"Вырежу вас и всю семью": как сделать чудную тыкву на Хэллоуин 2019

Хэллоуин 2019 уже через недельку.

Самое время тыкву на Хэллоуин купить и решать, что с ней потом делать: вырезать "светильник Джека" (так называется тыква на Хэллоуин, согласно легендам и преданиям) по шаблону или как бог на душу положит. Можно подобрать трафарет для тыквы на Хэллоуин или воспользоваться своей фантазией.

Читайте такжеТыква, запеченная в духовке, и тыква с мясом: самые простые и вкусные рецептыМожно на Хэллоуин тыкву купить уже готовую (предложений в интернете хватает): вероятно, с эстетической точки зрения, она будет красивее – но радостных эмоцией "чужая" тыква доставит точно меньше.

Веселее всего, когда делается тыква на Хэллоуин своими руками. Для этого надо:

Отрезать верхушку тыквы. Отверстие должно быть достаточно широким, чтобы в него спокойно пролезала ваша рука. Очистить тыкву от мякоти. Тонкие стенки не нужны. Боле-менее тонкой должна быть лишь та сторона, где планируется делать "лицо" (оставить мякоти на пару сантиметров). Для тыквы на Хэллоуин рисунок лица можно нарисовать самому – а можно распечатать для тыквы на Хэллоуин шаблон, приложить к тыкве и нанести рисунок шилом, а потом по нему вырезать. Маленьким ножом (таким удобнее) вырезать "черты лица" по намеченному шаблону. Смазать тыкву изнутри вазелином или подсолнечным маслом: это поможет ей дольше не увядать, то есть сохранит "светильник Джека" в презентабельном виде подольше. Поместить внутрь маленькую свечу (как для аромалампы).

Главное – делать всё на позитиве и не переживать за результат. Это ведь не обязаловка, всё должно быть в удовольствие.

Тыква на Хэллоуин: шаблон и трафарет

Тыква на Хэллоуин из бумаги: пошаговое видео