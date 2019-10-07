Перевал: Захар Беркут получил эксклюзивный саундрек от Вакарчука

Захар Беркут: Перевал - саундрек от Океана Ельзи / скриншот

Океан Ельзы представили песню Перевал, в клипе которой использованы кадры из самого фильма Захар Беркут.

Видео появилось сразу на странице фильма в Facebook и на Youtube.

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"История Захара Беркута и отважных тухольцев — это история об одной из главных вещей в мире — о мужестве. О мужестве мужчин, женщин, детей. О том же мужестве, что не раз всем нам помогала преодолеть не один крутой поворот судьбы, не один перевал. Круто, что эту историю рассказали снова, прямо сейчас. И именно об этом наша новая песня. Я уже видел рабочие материалы фильма, это правда круто. Очень жду его премьеру", - сказал Вакарчук про фильм.

Сюжет фильма разворачивается в 1241 году. Монгольская орда во главе с ханом Бурундой движется на запад, истребляя все на своем пути. Дойдя до высоких Карпатских гор, войско останавливается у подножия. Однако ночью несколько местных охотников - братья Беркуты тайком пробираются в лагерь и освобождают ранее плененных славян.

Неистовый от ярости хан решает идти напрямик, чтобы отомстить и уничтожить карпатские поселения. Для этого он находит предателя среди местных, который открывает ему тайный проход в горах. Однако небольшая община горских охотников под руководством Захара Беркута имеет свой план, чтобы навсегда остановить многочисленного врага.

Перевал Океан Ельзи смотреть онлайн клип:

Режиссером фильма стал Ахтем Сеитаблаев. Главные роли исполнили американцы Роберт Патрик — Захар Беркут и Рокки Майерс — Иван, шотландец Томми Флэнаган — Тугар Волк.

Ленту снимали на английском языке, но для отечественного проката сделан украинский дубляж.

Фильм Захар Беркут выходит в прокат 10 октября.