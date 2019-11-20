20 ноября – какой сегодня праздник: с Днем ребенка и приметы на Федота

20 ноября – праздник День ребенка 2019 и Федотов день: что нельзя делать, приметы / 1zoom.ru

20 ноября 2019 – сегодня праздник нашего будущего и цветов нашей жизни.

Мир отмечает Всемирный день ребенка 2019. Поздравления и прикольные картинки к Всемирному дню ребенка подобрал Главред в материале С Днем ребенка 2019 – открытки и поздравления в прозе и стихах.

Также мир отмечает День педиатра 2019 и Всемирный день борьбы против хронической обструктивной болезни легких.

В Африке проходит День индустриализации, а в Мексике – День революции.

По народному календарю, 20 ноября – Федотов день.

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20 ноября: праздник церковный

Примечательно, что именно на Всемирный день ребенка 20 ноября у православных припадает празднование в честь явления иконы Божией Матери Взыграние Младенца.

Изображение младенца Христа на ней особенное: Он как бы движется, хотя на подавляющем числе иных икон Христос статичен.

Эта икона – помощница в родах. Ей молятся те, кто мечтает познать счастье материнства.

Икона Божией Матери Взыграние Младенца – молитва слушать:

Также почитается память мученика Федота.

Постный день.

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20 ноября: приметы

К этому времени обычно уже хватало льда на реках. По нему и гадали на погоду.

Приметы 20 ноября на погоду и не только:

гололед на Федота – значит, долго еще скользко будет;

снег пошел на влажную землю – к доброму урожаю ржи;

сильный снегопад – к сильному половодью весной;

галки беспокойно кричат – к снегопаду на следующий день.

20 ноября: что нельзя делать, а что нужно

Читайте такжеПодробный календарь беременности по месяцам с фото: что важно знатьБеременные женщины в этот день старались быть особо благостными и кроткими – чтобы малыш здоровым и счастливым на свет появился. Ведь, по приметам, все, о чем беременная думает в этот день – перенесется потом на младенчика.

Также женщины старались побольше ткать и прясть в этот день: святой Федот считается покровителем рукоделия. Так что в его день, как говорится, сам Бог велел такой работой заниматься. Впрочем, было и исключение для этого времяпрепровождения – о нем ниже.

Считается, что 20 ноября нельзя:

вязать – судьбу спутаешь;

беременным – перекусывать на ходу: малыш родится беспокойным;

долго спать – дети ленивыми будут;

беременным ругаться – весь негатив, мол, отразится на ребенке.

20 ноября: именины

День ангела сегодня справляют Елизавета, Александр, Алексей и Афанасий, Богдан, Валерий, Василий и Вениамин, Георгий и Григорий, Евгений, Иван и Иларион, Кирилл и Константин, Михаил, Николай и Никон, Павел, Сергей, Федор и Федот.

20 ноября: кто родился

Человек, который родился 20 ноября, будет трудолюбивым и усердным.

20 ноября родились такие знаменитости: