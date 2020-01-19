День мужа 2020 – поздравления с Днем супруга своими словами и картинки

Красивые поздравления с Днем мужа 2020 – открытки и тексты – подобрал Главред на семейный праздник 19 января.
19 января – праздник семейный. Трогательные поздравления с Днем супруга мужу и папе дарят сегодня его самые близкие люди.
День супруга в Украине и России (еще говорят – День мужа) отмечается 19 января, в один день с церковным праздником Крещение Господне 2020. В этом году погулять по этому поводу нам доводится в воскресенье.
Праздник пришел к нам из Исландии – и прижился: с каждым годом с Днем мужа поздравления становятся только популярнее.
"На День супруга что подарить?" – таким вопросом задаются всё больше женщин. Чаще всего в День мужа в подарок супругу достается завтрак в постель или романтический ужин, совместная прогулка или даже мини-поездка, чтоб он мог отдохнуть и расслабиться.
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День супруга – поздравления
С Днем мужа в прозе:
Поздравляю с Днем мужа, с днем верного и статного мужчины. Желаю всегда оставаться надеждой и верой семьи, опорой и светлой любовью жены. Пусть всё и всегда удается, пусть сердце твое счастливо бьется и искренне смеется.
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Трогательное поздравление мужу с Днем супруга в прозе:
Мой дорогой и любимый супруг, я знаю, в нашем запасе много совместных праздников, но не поздравить с таким важным днем тебя я просто не могу! Ты мужчина всей моей жизни, мой долгожданный свет в окошке, мой верный союзник, защитник, и периода даже психолог. В общем, мой хороший, сегодня в нашей стране отмечают День супруга, с которым я тебя искренне поздравляю. Желаю тебе больше улыбок и легкости, а счастье мы создадим вместе!
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Поздравление мужу с Днем супруга своими словами:
Дорогой муж! Существует только один тип мужчин, который мне нравится. Так вышло, что к этому типу мужчин принадлежишь только ты! Мой уникальный, неповторимый, сказочный человек! Желаю тебе, чтобы всё и все, окружающие тебя, были хотя бы в чем-нибудь настолько же замечательны, как ты! Будь весел и здоров. Я очень тебя люблю.
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Поздравления с Днем супруга мужу и папе:
Поздравляю, муж любимый, с Днем супруга!
Я хочу, бесспорно, пожелать,
Чтоб с тобой любили мы друг друга,
И не перестали уважать.
В День супруга, милый, я напомню:
Ты — глава семьи, отец детей,
На тебе ответственность огромная!
Наше ВСЁ — и никаких гвоздей!
Ты защита наша, и опора,
Спонсор, друг, водитель, тамада,
Утешитель, разрешитель споров.
Без тебя, любимый, никуда!
***
Поздравления с Днем мужа от жены прикольные:
Любимый муж, хочу тебе
Сказать я теплые слова.
Так благодарна я судьбе,
Что повстречать тебя дала.
Я за тобой, как за стеной.
Я счастлива — твоя заслуга.
Тебя, единственный, родной,
Я поздравляю с Днем супруга.
***
Не страшна мне злая вьюга,
Поздравляю с Днем супруга,
Половинка ты моя,
Всей душой люблю тебя!
Терпишь смело все капризы,
Преподносишь мне сюрпризы,
Очень любишь ты меня,
Ты мой дом, моя семья!
***
Поздравляю с днем супруга!
Пусть тебе не будет туго,
Пусть тебе не будет тяжко
Жить со мной в одной упряжке.
Каждый день одно и то же.
Лицезрея мою рожу,
Улыбайся все равно,
Я ведь не обижу,
Ведь тебя давным-давно
Для меня нет ближе.
***
С Днем супруга – поздравления короткие:
"С Днем супруга! С Днем супруга!" -
Весело кричим сегодня.
Поздравляем мы друг друга,
Смс-ки шлем с любовью.