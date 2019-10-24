"Король ужасов" Стивен Кинг посоветовал лучшие книгу, сериал и фильм к Хэллоуину

Стивен Кинг назвал лучшие фильм, сериал и книгу к Хэллоуину / @StephenKing

"Король ужасов", известный писатель Стивен Кинг посоветовал книгу, сериал и фильм, которые стоит посмотреть на Хэллоуин 2019.

Автор Сияния и Оно считает наиболее подходящей книгой для Хэллоуина Девятый дом автора Ли Бардуго, он назвал ее "Гарри Поттером для взрослых", передает EW.

Лучшим фильмом в жуткий сезон Кинг считает Детские игры режиссера Ларса Клевберга. В этом римейке фильма 1988 года он отметил жуткий голос куклы Чаки, которого играет Марк Хэмилл.

Что касается лучшего сериала, то тут первенство Кинг отдал французскому хоррору Марианна от Netflix.

"Это французский сериал, и он очень, очень страшный. Там есть что-то от Очень странных дел, а также немного вайба Стива Кинга", - отметил писатель.

Ранее Главред разузнал, как сделать чудную тыкву на Хэллоуин 2019.