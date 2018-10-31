День всех святых у православных и католиков: что нельзя делать в этот великий праздник

31 октября 2018, 18:40

И православные, и католики вкладывают в торжество одинаковую суть.

День всех святых в Польше
День всех святых в Польше / Польша сегодня

Сразу после Хэллоуина, который празднуют в ночь с 31 октября на 1 ноября, католики отмечают великий религиозный праздник – День всех святых. Для них это вообще один из 10 самых главных праздников года.

Празднуют День всех Святых и православные, только у них эта дата не фиксированная, а переходящая и отмечается в воскресенье, следующее после Троицы.

При этом и православные, и католики вкладывают в торжество одинаковую суть – почитание всех Святых, начиная с самых ранних христиан, погибших за веру. День их смерти и считается днем их рождения для лучшей жизни на Небесах.

С Днем всех святых тесно связан и Хэллоуин: его староанглийское название Hallowe'en или Halloween – это сокращение от All Hallows Even, то есть "Вечер всех Святых" (так называли ночь накануне праздника).

Хеллоуин: что нельзя делать, а что нужно

Считается, что если в эту ночь на крыше вашего дома сидит сова, то ее нужно прогнать – иначе она напророчит покойника. Зато не трогают пауков, если вдруг те попадались на глаза: считается, что это умерший родственник таким образом пытается предупредить о грозящей опасности. Чтоб отвести беду, принято обходить вест дом с зажженной свечой в руке.

Читайте такжеПрикольные поздравления с Хэллоуином в смс, стихах и анимированных открыткахДвери держат закрытыми, чтоб не пускать в дом беду, а чтобы уберечь дом от всяческих напастей на целый год, 3 раза обходят вокруг дома с фонарем Джеком.

В канун Дня святых гадали на будущее. Во-первых, сны в эту ночь считался пророческими. При этом увидеть во сне воду, стекло или камни считается добрым знаком, а вот цветы, дождь и тем более ураган – худым. А, во-вторых, за предсказаниями будущего ходили на перекресток, чтобы вслушаться в ветер: в старину верили, что так можно расслышать предсказания на грядущий год.

Для исполнения желаний в эту ночь кладут под подушку яблоко: перед сном нужно четко сформулировать желаемое, а утром это яблоко съесть – и тогда задуманное непременно осуществится.

Также на ночь на Хэллоуин не оставляют сушиться вещи: мол, в них вселяется нечисть, и потом через эти вещи приносит неприятности как их хозяину, так и окружающим.

Среди других запретов:

  • не отказывать нищим в этот день – в их образе могут обращаться покойные родные;
  • не оборачиваться, заслышав позади шаги – это якобы может быть нечисть.

День всех святых: молитва

В День всех святых принято ходить на кладбища, чтобы помянуть усопших родственников и помолиться о грядущем всеобщем воскресении.

Боже святый и во святых почиваяй, трисвятым гласом на небеси от ангел воспеваемый, на земли от человек во святых Своих хвалимый, давый Святым Твоим Духом коемуждо благодать по мере дарования Христова, и тою поставивый Церкви Твоей Святей овы апостолы, овы пророки, овы же благовестники, овы пастыри и учители, ихже словом проповеди, Тебе Самому действующему вся во всех, мнози совершишася, святии в коемждо роде и роде, различными благодетельми благоугодившии Тебе, и к Тебе, нам образ добрых подвигов своих оставивше, в радости прешедшии, готови, в нем же сами искушени быша, и нам напаствуемым помогати. Сих святых всех и (имя святого) воспоминая и их богоугодное похваляя житие, Тебе Самаго, в них действовавшаго, восхваляю, и онех благотворения Твоя дарования быти веруя, прилежно молю Тя, Святе святых, даждь ми грешному последовати их учению, житию, любви, вере, долготерпению, и их молитвенною помощию, паче же Твоею вседействующею благодатию, небесныя с ними сподобитися славы, хваляще Пресвятое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа во веки. Аминь.

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