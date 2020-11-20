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Всемирный день ребенка – стихи, проза и веселые открытки

20 ноября 2020, 02:55

На Всемирный день ребенка поздравления в прозе своими словами, короткие стихи и красивые гифки и картинки с Днем ребенка – подобрал Главред.

20 ноября Всемирный день ребенка - картинки и поздравления с Днем ребенка
20 ноября Всемирный день ребенка - картинки и поздравления с Днем ребенка

20 ноября – праздник детей и Богородицы. В православный праздник в честь иконы Божией Матери Взыграние Младенца (которой молятся о даровании детей и легких родах) мир отмечает Всемирный день ребенка. С Днем ребенка поздравления в этот день получают и дети, и их родители.

В праздник 20 ноября нельзя долго спать (чтоб дети не были ленивыми), вязать (чтоб в судьбе своей чего не напутать), а беременным – ругаться (чтоб малыш появился на свет счастливым и спокойным). Приметы 20 ноября советуют следить за гололедом (если скользко на дорогах – то это надолго) и осадками (снегопад – к весеннему половодью и доброму урожаю ржи).

А вот, что нужно делать 20 ноября – так это дарить поздравления в прозе и стихи на Всемирный день ребенка. И, конечно, не забывать про яркие и забавные открытки и картинки с Днем ребенка.

На Всемирный день ребенка поздравления в прозе своими словами, короткие стихи и красивые гифки и картинки с Днем ребенка – подобрал Главред в праздник 20 ноября.

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Всемирный день ребенка: поздравления в прозе и короткие стихи

Поздравляю детей всей планеты, любопытных почемучек и любимых чекупилок. Пускай счастливыми будут ясные детские глаза, пускай они всегда светятся радостью, здоровым любопытством и искренним удивлением. Пускай детская энергия и желание все успеть заряжает всех на свете. Пускай каждый малыш на земле будет защищен и обласкан родителями.

Открытки мерцающие анимационные блестящие GIF С Днем Ребенка

***

Пусть счастливы будут все дети на свете,

Смеются, поют, веселятся гурьбой.

Пусть ласково солнышко в небе всем светит

И миром наполнится шар наш земной.

***

С Днем ребенка поздравляю. И желаю тебе: будь счастлив, будь здоров, и пусть сбываются мечты, ведь ты родился всем на радость!

***

С Днем ребенка, мой зайчонок!

Ты пока еще ребенок,

Но почти что взрослый ты!

Пусть же сбудутся мечты!

В жизни все пусть удается,

А в сердечке — счастье бьется!

Открытки гифки С Днем Ребенка скачать бесплатно

***

Дети – это самое дорогое, самое бесценное, самое чистое и светлое, что есть на нашей планете. Пусть каждый ребёнок будет счастлив, улыбчив и здоров! С праздником!

***

Поздравляем с Днем ребенка,

Пусть цветут они, растут!

И пусть знают все с пеленок,

Что их любят здесь и ждут!

***

Сколько бы лет тебе не было, ты всегда будешь ребёнком для своих родителей. Поэтому сегодня и твой праздник тоже! Счастья тебе, с Днем ребенка!

Открытки мерцающие анимационные блестящие GIF С Днем Ребенка

***

В День ребёнка пожелаем

Деткам всем здоровья,

Окружать их обещаем

Счастьем и любовью!

***

Во Всемирный день ребёнка желаю, чтобы каждый ребёночек на этой планете был счастлив и здоров, чтобы чадо всегда было окружено доброй заботой и верной любовью, чтобы наши дети ни в чём не нуждались и не грустили ни за что на свете.

***

В Международный день ребенка всем желаю мира и добра, ведь все мы родом из детства. Пусть внимание к маленьким людям и их проблемам принесет свои плоды в виде счастливых судеб и благодарности. Желаю, чтобы любовь к детям наполняла жизнь новым смыслом и радостью, дарила лишь положительные эмоции, давала вдохновение.

Всемирный день ребенка – картинки и открытки

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