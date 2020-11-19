УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Поздравления

День мужчин: поздравления с Мужским днем, открытки и любопытные факты

19 ноября 2020, 01:30

Чудные поздравления с Днем мужчин в прозе своими словами, прикольные стихи, короткие смс, красивые картинки на Международный мужской день – подобрал Главред.

Международный мужской день - интересные факты и поздравления с Днем мужчин прикольные
Международный мужской день - интересные факты и поздравления с Днем мужчин прикольные

Отмечается Международный мужской день 19 ноября – то есть сегодня праздник настоящих мужчин. И поздравление с Мужским днем нужно отправлять и папе, и мужу, и другу, и коллеге, и брату, и свату. В общем, поздравления с Днем мужчин звучат сегодня отовсюду.

К слову, еще недавно мы дарили поздравления на День мужчин 2020 – это было 7 ноября. А теперь вот пришел черед дарить пожелания и открытки с Международным мужским днем.

Праздник это интересный.

Привітання на Міжнародний день чоловіків українською мовою

Международный мужской день: интересные факты

  1. День мужчин отмечается раньше, чем Международный мужской день – в первую субботу ноября. Но сам праздник моложе: День мужчин появился в 2000 году, а Международный мужской день – ровно за год до него.
  2. Основал торжество Джером Тилуксингх – причем дату празднования выбрал в честь дня рождения своего отца.
  3. Список памятных дней ООН насчитает 135 таких дней. Но ни один из них не посвящен мужчинам. А вот женщинам посвящено 8 памятных дней (включая 8 Марта, день, что посвящен проблемам калечащих операций на женских половых органах – 6 февраля, женщин в науке – 11 февраля, сельских женщин – 15 октября, девочек – 11 октября и др.). Из них 5 дней были утверждены в последнее десятилетие.
  4. Первыми Международный мужской день массово отметили Тринидад и Тобаго в 1999 году. До остальных стран праздник добрался позднее.
  5. Есть и другие неофициальные мужские праздники. Например, в Исландии существует День супруга: он отмечается 19 января. В последние годы День мужа в этот день отмечают также Украина, Россия и ряд других стран. Кроме того, популярность приобретают: День отца и День сыновей – они в разных странах отмечаются в разные дни. День сына в Украине и в России вот, к примеру, будет уже 22 ноября. И еще есть Международный день мальчиков – 16 мая (его тоже предложил ввести Джером Тилаксин). Так что перечень "мужских" праздников ширится и растет.

Читайте такжеОткрытки сыну и поздравления своими словами и стихи на День сыновей

Международный мужской день – поздравления с Днем мужчин в прозе, стихах и смс

Поздравления с Днем мужчин в прозе:

Поздравляем вас, наши дорогие мужчины, коллеги, соратники, наши кормильцы и дражайшие половинки! В Международный мужской день мы хотим вам дать свое, совсем не строгое, но все-таки напутствие: гуляйте, веселитесь, но не забывайте о том, что мы беспокоимся за вас. Вы – наше все. Мы очень любим вас и желаем счастья.

всемирный день мужчин гиф анимация картинки открытки скачать бесплатно

***

Сильный, смелый и могучий,

Просто добрый — без причин,

Будь во всём ты самым лучшим —

Со Всемирным днем мужчин!

***

Поздравление с Днем мужчин своими словами:

Хочу пожелать тебе высокого полета, мой дорогой мужчина! Сегодня, во Всемирный мужской день, я признаюсь тебе в своих искренних и сокровенных чувствах, мой орел. Ты для меня значишь очень много, и я хочу тебе пожелать лишь добра. Пусть все твои тайные желания, наконец, свершатся, и ты почувствуешь себя по-настоящему счастливым человеком.

***

Сильный пол поздравим мы сегодня

С праздником — всемирным днем мужчин,

Пожелаем сил и благородства,

Счастливы чтоб были без причин!

***

Поздравляю с Международным мужским днём. Желаю в любой ситуации жизни и в любом деле проявлять себя терпеливым, уверенным, смелым, мужественным, добрым, умным, сильным, важным, ответственным и настоящим мужчиной. Удачи во всех начинаниях и успеха в любых целях.

международный день мужчин гиф анимация картинки открытки скачать бесплатно

***

Самых смелых, ловких поздравляю,

Всем мужчинам поздравленья посылаю.

Пусть мужество растёт, словно дубы,

И к вам летят потоки целые любви.

Вам счастья, милые мужчины, пожелаем,

Без вас, как без воды растенья, сразу засыхаем.

***

Мой дорогой, со всемирным днем мужчин поздравляю тебя! Без тебя я не мыслю своего существования. Лишь ты смысл всей мое жизни, ты мое счастье. Сокровище мое, я очень сильно тебя люблю. В твой праздник я подарю тебе все свое сердце, душу, всю свою ласку и нежность, всю любовь, верность и заботу. Я сделаю тебя самым счастливым.

***

Поздравляю с Днём мужчин!

Счастье пусть приходит с ним,

Сердце радостно поёт,

И убавится хлопот.

***

С праздником, дорогие мужчины! В этот день мы не обещаем салютов в их честь и дорогих заморских подарков, но мы постараемся сделать так, чтобы они почувствовали себя по-настоящему любимыми и желанными. Мы любим вас, дорогие вы наши!

***

В Международный день мужчин

Тебе успехов я желаю!

Всегда будь номером один,

Проблем и бед вовек не зная!

Международный мужской день – картинки и открытки с Днем мужчин

всемирный день мужчин открытки
прикольные открытки с днем мужчин
всемирный день мужчин картинки
открытки всемирный день мужчин 19 ноября
праздник поздравления открытки Международный мужской день
Сейчас вы просматриваете новость «День мужчин: поздравления с Мужским днем, открытки и любопытные факты». Другие поздравления с Днем рождения, с Новым годом, с Пасхой, и остальными религиозными и профессиональными праздниками доступны в разделе Поздравления. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Международный день студента – поздравления и открытки прикольные и мега-крутыеМеждународный день студента – поздравления и открытки прикольные и мега-крутые Поздравления с Днем радио, телевидения и связи в прозе, стихах и картинкахПоздравления с Днем радио, телевидения и связи в прозе, стихах и картинках День мужчин: поздравления с Мужским днем, открытки и любопытные фактыДень мужчин: поздравления с Мужским днем, открытки и любопытные факты
Следующий материал

Последние новости

01:30
День мужчин: поздравления с Мужским днем, открытки и любопытные факты
01:22
Леся Никитюк без белья похвасталась в платье с откровенным декольте
01:04
Народный синоптик рассказал, какой будет погода зимой Видео
00:31
Больной COVID-19 отец отдал свой кислород сыну и умер​: появились подробности Видео
00:05
Что нельзя делать сегодня: приметы и суеверия на 19 ноября
Реклама
18 ноября, среда
23:36
В Украине отменили справку о составе семьи
23:05
В ​ВОЗ заявили о стремительном росте смертности​ от коронавируса Видео
23:00
Новый президент Молдовы призвала разморозить отношения с Украиной Видео
22:57
Коронавирус в Украине установил два антирекорда Видео
22:33
Ляшко назвал стоимость вакцины от коронавируса для Украины Видео
22:21
"Запахи уже вернулись": Зеленский сдал повторный тест на Covid-19 Видео
22:03
Гороскоп на 19 ноября для всех: карьерное движение и расплата за покровительство Видео
21:59
Настоящий "Армагеддон": Уманский назвал четыре угрозы для Украины Видео
21:45
Во Львове Эпицентр маскируется под продуктовый магазин Фото
21:39
Степанов пояснил, как карантин поможет пережить зиму
21:23
Как выбрать сливочное масло: главные критерии Видео
21:10
Обнаружена кража при строительстве линии экспресса Киев-Борисполь
21:07
Декстер 9 сезон - раскрыли сюжет и режиссера сериала
21:06
В ООН согласовали новую резолюцию по правам человека в Крыму
20:51
Хрустящая квашеная капуста, которая не темнеет – легкий рецепт Видео
Реклама
20:50
​Врач рассказал, сколько украинцев переболеют COVID-19 к маю​ Видео
20:44
Астрологи узнали, у кого слабое место – сердце Видео
20:32
Копы намерены расширить основания для использования электрошокеров
20:29
Стало известно, где похоронят Романа Виктюка Видео
20:06
Ляшко оконфузился заявлением о COVID-вакцине для Украины
20:04
Что съесть перед сном, чтобы спать: названы лучшие продукты Видео
19:54
Синоптики рассказали, какой ждать погоды до конца ноября Видео
19:48
Кто получит наследство Романа Виктюка - где нашли его наследников
19:30
В Раде озвучили сроки получения долгожданного транша от МВФ Видео
19:26
Ушла из жизни известная актриса Любовь Румянцева
19:11
В России взорвался кислород в Covid-больнице Видео
19:05
Оля Полякова объявила об участии в шоу Маска
19:02
​В Украине ввели "приоритетные часы" на время карантина: как будут работать магазины Видео
19:02
"Умирайте дома, синея": врач обратился к атеистам COVID-19
18:48
"Кислород по 15 минут в сутки": под Киевом пациент умер, пожертвовав свой кислород сыну Видео
18:44
В Кабмине рассказали о судьбе транша от МВФ из-за решения КСУ Видео
18:42
НБУ собирается поддержать сомнительные компании по микрокредитованию
18:36
В ВОЗ сделали тревожное заявление из-за лечения коронавируса антибиотиками
18:29
Великі Вуйки 2 - новые актеры "ворвались" на съемочную площадку
18:28
Покраска волос при беременности: как минимизировать риски Видео
Реклама
18:25
Бунт против карантина: полиция водометами разогнала акцию протеста в Берлине ​ Фото Видео
18:09
Украинцы задолжали более 20 миллиардов гривен за газ
18:03
"Хлопок и звон стекла": в Чернигове автобус с людьми попал под обстрел
17:41
Результат действенной вакцины от COVID-19 улучшен: назван следующий шаг Видео
17:36
Шесть медиков, которые переболели COVID-19, получили пожизненные выплаты Видео
17:32
Собираем чемоданы: Украина получила безвиз с популярной курортной страной​ Видео
17:14
Украинские налогоплательщики могут оплатить миллиардные долги Мотор Сич
17:08
"Долгий" Сovid-19 у молодых и здоровых: ученые выявили ужасные последствия для всех органов Видео
17:06
Общий долг населения за газ превысил 21 млрд гривен
16:55
Очередной удар по свободе слова: в России готовят новые меры по митингам Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять