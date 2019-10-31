День всех святых – всё о празднике: от примет до открыток

1 ноября – День всех святых 2019: что нельзя делать, приметы / РБК-Украина

День всех святых отмечают как православные, так и католики. Причем католики празднуют дважды – сначала летом, а потом еще и 1 ноября.

Многие путают Хеллоуин и праздник всех святых – но это разные дни.

Хэллоуин – это канун, то есть преддверие Дня всех святых 2019. Сначала все гудят вечером 31 октября в костюмах и гриме на Хеллоуин. А потом утром 1 ноября честные католики чинно идут молиться в церковь в честь Дня всех святых в 2019 году.

У праздника языческие корни. Это, впрочем, отличительная черта многих христианских праздников. Просто в христианстве языческих героев мифологии (в данном случае волшебный народец сидов и богиню древесных плодов Помону) заменили на адскую нечисть и бесов. А еще, конечно, на ведьм. Хэллоуин в средние века считался праздником ведьм, временем одного из главных их шабашей.

Читайте такжеПравославный День всех святых: что нельзя делать в праздникПо христианскому преданию, в День всех святых границы между Небесами и миром живых истончаются, и души умерших людей могут ненадолго наведаться домой, к родным. Недаром, следом за праздником всех святых у западных христиан идет День поминовения всех усопших. Когда католики убирают могилы, устраивают поминальные обеды – одним словом, торжественно провожают "погостившую" мертвую родню назад на тот свет.

К слову, у православных в один день с католическим Днем поминовения всех усопших отмечается свой поминальный день – Димитриевская родительская суббота 2019. Она станет последней родительской субботой в 2019 году. И делать православные в этот день будут примерно то же, что и католики: навещать могилы, устраивать поминальные обеды и молиться о почивших родных людях.

День всех святых: что нельзя делать, приметы

У Дня всех святых есть свои запреты:

нельзя, чтоб на крыше дома умостилась сова – якобы к покойнику в доме, так что этих птиц нещадно гоняют;

оставлять сушиться вещи на ночь – чтоб туда нечисть не вселилась;

убивать пауков – по поверью, в таком обличье в дом наведываются умершие родственники;

отказывать в подаянии и в милостыне – через них, как через пауков, обращается покойная родня;

держать открытыми двери и окна – чтоб не пустить беду в дом;

оборачиваться на шаги за спиной – это могут быть злые духи.

День всех святых: ритуалы

На День всех святых обходят с зажженной свечой все комнаты для защиты жилища от зла.

А чтобы исполнилось заветное желание, на ночь кладут под подушку яблоко, а утром его съедают.

С Днем всех святых: открытки