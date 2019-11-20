20 ноября – какой сегодня праздник: с Днем ребенка и приметы на Федота

Традиции и приметы 20 ноября особо важны для беременных и тех, кто мечтает о ребенке.
20 ноября 2019 – сегодня праздник нашего будущего и цветов нашей жизни.
Мир отмечает Всемирный день ребенка 2019. Поздравления и прикольные картинки к Всемирному дню ребенка подобрал Главред в материале С Днем ребенка 2019 – открытки и поздравления в прозе и стихах.
Также мир отмечает День педиатра 2019 и Всемирный день борьбы против хронической обструктивной болезни легких.
В Африке проходит День индустриализации, а в Мексике – День революции.
По народному календарю, 20 ноября – Федотов день.
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20 ноября: праздник церковный
Примечательно, что именно на Всемирный день ребенка 20 ноября у православных припадает празднование в честь явления иконы Божией Матери Взыграние Младенца.
Изображение младенца Христа на ней особенное: Он как бы движется, хотя на подавляющем числе иных икон Христос статичен.
Эта икона – помощница в родах. Ей молятся те, кто мечтает познать счастье материнства.
Икона Божией Матери Взыграние Младенца – молитва слушать:
Также почитается память мученика Федота.
Постный день.
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20 ноября: приметы
К этому времени обычно уже хватало льда на реках. По нему и гадали на погоду.
Приметы 20 ноября на погоду и не только:
- гололед на Федота – значит, долго еще скользко будет;
- снег пошел на влажную землю – к доброму урожаю ржи;
- сильный снегопад – к сильному половодью весной;
- галки беспокойно кричат – к снегопаду на следующий день.
20 ноября: что нельзя делать, а что нужно
Читайте такжеПодробный календарь беременности по месяцам с фото: что важно знатьБеременные женщины в этот день старались быть особо благостными и кроткими – чтобы малыш здоровым и счастливым на свет появился. Ведь, по приметам, все, о чем беременная думает в этот день – перенесется потом на младенчика.
Также женщины старались побольше ткать и прясть в этот день: святой Федот считается покровителем рукоделия. Так что в его день, как говорится, сам Бог велел такой работой заниматься. Впрочем, было и исключение для этого времяпрепровождения – о нем ниже.
Считается, что 20 ноября нельзя:
- вязать – судьбу спутаешь;
- беременным – перекусывать на ходу: малыш родится беспокойным;
- долго спать – дети ленивыми будут;
- беременным ругаться – весь негатив, мол, отразится на ребенке.
20 ноября: именины
День ангела сегодня справляют Елизавета, Александр, Алексей и Афанасий, Богдан, Валерий, Василий и Вениамин, Георгий и Григорий, Евгений, Иван и Иларион, Кирилл и Константин, Михаил, Николай и Никон, Павел, Сергей, Федор и Федот.
20 ноября: кто родился
Человек, который родился 20 ноября, будет трудолюбивым и усердным.
20 ноября родились такие знаменитости:
- 1761 — 253-й Папа Римский Пий VIII.
- 1858 — шведская писательница, первая женщина — нобелевский лауреат по литературе Сельма Лагерлёф.
- 1889 — американский астроном и космолог Эдвин Хаббл.
- 1925 — прима-балерина Большого театра Майя Плисецкая.
- 1928 — актер театра и кино Алексей Баталов (Три толстяка, Москва слезам не верит, Чисто английское убийство и др.).
- 1946 — патриарх Московский и всея Руси (РПЦ) Кирилл.
- 1948 — американский дипломат Джон Болтон.
- 1973 — российская актриса и радиоведущая Амалия Беляева (Роковые яйца, День радио, Generation П и др.).
- 1989 — российский артист балета Сергей Полунин.