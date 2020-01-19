День мужа 2020 – поздравления с Днем супруга своими словами и картинки

День супруга 2020 – трогательные поздравления и открытки мужественные / 1zoom.ru

19 января – праздник семейный. Трогательные поздравления с Днем супруга мужу и папе дарят сегодня его самые близкие люди.

День супруга в Украине и России (еще говорят – День мужа) отмечается 19 января, в один день с церковным праздником Крещение Господне 2020. В этом году погулять по этому поводу нам доводится в воскресенье.

Праздник пришел к нам из Исландии – и прижился: с каждым годом с Днем мужа поздравления становятся только популярнее.

"На День супруга что подарить?" – таким вопросом задаются всё больше женщин. Чаще всего в День мужа в подарок супругу достается завтрак в постель или романтический ужин, совместная прогулка или даже мини-поездка, чтоб он мог отдохнуть и расслабиться.

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День супруга – поздравления

С Днем мужа в прозе:

Поздравляю с Днем мужа, с днем верного и статного мужчины. Желаю всегда оставаться надеждой и верой семьи, опорой и светлой любовью жены. Пусть всё и всегда удается, пусть сердце твое счастливо бьется и искренне смеется.

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Трогательное поздравление мужу с Днем супруга в прозе:

Мой дорогой и любимый супруг, я знаю, в нашем запасе много совместных праздников, но не поздравить с таким важным днем тебя я просто не могу! Ты мужчина всей моей жизни, мой долгожданный свет в окошке, мой верный союзник, защитник, и периода даже психолог. В общем, мой хороший, сегодня в нашей стране отмечают День супруга, с которым я тебя искренне поздравляю. Желаю тебе больше улыбок и легкости, а счастье мы создадим вместе!

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Поздравление мужу с Днем супруга своими словами:

Дорогой муж! Существует только один тип мужчин, который мне нравится. Так вышло, что к этому типу мужчин принадлежишь только ты! Мой уникальный, неповторимый, сказочный человек! Желаю тебе, чтобы всё и все, окружающие тебя, были хотя бы в чем-нибудь настолько же замечательны, как ты! Будь весел и здоров. Я очень тебя люблю.

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Поздравления с Днем супруга мужу и папе:

Поздравляю, муж любимый, с Днем супруга!

Я хочу, бесспорно, пожелать,

Чтоб с тобой любили мы друг друга,

И не перестали уважать.

В День супруга, милый, я напомню:

Ты — глава семьи, отец детей,

На тебе ответственность огромная!

Наше ВСЁ — и никаких гвоздей!

Ты защита наша, и опора,

Спонсор, друг, водитель, тамада,

Утешитель, разрешитель споров.

Без тебя, любимый, никуда!

***

Поздравления с Днем мужа от жены прикольные:

Любимый муж, хочу тебе

Сказать я теплые слова.

Так благодарна я судьбе,

Что повстречать тебя дала.

Я за тобой, как за стеной.

Я счастлива — твоя заслуга.

Тебя, единственный, родной,

Я поздравляю с Днем супруга.

***

Не страшна мне злая вьюга,

Поздравляю с Днем супруга,

Половинка ты моя,

Всей душой люблю тебя!

Терпишь смело все капризы,

Преподносишь мне сюрпризы,

Очень любишь ты меня,

Ты мой дом, моя семья!

***

Поздравляю с днем супруга!

Пусть тебе не будет туго,

Пусть тебе не будет тяжко

Жить со мной в одной упряжке.

Каждый день одно и то же.

Лицезрея мою рожу,

Улыбайся все равно,

Я ведь не обижу,

Ведь тебя давным-давно

Для меня нет ближе.

***

С Днем супруга – поздравления короткие:

"С Днем супруга! С Днем супруга!" -

Весело кричим сегодня.

Поздравляем мы друг друга,

Смс-ки шлем с любовью.

День мужа – открытки и картинки