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День мужчин 2019 – поздравления мужественные и стильные открытки

2 ноября 2019, 04:29

Разнообразные поздравления и открытки со Всемирным днем мужчин подобрал Главред на их праздник в ноябре.

  • Открытки с Всемирным днем мужчин - картинки cards.tochka.net
  • Открытки с Всемирным днем мужчин - картинки cards.tochka.net
  • Открытки с Всемирным днем мужчин - картинки cards.tochka.net
  • Открытки с Всемирным днем мужчин - картинки cards.tochka.net
  • Открытки с Всемирным днем мужчин - картинки cards.tochka.net
  • Открытки с Всемирным днем мужчин - картинки cards.tochka.net
  • Открытки с Всемирным днем мужчин - картинки cards.tochka.net
  • Открытки с Всемирным днем мужчин - картинки cards.tochka.net
  • Открытки с Всемирным днем мужчин - картинки cards.tochka.net
  • Открытки с Всемирным днем мужчин - картинки cards.tochka.net
  • Открытки с Всемирным днем мужчин - картинки cards.tochka.net
  • Открытки с Всемирным днем мужчин - картинки cards.tochka.net

День мужчин – он в 2019 году не один. Он даже в ноябре не один.

На День мужчин в России 2019 уже звучали поздравления для мужчин 23 февраля, в Украине – 14 октября. И вот в ноябре еще два повода подобрать чудные картинки с Днем мужчин и поздравления – своими словами или готовые.

Читайте такжеС Днем защитника Украины – поздравления в прозе и стихах, открыткиДело в том, что во вторую субботу ноября мир гудит, отмечая Всемирный день мужчин 2019 (в этом году это 2-е число). А следом будет еще Международный день мужчин 2019 – 19 ноября, то есть спустя каких-то пару недель.

В общем, дорогие дамы, нагребаем в закрома поздравления с Днем мужчин – на праздник сегодня и на следующий.

К слову, Всемирный день мужчин для украинцев и россиян праздник не чужой: одним из его учредителей и первым президентом Всемирного дня мужчин стал экс-президент СССР Михаил Горбачев.

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Поздравления с Днем мужчин в прозе

Поздравляю с Всемирным днем мужчин. Желаю быть всегда на высоте, покорять небывалые вершины, уверенно стремиться к своей мечте, оставаться непоколебимым при любом раскладе жизни, надеяться только на лучшее и верить в свою удачу.

***

Поздравляя с Днем мужчин, хочется пожелать, чтобы вы в любой ситуации оставались людьми. Будьте жизнерадостными, целеустремленными, пусть жизненная фортуна постоянно вам улыбается. Желаем быть сильными, смелыми достойными людьми, на которых можно рассчитывать независимо от сложности ситуации. Будьте истинными стражниками своего семейного порядка и благополучия. Пусть все задуманные цели будут с легкостью достигнуты. Поздравляем.

***

С днем мужчин своими словами:

Со Всемирным днем мужчин поздравляю тебя от всего сердца! Я желаю тебе большого счастья. Легкого, не обременительного, радостного успеха, который бы сопутствовал всем твоим делам. Желаю добиться всего, к чему стремиться твоя душа. Пусть исполняться все надежды и желания.

***

Поздравляем вас, наши дорогие мужчины, коллеги, соратники, наши кормильцы и дражайшие половинки! В день мужчин мы хотим вам дать свое, совсем не строгое, но все-таки напутствие, — гуляйте, веселитесь, но не забывайте о том, что мы беспокоимся за вас. Вы – наше все. Мы очень любим вас и желаем счастья.

***

Дорогие наши мужчины, сегодня каждый из вас достоин, принимать поздравления, несмотря на возраст. Вы делаете нашу жизнь лучше. Как прекрасно то, что вы постоянно рядом с нами, готовы подставить свое мужское плечо, предложить помощь, защитить нас. Благодаря вашим комплиментам вырастают крылья, а жизнь становится прекрасной.

Поздравления с Днем мужчин прикольные в стихах

Без мужиков нам, дамам, жить сложней,

Хотя мы делать все и сами можем,

Избу тушить, удерживать коней,

Включать компьютер мы умеем тоже,

Но грустно нам порой без мужиков,

Пускай частенько задаем им взбучку,

Без них никто нам не прочтет стихов,

Без них никто не принесет получку.

Поздравим всех сегодня с днем мужчин,

Отметим этот праздник вместе с вами,

И кое-что еще сказать хотим:

Мы любим вас, и верим вам (местами)!

***

Мужчине, лучшему на свете,

Хочу сегодня пожелать,

Чтоб чаще радовали дети,

Любить, трудиться, процветать!

Всегда любить свою супругу,

Добиться жизненных высот,

Не быть забытым верным другом,

И видеть новый горизонт!

***

Сильный пол поздравим мы сегодня

С праздником — всемирным днем мужчин,

Пожелаем сил и благородства,

Счастливы чтоб были без причин!

Смелости, удачи и отваги,

Радости, семейного тепла,

Каждого прекрасного мужчину

Дома чтоб любимая ждала.

***

Поздравление с Днем мужчин любимому:

Во всемирный день мужчин

Я хочу тебе признаться,

Милый, ты такой один

И не вздумай сомневаться.

Будь всегда такой же честный

И уверенный в себе.

Умный, сильный, интересный,

Пусть во всем везет тебе.

Не рискуй ты понапрасну,

Будь разумным, терпеливым.

Для меня ты самый классный,

Обожаемый, красивый.

***

Поздравление с Днем мужчин мужу:

День мужчин пришел опять,

Что сказать мне мужу?

Я не знаю — поздравлять

Или же не нужно...

Ладно, что-нибудь скажу,

Раз такое дело,

Поцелуйчик приложу

И стриптиз умелый!

***

Поздравление с Днем мужчин папе:

В день мужчин скажу, папуля,

Что ты самый лучший.

Будет жизнь всегда пускай

Яркой и кипучей.

Ты пример всегда во всем,

На тебя ровняюсь,

Пред твоим умом и силой

Просто преклоняюсь.

Всемирный день мужчин: поздравления короткие в смс

Поздравляю с Всемирным днем мужчин. Желаю быть всегда на высоте, покорять небывалые вершины, уверенно стремиться к своей мечте, оставаться непоколебимым при любом раскладе жизни, надеяться только на лучшее и верить в свою удачу.

***

Сегодня чисто мужской день,

И я спешу мужчин поздравить.

Мне пожелать добра не лень

И доброты к нему добавить.

***

Поздравление с Днем мужчин коллегам:

Наши горячо любимые мужчины, поздравляем! Будьте нашими защитниками, поддержкой и опорой! Работайте в удовольствие, отдыхайте со вкусом, а в любом важном деле успешно побеждайте!

***

Всемирный день мужчин настал,

И мы поздравим мужика.

Чтоб свою честь не потерял,

Работа чтоб была легка.

***

За ваше крепкое плечо,

За то, что сердце бьется горячо.

Оптимизма, успехов во всех делах!

Пусть счастье в ваших будет руках!

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Сейчас вы просматриваете новость «День мужчин 2019 – поздравления мужественные и стильные открытки». Другие поздравления с Днем рождения, с Новым годом, с Пасхой, и остальными религиозными и профессиональными праздниками доступны в разделе Поздравления. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
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