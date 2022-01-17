"С Крещением Господним!" - открытки, душевные поздравления и картинки к светлому празднику

Крещение 2022 - открытки и поздравления / depositphotos.com/

Крещение 2022 православные христиане отмечают 19 января. Эта дата непереходящая, так что в прорубь верующие окунаются в один и тот же день.

В ночь в 18 на 19 января – Крещенский сочельник, в церквях и храмах совершаются божественные литургии и освящается вода. Считается, что вода на Крещение обладает целебными свойствами и может защитить от болезней. Святой вода 19 января будет везде и в водоемах и в водопроводных кранах. Согласно традиции, христиане окунаются в прорубь, чтобы "смыть" с себя грехи. Как и когда набирать воду на Крещение, читьайте в материале: Крещение Господне 2022: когда набирать воду, как правильно хранить и использовать святую воду.

О каких религиозных праздниках не стоит забывать в последнем месяце зимы, читайте в материале: Православный календарь на февраль 2022: какие церковные праздники ждут украинцев.

Поздравления с Крещением Господним напомнят вашим близким и друзьям о душевном празднике и важной для православных христиан дате.

Поздравления с Крещением в прозе и стихах, картинки и открытки

С Крещением Господним! Любви, благополучия, мира и душевного тепла. Пусть и в доме, и в сердце, и в жизни будет достаток, пусть и грусть, и тревоги, и обиды смоет освященная вода. Желаю, чтобы светлая надежда никогда не давала опуститься твоим крыльям, чтобы добрая вера всегда прибавляла сил.

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С Крещением открытки

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Поздравляю с Крещением Господним и хочу пожелать, чтобы здоровье было крепким, как крещенские морозы, чтобы чистая водица смыла всю печаль и грусть, чтобы жизнь имела счастливое и благополучное продолжение, чтобы яркий свет надежды и любви озарял душу и сердце!

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Поздравляю тебя с великим православным праздником и желаю тебе в этот святой день мира в доме и душе, любви и счастья. И пусть на тебе будет всегда Божье благословение. Радости и мира тебе. Пусть Господь всегда помогает тебе и хранит от любых несчастий.

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В этот великий праздник, день Крещения Господа желаю вам, чтобы святая вода смыла с вас все болезни, горести и печали, чтобы вера не покидала вас ни при каких обстоятельствах. Делайте добро и оно обязательно к вам вернётся.

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В Крещение желаю вам

Спокойствия и мира,

Водой святой чтоб навсегда

Все беды ваши смыло,

Здоровья крепкого сполна,

В душе жила чтоб доброта,

Всегда любовью и теплом

Наполнен будет пусть ваш дом!

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В светлый праздник пожелаю —

Пусть душа твоя сверкает!

Пусть крещенская вода

Беды смоет без следа.

Пожелаю верить в чудо

И встречать его повсюду,

Достижения высот

Пусть Крещенье принесет!

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Крещенские морозы

Очистят душу пусть,

Вода святая смоет

Сомнения и грусть!

Пусть это праздник светлый

Вас радостью наполнит,

Путеводная звезда

Желания исполнит!

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