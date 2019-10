Хеллоуин 2019: всё о празднике – от примет до поздравлений

31 октября – праздник страха Хеллоуин 2019 (или, если так больше нравится, Хэллоуин 2019).

Главред собрал в одной статье материалы про костюмы на Хэллоуин 2019, мейк на Хэллоуин 2019. А также подготовил поздравления с Хеллоуином 2019 на английском, русском и украинском – в прозе, стихи, короткие смс и живые открытки.

Грим на Хеллоуин – это первое дело. Жуткий, но стильный грим на Хэллоуин для парней и девушек сгладит недостатки и недочеты любого костюма, удачно дополнив очаравательный образ на праздник.

Главное: выбирая костюм на Хеллоуин, маску или грим – не быть банальным, заверил стилист.

Маленький спойлер: маски на Хэллоуин подобрать можно и за 48 грн.

Писатель Стивен Кинг посоветовал книгу, сериал и фильм, которые стоит смотреть на Хеллоуин 2019. А уж он-то точно разбирается в ужастиках и страшилках.

Главный атрибут праздник – тыква на Хеллоуин: купить ее в интернете можно по цене от 300 грн и понеслась. Доставят и по Киеву, и жителям Днепра, и Одесса с Харьковом без внимания тут не остались.

А можно сделать тыкву на Хэллоуин своими руками. Как? Об этом мы писали в материале "Вырежу вас и всю семью": как сделать чудную тыкву на Хэллоуин 2019.

Праздник всегда проводят шумно и весело. Многие на Хэллоуин позволяют себе то, что в обычной жизни делать просто стесняются – от дегустации нового алкоголя до "тестирования" в сексе.

С Хеллоуином связаны странные приметы, призванные спасти от нечисти, которая в этот день идет в разнос. Среди них такие:

рядом с хэллоуинской тыквой оставляют ветку орехового дерева – чтобы дом обезопасить;

вещи носят наизнанку – чтобы приведений отпугнуть;

не оставляют дома черную кошку – особенно в одиночестве;

не трогают пауков – в образе могут явиться в дом умершие родственники;

не позволяют сове сидеть на крыше – сова на крыше предвещала покойника в доме;

летучие мыши рядом кружат – к знатному урожаю на будущий год.

Домашних питомцев – котиков и песиков – с вечера вкусно кормят до отвала. Это, по примете, гарантирует сытный год всему семейству.

Заглянувших на огонек "светильника Джека" (той самой тыквы) – непременно угощают вкусностями. Иначе детвора имеет полное право устроить хозяевам любую гнусность.

Что же нельзя делать на Хеллоуин как 2019 году, так и в любые иные:

убивать пауков – пояснение чуть выше, в "Приметах";

пускать в дом черных котов и тем более оставлять их на ночь – в их образе может пробраться в жилище нечисть;

оставлять на ночь сушиться белье – в него якобы могут вселиться всякие духи. Единственный способ от них потом избавиться – перестирать белье заново;

отказывать в помощи или не давать в долг;

оставлять двери или окна открытыми – нечисть, мол, залетит;

оборачиваться, услышав за спиной шаги – это могут быть покойники. А дальше будет как в "Вие" после поднятых век.

Самое популярное поздравления с Хеллоуином на английском – это, конечно, Happy Halloween (хэппи хэллоуин – Счастливого Хеллоуина).

Но есть и более оригинальные поздравления с праздником и привітання.

Поздравления на Хэллоуин: короткие смс

3 смс - 181 символ:

Пусть вся нечисть проходит мимо, а семья и друзья будут рядом! Желаю веселого Хэллоуина, ярких свечей, не сильно пугающих тыкв! Чтобы в твоем арсенале было полно конфет и сладостей!

***

3 смс - 154 символа:

Что за праздник Хэллоуин?

С ним поздравить вас хотим.

Наряжайтесь побыстрей

И пойдем встречать друзей.

Всех святых сегодня ждем

С тыквой их пугать пойдем!

***

3 смс - 197 символов:

Поздравок пришлю я жуткий,

Это, верь мне, все не шутки.

Мы пойдем ловить вампиров,

Или оборотней любимых.

И поймаем непременно,

Не играть же нам на нервах.

Поздравок им принесем

И обратно отнесем!

***

Поздравляем! На пороге появился Хэллоуин –

Привидений покровитель и страшилок господин.

Украшайте дом свечами, тыкве сделайте глаза,

И начните снова верить в сказки или чудеса.

Стихи на Хэллоуин на английском

Guys, this last October night

Makes the things so strange but bright.

Happy Halloween, my dears.

Love you, friends. So, buddies, cheers!

(перевод)

Открою я секрет один:

Люблю октябрь за Хэллоуин.

Друзья, пускай же эта ночь

Прогонит страх и скуку прочь!

***

Halloween has come. We love

Those witches that above

Are flying here in the air.

But we don’t care of them. Do not care!

(перевод)

Хэллоуин пришел, и ведьмы скачут.

И метлу уже не прячут.

Ну, а все лишь привиденья

Нам поднимут настроенье!

Хэллоуин: поздравления прикольные

Сегодня ночью у людей неискушенных,

Седые волосы появятся досрочно.

А те, кто примет нас за сбор умалишенных,

Заснуть не смогут вовсе, это точно!

А это значит, постарались мы на славу,

И вас в ночи нам удалось обескуражить.

Хэллоуин – чудесный праздник, право!

Так здорово народ побудоражить!

***

Сегодня мы фонарь из тыквы смастерим,

И толстую свечу вовнутрь поместим.

Наложим грим, разучим жуткий вой,

И погулять пойдем веселою толпой.

Собаки, видя нас, обходят стороной,

Прохожий, трепещи, когда идешь домой!

Бабульки во дворе пусть пьют валокордин,

Но этой ночью мы справляем Хэллоуин!

***

Католики справляют Хэллоуин,

Где маскарады страха балом правят.

Сей праздник, в день всех доблестных святых,

Они кануном осени считают.

Ну что ж, их поздравляем от души.

Им счастья, бурной радости желаем.

И пусть они страшны, нехороши

В своих нарядах. Мы их поздравляем!

Хэллоуин: поздравления в прозе

Пусть в эту ночь твоим транспортным средством будет метла, которая не только будет тебя перемещать от одного жутко веселого развлечения к другому, но и заметать все следы твоего проказничества. С Хэллоуином!

***

Моя милая супруга, с днем Хэллоуина тебя. Пора достать свой наряд ведьмы и показать истинное лицо! Ты моя фурия, которой я желаю добра и исполнения желаний. А я приложу все усилия, чтобы метла у тебя была самая стильная, а платье из последнего модного показа. Нечисти уже на пороге, пора осыпать их сладостями! Поздравляю!

***

С Хэллоуином. Пусть сегодня будет страшно весело и жутко интересно. Желаю летать по просторам радости милым привидением, желаю мчаться к счастью на скоростной метле, желаю "попить" кровушки у врагов, желаю оторваться на полную и запугать до мурашек всех вокруг.

Хелловін: привітання

Вітаю з Хелловіном! Бажаю відпустити на волю всі страхи, веселитися до втрати пульсу, сміятися до сліз, танцювати до упаду і дуріти до жаху! А ще бажаю страшної краси, кошмарного везіння та потворно липучої удачі!

***

Сьогодні ніч у нас така:

Всьому гарбуз є голова!

І в цю ніч ти не один,

З тобою свято – Хеловін!

Хай дім ваш ангел береже,

А зло не перейде до порога,

Спокій й мир у родині живе,

І не торкнеться вас тривога!

***

З Хеллоуїном від душі вітаю вас!

Бажаю, щоб жахи вас чекали щогодини:

Щоб вампір-красень за шийку вкусив,

Щоб смердючка зомбі мізки у вас просив,

А людожер на вечерю в котлі великому зварив.

***

Бажаю з відьмою випити пива

І з чортом станцювати красиво,

Вампіра в губи поцілувати.

А головне – всіх налякати!

***

Завтра ми скажемо: з Днем усіх святих! А сьогодні, в найтемнішу ніч Хелловіну, бажаю вам, незважаючи на свято нечисті, вірити всією душею в добро і світло, всупереч страшним забобонам, ритуалам і прикметами.