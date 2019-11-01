1 ноября – какой сегодня праздник: что делать в День всех святых и Иванов день

Традиции и приметы 1 ноября – в День всех святых и Иванов день – подскажут, как уберечься от зла.
1 ноября 2019 – сегодня праздник мертвых. Но пугаться не стоит – просто стоит отнестись с вниманием к приметам и традициям дня.
Итак, 1 ноября в Европе праздник церковный – День всех святых 2019. В Мексике в этот же день отмечается День мертвых. Накануне мир как раз отметил Хэллоуин 2019, то есть "канун Дня всех святых".
Из международных праздников можно вспомнить про Международный день вегана и День судебного пристава в России.
По народному календарю, 1 ноября – Иванов день. В этот день наши предки провожали осень.
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1 ноября: праздник церковный
Православный праздник 1 ноября установлен в честь перенесения мощей святого Иоанна Рыльского. Этот преподобный считается покровителем болгарского народа.
У католиков сегодня День всех святых 2019. Есть православный День всех святых – он отмечается после Троицы.
Также 1 ноября православные чтят святого Садока – покровителя тех, кто умер без покаяния.
Постный день.
1 ноября: приметы
Считается, что с Иванова дня в наших широтах начинаются настоящие морозы.
Приметы 1 ноября на погоду:
- если Иванов день морозный и со снегом – весну ждали позднюю и промерзлую;
- теплый Иванов день – к теплой будущей весне;
- грязь на Иванов день – к снегопаду через 28 дней;
- если 1 ноября мороз – то в день Дмитрия Солунского (8 ноября) будет оттепель;
- перелетные птицы летят высоко – к снежной зиме – и наоборот;
- ночью немного снега выпало, а небо звездным осталось – скоро сильные морозы ударят;
- первый снег выпал и не тает, хотя на улице сыро – весной будет много подснежников;
- земля перед снегопадом хорошо подмерзла – к урожайному году.
1 ноября – День всех святых: что нельзя делать, а что нужно
В Иванов день принято было резать кур, так что блюда с курятиной были главными на сегодняшнем столе.
Есть и свои запреты для Дня всех святых. Так, 1 ноября нельзя:
- чтобы на крыше дома сова сидела – ее надо непременно прогнать, иначе быть беде в доме;
- убивать пауков – а вот их не трогали: считается, что в таком обличье наведываются в дом умершие родственники;
- отказывать в чем-то нищим – также, как и с пауками: через них, считается, обращается покойная родня;
- оставлять сушиться вещи – а то, мол, нечисть в них вселится;
- держать двери и окна открытыми – чтоб беда в дом не просочилась;
- оборачиваться, если сзади слышны шаги – это могут быть злые духи.
Есть и специальный ритуал защиты жилья от зла на День всех святых – обойти все комнаты с зажженной свечой.
Ритуал на исполнение желаний на День всех святых выглядит так: перед сном четко сформулировать желание и положить под подушку яблоко, а утром съесть его.
Также католики в этот день навещают могилы родных – православные будут это делать на следующий день: 2 ноября отмечается Дмитриевская родительская суббота.
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1 ноября: именины
День ангела сегодня справляют Дмитрий, Иван, Леонтий, Михаил, Николай, Павел и Петр, Сергей и Феликс.
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1 ноября: кто родился
Человек, который родился 1 ноября, будет болтлив. Его талисман – гранат.
1 ноября родились такие знаменитости:
- 1578 — князь, российский государственный и политический деятель Дмитрий Пожарский (известен по тандему с Мининым).
- 1798 — ирландский пивовар и первый лорд-мэр Дублина Бенджамин Ли Гиннесс.
- 1863 — американский изобретатель перьевой ручки Джордж Паркер.
- 1972 — австралийская киноактриса Тони Коллетт (Свадьба Мюриэл, Эмма, Достать ножи и др.).
- 1973 — индийская фотомодель и актриса, Мисс мира-1994 Айшвария Рай (Невеста и предрассудки, Принцесса специй, Последний легион и др.).