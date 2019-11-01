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1 ноября – какой сегодня праздник: что делать в День всех святых и Иванов день

1 ноября 2019, 00:15

Традиции и приметы 1 ноября – в День всех святых и Иванов день – подскажут, как уберечься от зла.

1 ноября – День всех святых 2019 и Иванов день: что нельзя делать, приметы
1 ноября – День всех святых 2019 и Иванов день: что нельзя делать, приметы / 1zoom.ru

1 ноября 2019 – сегодня праздник мертвых. Но пугаться не стоит – просто стоит отнестись с вниманием к приметам и традициям дня.

Итак, 1 ноября в Европе праздник церковный – День всех святых 2019. В Мексике в этот же день отмечается День мертвых. Накануне мир как раз отметил Хэллоуин 2019, то есть "канун Дня всех святых".

Из международных праздников можно вспомнить про Международный день вегана и День судебного пристава в России.

По народному календарю, 1 ноября – Иванов день. В этот день наши предки провожали осень.

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1 ноября: праздник церковный

Православный праздник 1 ноября установлен в честь перенесения мощей святого Иоанна Рыльского. Этот преподобный считается покровителем болгарского народа.

У католиков сегодня День всех святых 2019. Есть православный День всех святых – он отмечается после Троицы.

Также 1 ноября православные чтят святого Садока – покровителя тех, кто умер без покаяния.

Постный день.

1 ноября: приметы

Считается, что с Иванова дня в наших широтах начинаются настоящие морозы.

Приметы 1 ноября на погоду:

  • если Иванов день морозный и со снегом – весну ждали позднюю и промерзлую;
  • теплый Иванов день – к теплой будущей весне;
  • грязь на Иванов день – к снегопаду через 28 дней;
  • если 1 ноября мороз – то в день Дмитрия Солунского (8 ноября) будет оттепель;
  • перелетные птицы летят высоко – к снежной зиме – и наоборот;
  • ночью немного снега выпало, а небо звездным осталось – скоро сильные морозы ударят;
  • первый снег выпал и не тает, хотя на улице сыро – весной будет много подснежников;
  • земля перед снегопадом хорошо подмерзла – к урожайному году.

1 ноября – День всех святых: что нельзя делать, а что нужно

В Иванов день принято было резать кур, так что блюда с курятиной были главными на сегодняшнем столе.

Есть и свои запреты для Дня всех святых. Так, 1 ноября нельзя:

  • чтобы на крыше дома сова сидела – ее надо непременно прогнать, иначе быть беде в доме;
  • убивать пауков – а вот их не трогали: считается, что в таком обличье наведываются в дом умершие родственники;
  • отказывать в чем-то нищим – также, как и с пауками: через них, считается, обращается покойная родня;
  • оставлять сушиться вещи – а то, мол, нечисть в них вселится;
  • держать двери и окна открытыми – чтоб беда в дом не просочилась;
  • оборачиваться, если сзади слышны шаги – это могут быть злые духи.

Есть и специальный ритуал защиты жилья от зла на День всех святых – обойти все комнаты с зажженной свечой.

Ритуал на исполнение желаний на День всех святых выглядит так: перед сном четко сформулировать желание и положить под подушку яблоко, а утром съесть его.

Также католики в этот день навещают могилы родных – православные будут это делать на следующий день: 2 ноября отмечается Дмитриевская родительская суббота.

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1 ноября: именины

День ангела сегодня справляют Дмитрий, Иван, Леонтий, Михаил, Николай, Павел и Петр, Сергей и Феликс.

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1 ноября: кто родился

Человек, который родился 1 ноября, будет болтлив. Его талисман – гранат.

1 ноября родились такие знаменитости:

  • 1578 — князь, российский государственный и политический деятель Дмитрий Пожарский (известен по тандему с Мининым).
  • 1798 — ирландский пивовар и первый лорд-мэр Дублина Бенджамин Ли Гиннесс.
  • 1863 — американский изобретатель перьевой ручки Джордж Паркер.
  • 1972 — австралийская киноактриса Тони Коллетт (Свадьба Мюриэл, Эмма, Достать ножи и др.).
  • 1973 — индийская фотомодель и актриса, Мисс мира-1994 Айшвария Рай (Невеста и предрассудки, Принцесса специй, Последний легион и др.).

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