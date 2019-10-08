Макияж на Хэллоуин 2019: лучшие идеи для девушек и мужчин на фото, легкий и страшный грим

Макияж на Хэллоуин 2019: Главред собрал лучшие идеи / instagram.com

Жуткий праздник Хэллоуин будет отмечаться 31 октября. Любители принарядиться и устроить вечеринку заранее готовятся к празднованию, подбирая костюм, украшая дом и вырезая тыкву.

Один из самых главных атрибутов Хэллоуина – яркий макияж или специальный грим. Макияж можно как сделать самому, так и заказать у мастера в салоне. Какие образы популярны на Хэллоуин 2019, разузнал Главред.

1. Макияж на Хэллоуин для девушек: какие образы популярны в 2019 году

2. Макияж на Хэллоуин 2019 мужской: идеи на фото

3. Страшный грим на Хэллоуин: как сымитировать порезы

4. Макияж Хэллоуин своими руками: видео-урок

Девушки часто выбирают мрачные, но достаточно женственные и сексуальные варианты мейкапа на Хэллоуин: мертвой невесты, убитой красотки, королевы, развратной монашки.

Классикой уже стали образы ведьмы, кошки, куклы, вампира, дьяволицы.

Однако, Хэллоуин 2019 диктует свои правила: в этом году набрал популярность образ клоуна Пеннивайза, макияж Джокера из недавно вышедшего одноименного фильма Тодда Филлипса, в котором сыграл Хоакин Феникс.

Среди необычных вариантов для мейкапа на Хэллоуин – эмодзи, русалка, персонажи из фильмов, например, Мистик, радужная тошнота.

Мужчинам, чтобы создать жуткий образ на Хэллоуин, придется постараться не меньше, чем девушкам. Обычно парни предпочитают страшный грим на Хэллоуин, выбирая образы, которые полностью закрывают лицо: Джокера, скелета, Шляпника из Алисы в стране чудес, зомби, клоуна.

Визажисты же советуют парням выделять свои преимущества - черты лица, которых нет у девушек. Так, стоит подчеркнуть мужественную линию челюсти и скулы в образе вампира, либо же просто купить однотонные линзы, которые бы закрывали весь глаз и добавить черных теней – образ получится одновременно притягательным и зловещим.

Если вы хотите на Хэллоуин кроме грима добавить еще и порезы на руках или других частях тела, визажисты по спецэффектам рассказали, как пошагово можно сымитировать порезы.

Для этого вам понадобится: красная краска, воск, латекс, вазелин, вата и бутафорская кровь.

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1. Нужно наметить красной краской, где вы хотите, чтобы были порезы.

Первый шаг - наметить, где будут порезы / instagram.com/kye.mua

2. Раскатайте рубцовый воск и нанесите его вокруг будущей раны. Затем воск нужно сравнять с кожей. Для этого можно использовать металлические инструменты, покрытые вазелином.

Второй шаг - с помощью воска сформировать рану / instagram.com/kye.mua

3. Дальше нужно закрасить внутреннюю часть пореза/раны красным. Вам не нужно слишком беспокоиться о деталях, потому что это будет покрыто начинкой (ватой).

Третий шаг - закрасить "рану" красным / instagram.com/kye.mua

4. Вы добавляете жидкий латекс внутрь раны (поверх красного) и приклеиваете туда вату, не выходя за края раны.

5. Последний шаг - добавить немного бутафорской крови по краям.

Напоследок нужно добавить немного крови / instagram.com/kye.mua

Визажисты говорят, что можно обойтись и без ваты – тогда стоит остановиться на третьем шаге и сразу перейти к пятому.

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