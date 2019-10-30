Джокер, скелет и дикий зверь: как сделать легкий макияж на Хэллоуин и его цена

Хеллоуин 2019 (альтернативный вариант написания – Хэллоуин) начнет пугать украинцев уже завтра, 31 октября. Пока же он пугает ценами.

Костюм на Хэллоуин не должен быть банальным, уверяет стилист Кирилл Савченко. А его клиенты добавляют свое условие: еще костюм на Хеллоуин (включая маски и грим) не должен быть дорогим.

Пока же цены таковы:

костюм на Хэллоуин в магазине – около 1000 грн;

костюм на Хэллоуин на прокат – от 450 грн;

макияж на Хэллоуин от визажиста – минимум 700 грн.

Но сделать макияж можно и самому. Подробнее читайте в нашем маткериале Макияж на Хэллоуин 2019: лучшие идеи для девушек и мужчин на фото, легкий и страшный грим.

Макияж на Хэллоуин: Джокер

Макияж на Хэллоуин: скелет стильный

Макияж на Хэллоуин: животный