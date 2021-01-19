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Красивые поздравления с Днем супруга 2021 – открытки и пожелания для мужа

19 января 2021, 00:19

Поздравления с Днем мужа – проза своими словами, прикольные стихи и короткие смс, стильные открытки мужу от жены и гифки – собрал Главред на праздник 19 января.

День супруга 2021 - картинки и поздравления словами с Днем мужа
День супруга 2021 - картинки и поздравления словами с Днем мужа

С Днем супруга поздравления дарят в мужской праздник 19 января – День супруга (или, как еще говорят, День мужа) в благодарность и как признание мужской силы и заботы о своей семье.

Праздник родом из Исландии – страны суровой, как истинные брутальные мужчины. Корни у него языческие, а вот популярность и традиции – современные. Сегодня в День супруга уже не принято прыгать вокруг дома в одной штанине, распевая ритуальные песни. А вот дарить теплые слова и подарки – очень даже.

Так что мужественные и стильные, красивые и мудрые поздравления с Днем супруга – не единственное, что можно подарить на День мужа. Среди самых популярных подарков – вкусная еда (от завтрака в постель до ужина при свечах), исполнение мелких прихотей дражайшей второй половинки и даже цветы. Но в первую очередь всё же комплименты и красивые открытки мужу от жены.

Напомним, что в этот же день дарят и душевные поздравления с Крещением своими словами и бесплатные картинки.

Привітання з Днем чоловіка українською мовою

День супруга – поздравления в прозе, стихи и смс

В День супруга поздравляю тебя, милый. Желаю тебе от души уверенных сил и доброй удачи, блистательных успехов в делах и великолепного настроения. Дорогой, оставайся всегда таким же милым, добрым, верным, красивым, умным, счастливым и любимым мною супругом.

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***

С днём супруга поздравляю, любимый,

Ты самый добрый, нежный, милый,

Я за тобой, как за каменной стеной,

Будь храним Господом и судьбой.

***

С Днем мужа, родной! С тобой мы пережили очень многое, но каждую секунду я знала — ты рядом, ты всегда найдешь выход! Ты стал подарком судьбы для меня, моей правой рукой! Ты как никто другой поддерживал меня в трудные минуты жизни. Спасибо тебе за это! Я хочу и дальше делить с тобой каждое мгновение, идти в ногу, только бы не подводило здоровье, и я от души желаю тебе этого. Будь бодр духом, силен и крепок, мой родной человек!

***

Тонка и нелегка работа – быть супругом,

Не просто мужиком зарплату в дом несущим,

А лучшим советчиком, защитником, надежным другом,

Уверенным в себе, сильным, верным и понимающим,

Благословлять не устану, любимый мой,

Нашу встречу под счастливою звездой,

Тебе всегда стараюсь быть лучшей женой,

Большого счастья нам желаю под солнцем и под луной!

***

С Днем супруга, любимый мой человек! Спасибо тебе за внимание, любовь, ласку и заботу! Ты — самый лучший! Будь счастлив, а я сделаю все, чтобы тебя не коснулись беды, чтобы каждый твой день был наполнен миром, любовью и душевным спокойствием!

***

Не страшна мне злая вьюга,

Поздравляю с Днем супруга,

Половинка ты моя,

Всей душой люблю тебя!

Терпишь смело все капризы,

Преподносишь мне сюрпризы,

Очень любишь ты меня,

Ты мой дом, моя семья!

бесплатные открытки с днем супруга для мужа GIF картинки анимация скачать бесплатно

***

Дорогой муж! В День супруга я выбрасываю белый флаг, сдаю оружие и предлагаю объявить перемирие. Пусть тебя не расстраивают наши ссоры и мое ворчанье. Ведь все это признак того, что мы друг другу небезразличны. Лучше все проблемы решать в разговоре, пусть и громком, чем годами сидеть по разным углам. Я очень люблю тебя, мой генерал, и желаю в этот день, чтобы дома было все спокойно, а в битвах на работе ты всегда одерживал победу.

***

В день супруга пожелаю всего самого необходимого: любви неугасающей, верности, достатка, здоровья, взаимопонимания, терпения, доброты души, рассудительности, уважения, совместной радости, удачи и везения.

***

Поздравляю с днем супруга!

Пусть тебе не будет туго,

Пусть тебе не будет тяжко

Жить со мной в одной упряжке.

Каждый день одно и то же.

Лицезрея мою рожу,

Улыбайся все равно,

Я ведь не обижу,

Ведь тебя давным-давно

Для меня нет ближе.

***

Дорогой мой муженек! Поздравляю тебя с Днем супруга! И хотя для тебя это не новость, но еще раз хочу признаться тебе — ты самый лучший муж на свете, невероятно заботливый любящий папа, я люблю тебя! Пусть каждый твой день будет наполнен теплотой нашей любви, семейным уютом, успехами наших детей! Пусть никогда не подводит здоровье, сопутствует везенье и сбываются мечты! С праздником, любимый!

День супруга – открытки и картинки

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