Хэллоуин 2019: дата, мейкап и жутко прекрасный образ на Хэллоуин

Хеллоуин (более популярное, но менее грамотное написание праздника – Хэллоуин) всегда отмечается осенью.

В Украине этот праздник не столь популярен, как в США. Хотя Хеллоуин Киев в 2019 году всё же отметит широко: к примеру, пройдет Фестиваль уличной еды Scary Food на Арт-заводе Платформа, в Национальном цирке также запланирована тематическая программа, в различных клубах организовываются концерты, за посещение заведения в костюме в большинстве баров сделают скидку и т.п. Практически все мероприятия на Хеллоуин 2019 коммерческие – городские власти, как правило, ничего не организовывают (ни парадов, ни концертов).

Хеллоуин 2019 пройдет 31 октября. Это четверг. На следующий день многим на работу, так что погулять до первого луча солнца не получится.

Дата праздника неизменна, так что Хэллоуин 2020 пройдет в последний день октября. От страны число тоже не меняется: то есть Хэллоуин 2019 в Украине тогда же, когда Хэллоуин 2019 в Америке.

Хеллоуин – это начало зимы у древних кельтов. У этих ребят вообще было лишь два сезона – зима и лето. Вот начало второго сезона они в конце октября и справляли. Ну как справляли? Скорее проводили определенные ритуалы на Хэллоуин, чтобы отпугнуть от дома нечисть, вылезающую "по холодку" из преисподней в этот день:

оставить перед домом вкусную "взятку" для духов;

в самом доме погасить весь свет;

принести в жертву животное у друидского костра;

огонек от костра принести домой и поместить его внутрь тыквы на Хэллоуин.

Когда на кельтские земли добралось христианство – праздник переименовали в День всех святых.

Стоит отметить, что изначально праздник и вовсе именовали Самайн (как вариант перевода – Самхэйн). Затем появилось название All Hallows Even (то есть Месса Всех Святых), которое со временем и сократилось до современного Halloween.

В XVIII веке у европейских дам было крайне популярно гадать в Хэллоуин на любовь. Ну вот как у нас на Крещение, к примеру. Только леди из Европы чаще использовали яблоки.

Читайте такжеБаловство или смерть: топ-3 лучших сценариев секс-игр на ХэллоуинГадание №1: самое простое. Нужно срезать с яблока кожуру, думая при этом о своем любимом человеке. Если удалось срезать одной лентой без разрыва, то и отношения сложатся ровно и гладко. А если получилась груда неровных шкурок, то ждали мелких нреприятностей.

Гадание №2: самое верное. В темной комнате перед зеркалом зажигали свечу и медленно ели яблоко, вглядываясь в отражение и считая откусанные кусочки, пока в зеркале не появится суженый:

сколько раз успела откусить – через столько лет девушка встретит любовь,

съела всё, а образ не проявился – в этом году любви точно не встретить,

погасла свеча – срочно нужно прекращать гадание, так как в комнате появилась нечисть.

Гадание №3: самое веселое. Устраивали соревнование на подбрасывание плода – когда первой подбросил, та первой и замуж выскочит.

Официальное название – светильник Джека. Та самая полая тыквы с жуткой рожей, внутри которой устанавливают свечку (в наши времена можно и не от друдского костра ее зажигать).

Считается, что чем ярче горит огонь внутри тыквы на Хэллоуин, тем спокойнее и благополучнее будет следующий год для обитателей дома. А чем страшнее вышла рожа у тыквы – тем меньше нечисти решится сунуться в жилище.

Костюм на Хэллоуин помогает создать нужную атмосферу и задать тон всему празднику. Самый простой способ (и так чтоб наверняка) создать себе эффектный образ на Хэллоуин – это, конечно, костюмы на Хэллоуин купить. В интернете цены на костюмы на Хэллоуин 2019 не слишком кусаются: к примеру, "окровавленный" фартук на Розетке можно купить всего за 95 грн, набор для монашки – за 225 грн, украшения на Хэллоуин (тот же венок) – в среднем, гривен за двести.

Модна Каста предложит костюмы на Хэллоуин гривен за три и понеслось. На Prom.ua можно подобрать костюмы на Хэллоуин для детей за 250 грн (это костюмы на Хэллоуин для мальчика), а вот на красивый костюм на Хэллоуин для девушек придется раскошелится – тут стоит приготовить минимум 1500 грн.

Маски на Хэллоуин несложно подобрать и за 48 грн.

Если хватает фантазии, умения и исходных материалов (к примеру, мама-медработник готова пожертвовать свой халат медсестры), то создать костюм на Хеллоуин можно и самому в домашних условиях, так сказать.

Читайте такжеМакияж для карих глаз: секреты, актуальные советы и фото-идеиГрим на Хэллоуин продается и уже готовый в интернете. Причем грим на Хэллоуин купить в Киеве можно по цене от 25 грн, что достаточно недорого.

Можно макияж на Хеллоуин заказать у мастера в салоне. А можно мейкап на Хэллоуин сделать и самому. Главное тут – не сдерживать фантазию, брать краски поярче и не забыть обезопасить особо нежные зоны (брови и корни волос) вазелином.

Как сделать макияж на Хэллоуин – видео пошаговое: