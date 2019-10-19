Макияж на Хеллоуин 2019: как выбрать грим, чтоб затмить всех

Хеллоуин 2019 приближается всё стремительнее.

Хэллоуин 2019 в Украине (как и в Штатах и других странах, впрочем) традицилонно пройдет 31 октября. Это четверг.

Многие заранее беспокоятся про образ на Хэллоуин: выбирают грим, мейкап на Хэллоуин, маски – в общем сначала хорошенько пугают собственные нервы, чтобы потом достойно оторваться на чужих.

Читайте такжеХэллоуин 2019: дата, мейкап и жутко прекрасный образ на ХэллоуинВся прелесть праздника в том, что макияж на Хэллоуин 2019 не обязательно должен быть профессиональным. Здесь не нужно аккуратных стрелочек и модных оттенков (не дай боже перепутать в нюдовом макияже бежевый оттенок с персиковым).

В макияже на Хеллоуин можно быть небрежной. Можно размазать помаду – и сказать, что так и надо, это, мол, макияж на Хэллоуин ведьмы такой. Или вампира. Объевшегося, да.

Впрочем, те, кто стремятся к идеалу – вполне могут заказать макияж на Хэллоуин профессиональный, у мастера в салоне то есть. Мы же предлагаем вам идеи на макияж на Хэллоуин 2019 легкого – без особых усилий и затрат.

Более сложные – и зрелищные – варианты макияжа на Хеллоуин 2019 вы найдете в нашем материале Макияж на Хэллоуин 2019: лучшие идеи для девушек и мужчин на фото, легкий и страшный грим.

Макияж на Хэллоуин: видео