волки воют – к морозу, стаей – к голоду;
- лесные деревья утром обильно покрыты инеем – к неурожайному году.
- лиственница иголки не сбросила – не видать снега, а тот, что выпал – растает все едино.
2 ноября: что нельзя делать, а что нужно
Подробнее о том, что можно и что нельзя делать в Дмитриевскую родительскую субботу 2019 – читайте в нашем материале Дмитриевская суббота 2019: приметы и традиции, что нести в церковь.
Другие традиции дня связаны с Днем Артемия. В Артемьев день принято квасить капусту. Заодно блюда из капусты и на стол подавали.
В целом же, сегодня принято готовить поминальный обед – с кутьей, блинами и любимыми блюдами усопших родных. На стол им ставят отдельный прибор и тарелку. А в центр стола – зажженную свечу, которую не гасят, пока сама не догорит. Считается, что на свет этой свечи слетаются души покойных родных в дом.
Некоторые ставят на стол и фото ушедших в мир иной родственников.
Считается, что в родительскую субботу нельзя:
- есть пищу, наложенную для покойника – утром следующего дня ее отдают птицам, вино просто выливают в окно;
- запирать окна и двери – пока человек не отправится на боковую, чтобы родня с того света могла навестить;
- ходить на кладбище после заката.
2 ноября: именины
День ангела сегодня справляют Александр и Артемий, Герасим и Герман, Ирина и Иван, Леонид, Михаил, Николай, Павел и Петр, Федор.
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2 ноября: кто родился
Человека, который родился 2 ноября, по преданию, оберегает мать-волчица. Считается, что он "одной крови" с лесным зверьем и птицами.
2 ноября родились такие знаменитости:
- 69 до н. э. — египетская царица Клеопатра.
- 1734 — американский охотник-первопроходец Даниэль Бун.
- 1755 — французская королева, казненная во времена Великой Французской революции, Мария Антуанетта.
- 1966 — американский актер и кинорежиссер Дэвид Швиммер (сериал Друзья).
- 1975 — российская актриса театра и кино Елена Захарова (Кадетство и Кремлевские курсанты, И все-таки я люблю).