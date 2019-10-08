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Макияж на Хэллоуин 2019: лучшие идеи для девушек и мужчин на фото, легкий и страшный грим

8 октября 2019, 02:48

Главред подобрал самые жуткие и милые идеи мейкапа на Хэллоуин 2019.

Макияж на Хэллоуин 2019: лучшие идеи
Макияж на Хэллоуин 2019: Главред собрал лучшие идеи / instagram.com

Жуткий праздник Хэллоуин будет отмечаться 31 октября. Любители принарядиться и устроить вечеринку заранее готовятся к празднованию, подбирая костюм, украшая дом и вырезая тыкву.

Один из самых главных атрибутов Хэллоуина – яркий макияж или специальный грим. Макияж можно как сделать самому, так и заказать у мастера в салоне. Какие образы популярны на Хэллоуин 2019, разузнал Главред.

1. Макияж на Хэллоуин для девушек: какие образы популярны в 2019 году

2. Макияж на Хэллоуин 2019 мужской: идеи на фото

3. Страшный грим на Хэллоуин: как сымитировать порезы

4. Макияж Хэллоуин своими руками: видео-урок

Макияж на Хэллоуин для девушек: какие образы популярны в 2019 году

Девушки часто выбирают мрачные, но достаточно женственные и сексуальные варианты мейкапа на Хэллоуин: мертвой невесты, убитой красотки, королевы, развратной монашки.

Классикой уже стали образы ведьмы, кошки, куклы, вампира, дьяволицы.

Однако, Хэллоуин 2019 диктует свои правила: в этом году набрал популярность образ клоуна Пеннивайза, макияж Джокера из недавно вышедшего одноименного фильма Тодда Филлипса, в котором сыграл Хоакин Феникс.

Среди необычных вариантов для мейкапа на Хэллоуин – эмодзи, русалка, персонажи из фильмов, например, Мистик, радужная тошнота.

  • Макияж на Хэллоуин 2019: лучшие идеи instagram.com
  • Макияж на Хэллоуин 2019: лучшие идеи instagram.com
  • Макияж на Хэллоуин 2019: лучшие идеи instagram.com
  • Макияж на Хэллоуин 2019: лучшие идеи instagram.com
  • Макияж на Хэллоуин 2019: лучшие идеи instagram.com
  • Макияж на Хэллоуин 2019: лучшие идеи instagram.com
  • Макияж на Хэллоуин 2019: лучшие идеи instagram.com
  • Макияж на Хэллоуин 2019: лучшие идеи instagram.com
  • Макияж на Хэллоуин 2019: лучшие идеи instagram.com
  • Макияж на Хэллоуин 2019: лучшие идеи instagram.com
  • Макияж на Хэллоуин 2019: лучшие идеи instagram.com
  • Макияж на Хэллоуин 2019: лучшие идеи instagram.com
  • Макияж на Хэллоуин 2019: лучшие идеи instagram.com
  • Макияж на Хэллоуин 2019: лучшие идеи instagram.com
  • Макияж на Хэллоуин 2019: лучшие идеи instagram.com
  • Макияж на Хэллоуин 2019: лучшие идеи instagram.com
  • Макияж на Хэллоуин 2019: лучшие идеи instagram.com
  • Макияж на Хэллоуин 2019: лучшие идеи instagram.com
  • Макияж на Хэллоуин 2019: лучшие идеи instagram.com
  • Макияж на Хэллоуин 2019: лучшие идеи instagram.com
  • Макияж на Хэллоуин 2019: лучшие идеи instagram.com
  • Макияж на Хэллоуин 2019: лучшие идеи instagram.com
  • Макияж на Хэллоуин 2019: лучшие идеи instagram.com
  • Макияж на Хэллоуин 2019: лучшие идеи instagram.com
  • Макияж на Хэллоуин 2019: лучшие идеи instagram.com
  • Макияж на Хэллоуин 2019: лучшие идеи instagram.com
  • Макияж на Хэллоуин 2019: лучшие идеи instagram.com
  • Макияж на Хэллоуин 2019: лучшие идеи instagram.com
  • Макияж на Хэллоуин 2019: лучшие идеи instagram.com
  • Макияж на Хэллоуин 2019: лучшие идеи instagram.com
  • Макияж на Хэллоуин 2019: лучшие идеи instagram.com
  • Макияж на Хэллоуин 2019: лучшие идеи instagram.com
  • Макияж на Хэллоуин 2019: лучшие идеи instagram.com
  • Макияж на Хэллоуин 2019: лучшие идеи instagram.com
  • Макияж на Хэллоуин 2019: лучшие идеи instagram.com
  • Макияж на Хэллоуин 2019: лучшие идеи instagram.com
  • Макияж на Хэллоуин 2019: лучшие идеи instagram.com
  • Макияж на Хэллоуин 2019: лучшие идеи instagram.com
  • Макияж на Хэллоуин 2019: лучшие идеи instagram.com
  • Макияж на Хэллоуин 2019: лучшие идеи instagram.com
  • Макияж на Хэллоуин 2019: лучшие идеи instagram.com
  • Макияж на Хэллоуин 2019: лучшие идеи instagram.com
  • Макияж на Хэллоуин 2019: лучшие идеи instagram.com
  • Макияж на Хэллоуин 2019: лучшие идеи instagram.com

Макияж на Хэллоуин 2019 мужской: фото

Мужчинам, чтобы создать жуткий образ на Хэллоуин, придется постараться не меньше, чем девушкам. Обычно парни предпочитают страшный грим на Хэллоуин, выбирая образы, которые полностью закрывают лицо: Джокера, скелета, Шляпника из Алисы в стране чудес, зомби, клоуна.

Визажисты же советуют парням выделять свои преимущества - черты лица, которых нет у девушек. Так, стоит подчеркнуть мужественную линию челюсти и скулы в образе вампира, либо же просто купить однотонные линзы, которые бы закрывали весь глаз и добавить черных теней – образ получится одновременно притягательным и зловещим.

  • Макияж Хэллоуин 2019 мужской instagram.com
  • Макияж Хэллоуин 2019 мужской instagram.com
  • Макияж Хэллоуин 2019 мужской instagram.com
  • Макияж Хэллоуин 2019 мужской instagram.com
  • Макияж Хэллоуин 2019 мужской instagram.com
  • Макияж Хэллоуин 2019 мужской instagram.com
  • Макияж Хэллоуин 2019 мужской instagram.com
  • Макияж Хэллоуин 2019 мужской instagram.com
  • Макияж Хэллоуин 2019 мужской instagram.com

Страшный грим на Хэллоуин: как сымитировать порезы

Если вы хотите на Хэллоуин кроме грима добавить еще и порезы на руках или других частях тела, визажисты по спецэффектам рассказали, как пошагово можно сымитировать порезы.

Для этого вам понадобится: красная краска, воск, латекс, вазелин, вата и бутафорская кровь.

Читайте такжеХэллоуин 2019: дата, мейкап и жутко прекрасный образ на Хэллоуин

1. Нужно наметить красной краской, где вы хотите, чтобы были порезы.

Первый шаг - наметить, где будут порезы / instagram.com/kye.mua

2. Раскатайте рубцовый воск и нанесите его вокруг будущей раны. Затем воск нужно сравнять с кожей. Для этого можно использовать металлические инструменты, покрытые вазелином.

Второй шаг - с помощью воска сформировать рану / instagram.com/kye.mua

3. Дальше нужно закрасить внутреннюю часть пореза/раны красным. Вам не нужно слишком беспокоиться о деталях, потому что это будет покрыто начинкой (ватой).

Третий шаг - закрасить "рану" красным / instagram.com/kye.mua

4. Вы добавляете жидкий латекс внутрь раны (поверх красного) и приклеиваете туда вату, не выходя за края раны.

5. Последний шаг - добавить немного бутафорской крови по краям.

Напоследок нужно добавить немного крови / instagram.com/kye.mua

Визажисты говорят, что можно обойтись и без ваты – тогда стоит остановиться на третьем шаге и сразу перейти к пятому.

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Макияж Хэллоуин своими руками: видео-урок

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