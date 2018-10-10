Когда и как в Украине отмечают Хэллоуин

10 октября 2018, 13:25

"Главред" узнал, какого числа и какого месяца будет Хэллоуин.

Хэллоуин
Когда Хэллоуин-2018 / 1zoom.ru

Хэллоуин – или, как его официально называют, канун Дня всех святых Хэллоуин – это праздник, возраст которого уже перешагнул двухтысячный рубеж. Но это по западным меркам. Для Украины праздник это сравнительной молодой.

Хэллоуин-2018: дата

Из года в год во всех странах, которые признают этот праздник, Хэллоуин отмечается в ночь с 31 октября на 1 ноября. В 2018 году это ночь со среды на четверг.

Хэллоуин-2018: как отмечать

Хэллоуин-2018 в России мало чем отличается от Хэллоуина-2018 в Украине. Вот в США он действительно проходит с большим размахом: организовываются тематические вечеринки, в костюмы наряжаются не только дети, но целые толпы взрослых.

Детвора устраивает охоту за сладостями, грозя жуткими неприятностями тем, кто не "раскошелится" на конфеты. "Trick or Treat" (Сладость или гадость) – это почти лозунг праздника. Дома украшают Светильниками Джека – вырезая их из тыквы. Хозяйки готовят сладости с тыквой (к слову, в этот день тыквенные латте в местных кофейнях пользуются особой популярностью), яблоками, корицей и т.п.

Украинская молодежь зачастую отмечает Хэллоуин скромнее – походом в кафе, который в качестве маркетингового хода непременно украсят залы какой-нибудь паутиной в честь праздника, или просто коллективным просмотром какого-нибудь ужастика. К слову, фильм "Хэллоуин 4" выходит в прокат аккурат накануне праздника: мировая премьера состоялась 8 сентября 2018 года, в Украине и России намечена на 18 октября.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
праздник Хэллоуин
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
13:38
В Кабмине рассказали, на сколько миллионов раскошелятся, чтобы убрать результаты взрывов под Ичней
13:28
Откровенное белье, оголенная грудь и попа: Даша Астафьева представила жаркий клип Видео
13:25
Когда и как в Украине отмечают Хэллоуин Видео
13:05
"Узнают по лицу": Западная пресса узнала подробности о новых планшетах iPad Pro
12:53
В купальнике с глубоким декольте на берегу моря: Tayanna представила новый клип Видео
12:45
В России уже придумали, как поглотить Украину Видео
12:36
"Беззубая и всем надоевшая": эксперт объяснил, почему Москва уже не сможет остановить получение УПЦ автокефалии Видео
12:28
"Тр*хал ее сбоку и грубо": журналисты раскопали новые подробности дела против Роналду об изнасиловании
12:15
Украину накроет антициклон "Виктор" — синоптик Видео
12:14
"Репрессированная землячка" Наташа Королева поддержала флешмоб Зеленского Видео
11:47
"Хочу эту попку": чем поражает подписчиков украинская косплей-модель Дарья Химэ Фото
11:45
Социологи выяснили, как изменилось отношение украинцев к России за год Видео
11:44
Хабиб угрожал президенту UFC через Instagram
11:08
"Фигасе, левитация": Светлана Лобода в необычной позе показала "фак"
11:00
Социолог назвал топ-3 пар мужчин-"пид***сов" России Видео
10:52
В Кремле живут удивительно честные люди мнение
10:51
"Ницой поскакала на канал оккупантов вприпрыжку": политолог объяснил, что прикрывают "мовными" скандалами в Украине Видео
10:24
Девушка дня Instagram: бывшая модель Playboy Брайана Холли Фото
10:20
Оформление субсидий в Украине: названо еще одно преимущество авто на "евробляхах"
09:45
Газовая "свинья" для Газпрома: в Польше нашли более дешевую замену российскому газу
09:40
"Зачистили село": волонтеры рассказали об успешной спецоперации воинов ООС на Донбассе Фото Видео
09:32
В Украине обвалился евро, доллар пока держится Видео
09:32
Главные конкуренты Порошенко на выборах-2019: кто за ними стоит и почему у них нет шансов мнение
09:19
"Солнце на подсиненные носы": синоптики уточнили прогноз погоды в Украине на 10 октября Видео
09:00
Взрывы на складах под Ичней: спасатели отчитались о ситуации на арсенале Фото Видео
08:35
Сверкнула грудью: Анна Седокова показала постельное фото Видео
08:10
"Задрот слюнявый": в Сети потроллили фото Путина-школьника
08:00
Максимум, чего добьется Ющенко в Минске – боевики "ДНР" и "ЛНР" признают Голодомор геноцидом мнение
07:45
"Рак просто скосил": Виктор Павлик раскрыл подробности болезни сына Видео
07:20
"Отец потерял немало крови": в квартире координатора С14 устроили взрыв Фото Видео
07:13
"Самое время бежать за баксом": названы самые опасные месяцы для гривны Видео
06:58
Путин уже ничего не решает, в Кремле зреет гибридный переворот мнение
06:36
Экс-Nikita устроила жаркие танцы у окна в одном полотенце Видео
06:10
Полезное дело: Ученые выяснили топ-8 поводов для постоянного секса
05:36
Свадьба на Покров: насколько удачными выходят такие браки
04:57
Замедление старения: ученые рассказали, как получить "молодильную" молекулу Видео
04:28
Новое подорожание газа для населения: эксперт предупредила о тяжелых последствиях
03:01
Правозащитники объяснили, почему Украина упала в рейтинге свободы в Сети Видео
02:08
Словно русалка: Тина Кароль покорила фанатов мерцающим нарядом
01:31
Новое падение курса криптовалют: эксперт дал прогноз по биткоину
00:55
Перегружены на 150%: нардеп огласил еще одну возможную причину взрыва на складах в Ичне Видео
00:32
Почти три сотни украинских моряков удерживаются в тюрьмах за границей
09 октября, вторник
23:56
Порошенко поручил провести с НАТО переговоры о финансировании охраны арсеналов Видео
23:40
Лариса Ницой со скандалом покинула студию телеканала NewsOne после спора о русском языке Видео
22:59
У человечества осталось 12 лет на предотвращение глобальной катастрофы - доклад ООН
22:33
Тука и Мосийчук сообщили, что Томос уже есть; УПЦ КП информацию опровергает - СМИ
22:12
Бывший нардеп "засветила" аппетитные загорелые прелести в купальнике: опубликованы фото Фото
21:58
Россия нарастила военное присутствие в Ливии - СМИ
21:39
Мишкин-"Петров" участвовал в захвате госучреждений в Украине в 2014-м - Bellingcat Видео
21:25
В российской Госдуме назвали ПАСЕ "русофобской" и "неполномочной"
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыРекламаАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять