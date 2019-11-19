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19 ноября – какой сегодня праздник: поздравления на День мужчин и приметы

19 ноября 2019, 00:20

Приметы и традиции 19 ноября подскажут, как сплотить семью.

19 ноября – праздник День мужчин 2019 и День Павла: что нельзя делать, приметы
19 ноября – праздник День мужчин 2019 и День Павла: что нельзя делать, приметы / 1zoom.ru

19 ноября 2019 – сегодня праздник сильного плеча.

Мир отмечает Международный мужской день 2019. Это уже второй День мужчин за месяц – но на поздравления, открытки и гифки мы не поскупились. Подборка лучших пожеланий на русском и украинском языке в нашем материале День мужчин 2019 – поздравления и прикольные открытки с Днем мужчин.

А еще 19 ноября – праздник в Украине синоптический: сегодня отмечается День работников гидрометеорологической службы нашей страны.

Также Украина и Россия отмечают День стеклопроизводителя.

Из других праздников дня – День ракетных войск и артиллерии в России и Беларуси, а также забавный праздник – Всемирный день туалета.

По народному календарю, 19 ноября – Павел Ледостав.

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19 ноября: праздник церковный

19 ноября православные почитают память святителя Павла Исповедника – покровителя военных моряков.

Поста нет.

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19 ноября: приметы

День обычно выдавался морозным. Считается, что лед, сковавший реки в этот день – до весны не растает уже.

Приметы 19 ноября на погоду и не только:

  • снег на Павла – к снежной зиме;
  • ветра нет – похолодание скоро нагрянет;
  • звездное небо – тоже к холодам;
  • домашние животные хорошо в этот день едят – зимой болеть не будут;
  • лед на реке гладко намерз – к урожаю хлеба в будущем году;
  • багряная заря – к осадкам (либо дождь, либо снег).

19 ноября: что нельзя делать, а что нужно

В этот день мужчины ходили на рыбалку. Возвращаться домой без улова на Павла было нельзя: хоть рыбешку, а принеси в дом.

А еще стоит дать небольшое обещание и выполнить его – это очистит карму и уберет беду с жизненного пути.

Считается, что 19 ноября нельзя:

  • оставлять за собой долги – нужно рассчитаться по всем обязательствам;
  • отправляться в дальнюю дорогу – опасным выдастся путь.

День лучше провести в кругу семьи – тогда и семья крепкой будет.

19 ноября: именины

День ангела сегодня справляют Александра, Евфросиния, Клавдия, Матрона, Нина и Серафима, а также Анатолий и Арсений, Варлаам, Василий и Виктор, Гавриил и Герман, Константин, Лука, Никита и Николай, Павел.

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19 ноября: кто родился

19 ноября родились такие знаменитости:

  • 1711 — первый русский ученый-естествоиспытатель мирового значения, поэт, заложивший основы современного русского литературного языка, художник, историк и философ Михаил Ломоносов.
  • 1839 — чешский инженер, предприниматель, основатель машиностроительного завода Škoda Эмиль Шкода.
  • 1917 — индийский политик, премьер-министр Индира Ганди.
  • 1933 — американский тележурналист Ларри Кинг.
  • 1942 — американский законодатель моды Кельвин Кляйн.
  • 1961 — американская актриса, продюсер Мэг Райан (Когда Гарри встретил Салли, Неспящие в Сиэтле, Кейт и Лео и др.).
  • 1962 — американская актриса Джоди Фостер (Молчание ягнят, Мэверик, Контакт, Анна и король, Элизиум — рай не на Земле и др.).

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