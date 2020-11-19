День мужчин: поздравления с Мужским днем, открытки и любопытные факты

Международный мужской день - интересные факты и поздравления с Днем мужчин прикольные

Отмечается Международный мужской день 19 ноября – то есть сегодня праздник настоящих мужчин. И поздравление с Мужским днем нужно отправлять и папе, и мужу, и другу, и коллеге, и брату, и свату. В общем, поздравления с Днем мужчин звучат сегодня отовсюду.

К слову, еще недавно мы дарили поздравления на День мужчин 2020 – это было 7 ноября. А теперь вот пришел черед дарить пожелания и открытки с Международным мужским днем.

Праздник это интересный.

Привітання на Міжнародний день чоловіків українською мовою

Международный мужской день: интересные факты

День мужчин отмечается раньше, чем Международный мужской день – в первую субботу ноября. Но сам праздник моложе: День мужчин появился в 2000 году, а Международный мужской день – ровно за год до него. Основал торжество Джером Тилуксингх – причем дату празднования выбрал в честь дня рождения своего отца. Список памятных дней ООН насчитает 135 таких дней. Но ни один из них не посвящен мужчинам. А вот женщинам посвящено 8 памятных дней (включая 8 Марта, день, что посвящен проблемам калечащих операций на женских половых органах – 6 февраля, женщин в науке – 11 февраля, сельских женщин – 15 октября, девочек – 11 октября и др.). Из них 5 дней были утверждены в последнее десятилетие. Первыми Международный мужской день массово отметили Тринидад и Тобаго в 1999 году. До остальных стран праздник добрался позднее. Есть и другие неофициальные мужские праздники. Например, в Исландии существует День супруга: он отмечается 19 января. В последние годы День мужа в этот день отмечают также Украина, Россия и ряд других стран. Кроме того, популярность приобретают: День отца и День сыновей – они в разных странах отмечаются в разные дни. День сына в Украине и в России вот, к примеру, будет уже 22 ноября. И еще есть Международный день мальчиков – 16 мая (его тоже предложил ввести Джером Тилаксин). Так что перечень "мужских" праздников ширится и растет.

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Международный мужской день – поздравления с Днем мужчин в прозе, стихах и смс

Поздравления с Днем мужчин в прозе:

Поздравляем вас, наши дорогие мужчины, коллеги, соратники, наши кормильцы и дражайшие половинки! В Международный мужской день мы хотим вам дать свое, совсем не строгое, но все-таки напутствие: гуляйте, веселитесь, но не забывайте о том, что мы беспокоимся за вас. Вы – наше все. Мы очень любим вас и желаем счастья.

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Сильный, смелый и могучий,

Просто добрый — без причин,

Будь во всём ты самым лучшим —

Со Всемирным днем мужчин!

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Поздравление с Днем мужчин своими словами:

Хочу пожелать тебе высокого полета, мой дорогой мужчина! Сегодня, во Всемирный мужской день, я признаюсь тебе в своих искренних и сокровенных чувствах, мой орел. Ты для меня значишь очень много, и я хочу тебе пожелать лишь добра. Пусть все твои тайные желания, наконец, свершатся, и ты почувствуешь себя по-настоящему счастливым человеком.

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Сильный пол поздравим мы сегодня

С праздником — всемирным днем мужчин,

Пожелаем сил и благородства,

Счастливы чтоб были без причин!

***

Поздравляю с Международным мужским днём. Желаю в любой ситуации жизни и в любом деле проявлять себя терпеливым, уверенным, смелым, мужественным, добрым, умным, сильным, важным, ответственным и настоящим мужчиной. Удачи во всех начинаниях и успеха в любых целях.

***

Самых смелых, ловких поздравляю,

Всем мужчинам поздравленья посылаю.

Пусть мужество растёт, словно дубы,

И к вам летят потоки целые любви.

Вам счастья, милые мужчины, пожелаем,

Без вас, как без воды растенья, сразу засыхаем.

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Мой дорогой, со всемирным днем мужчин поздравляю тебя! Без тебя я не мыслю своего существования. Лишь ты смысл всей мое жизни, ты мое счастье. Сокровище мое, я очень сильно тебя люблю. В твой праздник я подарю тебе все свое сердце, душу, всю свою ласку и нежность, всю любовь, верность и заботу. Я сделаю тебя самым счастливым.

***

Поздравляю с Днём мужчин!

Счастье пусть приходит с ним,

Сердце радостно поёт,

И убавится хлопот.

***

С праздником, дорогие мужчины! В этот день мы не обещаем салютов в их честь и дорогих заморских подарков, но мы постараемся сделать так, чтобы они почувствовали себя по-настоящему любимыми и желанными. Мы любим вас, дорогие вы наши!

***

В Международный день мужчин

Тебе успехов я желаю!

Всегда будь номером один,

Проблем и бед вовек не зная!

Международный мужской день – картинки и открытки с Днем мужчин