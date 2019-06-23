Православный День всех святых: что нельзя делать в праздник

В православный День всех святых лучше отложить тяжелую физическую работу / УНИАН

В первое воскресенье после одного из главных христианских праздников — Дня Святой Троицы (Пятидесятница) — православные отмечают Неделю всех святых, в католицизме такой же праздник называют День всех святых (празднуется после старинного кельтского праздника Хэллоуин).

В 2019 году праздник Неделя всех святых приходится на 23 июня. В этот день принято чтить память всех святых, которые отдали жизнь за веру (мучеников).

Главред решил узнать историю праздника и объяснить, что нельзя делать.

Православный День всех святых: история праздника

Считается, что традиция чтить память всех мучеников появилась в восточной части Римской империи не позднее конца IV — начала V века.

В проповеди святителя Иоанна Златоуста на память "всех святых, по всему миру пострадавших" говорится, что чтить память всех святых нужно через неделю после Троицы, поэтому в православии появился переходящий праздник Неделя всех святых.

Православный День всех святых: что нельзя делать

В Неделю всех святых, как и в любой другой день, нельзя лениться, поскольку лень считается одним из семи смертных грехов. В праздник рекомендуется отложить тяжелую физическую работу и рукоделия и посвятить время духовному миру — помолиться дома или сходить в церковь.

Напомним, Хэллоуин отмечают в ночь с 31 октября на 1 ноября. Сразу после Хэллоуина — 1 ноября — католики празднуют День всех святых. В День всех святых принято ходить на кладбище, чтобы помянуть усопших родственников и помолиться о грядущем всеобщем воскресении.