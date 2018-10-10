Когда и как в Украине отмечают Хэллоуин

Когда Хэллоуин-2018 / 1zoom.ru

Хэллоуин – или, как его официально называют, канун Дня всех святых Хэллоуин – это праздник, возраст которого уже перешагнул двухтысячный рубеж. Но это по западным меркам. Для Украины праздник это сравнительной молодой.

Хэллоуин-2018: дата

Из года в год во всех странах, которые признают этот праздник, Хэллоуин отмечается в ночь с 31 октября на 1 ноября. В 2018 году это ночь со среды на четверг.

Хэллоуин-2018: как отмечать

Хэллоуин-2018 в России мало чем отличается от Хэллоуина-2018 в Украине. Вот в США он действительно проходит с большим размахом: организовываются тематические вечеринки, в костюмы наряжаются не только дети, но целые толпы взрослых.

Детвора устраивает охоту за сладостями, грозя жуткими неприятностями тем, кто не "раскошелится" на конфеты. "Trick or Treat" (Сладость или гадость) – это почти лозунг праздника. Дома украшают Светильниками Джека – вырезая их из тыквы. Хозяйки готовят сладости с тыквой (к слову, в этот день тыквенные латте в местных кофейнях пользуются особой популярностью), яблоками, корицей и т.п.

Украинская молодежь зачастую отмечает Хэллоуин скромнее – походом в кафе, который в качестве маркетингового хода непременно украсят залы какой-нибудь паутиной в честь праздника, или просто коллективным просмотром какого-нибудь ужастика. К слову, фильм "Хэллоуин 4" выходит в прокат аккурат накануне праздника: мировая премьера состоялась 8 сентября 2018 года, в Украине и России намечена на 18 октября.