19 ноября – какой сегодня праздник: поздравления на День мужчин и приметы

Приметы и традиции 19 ноября подскажут, как сплотить семью.
19 ноября 2019 – сегодня праздник сильного плеча.
Мир отмечает Международный мужской день 2019. Это уже второй День мужчин за месяц – но на поздравления, открытки и гифки мы не поскупились. Подборка лучших пожеланий на русском и украинском языке в нашем материале День мужчин 2019 – поздравления и прикольные открытки с Днем мужчин.
А еще 19 ноября – праздник в Украине синоптический: сегодня отмечается День работников гидрометеорологической службы нашей страны.
Также Украина и Россия отмечают День стеклопроизводителя.
Из других праздников дня – День ракетных войск и артиллерии в России и Беларуси, а также забавный праздник – Всемирный день туалета.
По народному календарю, 19 ноября – Павел Ледостав.
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19 ноября: праздник церковный
19 ноября православные почитают память святителя Павла Исповедника – покровителя военных моряков.
Поста нет.
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19 ноября: приметы
День обычно выдавался морозным. Считается, что лед, сковавший реки в этот день – до весны не растает уже.
Приметы 19 ноября на погоду и не только:
- снег на Павла – к снежной зиме;
- ветра нет – похолодание скоро нагрянет;
- звездное небо – тоже к холодам;
- домашние животные хорошо в этот день едят – зимой болеть не будут;
- лед на реке гладко намерз – к урожаю хлеба в будущем году;
- багряная заря – к осадкам (либо дождь, либо снег).
19 ноября: что нельзя делать, а что нужно
В этот день мужчины ходили на рыбалку. Возвращаться домой без улова на Павла было нельзя: хоть рыбешку, а принеси в дом.
А еще стоит дать небольшое обещание и выполнить его – это очистит карму и уберет беду с жизненного пути.
Считается, что 19 ноября нельзя:
- оставлять за собой долги – нужно рассчитаться по всем обязательствам;
- отправляться в дальнюю дорогу – опасным выдастся путь.
День лучше провести в кругу семьи – тогда и семья крепкой будет.
19 ноября: именины
День ангела сегодня справляют Александра, Евфросиния, Клавдия, Матрона, Нина и Серафима, а также Анатолий и Арсений, Варлаам, Василий и Виктор, Гавриил и Герман, Константин, Лука, Никита и Николай, Павел.
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19 ноября: кто родился
19 ноября родились такие знаменитости:
- 1711 — первый русский ученый-естествоиспытатель мирового значения, поэт, заложивший основы современного русского литературного языка, художник, историк и философ Михаил Ломоносов.
- 1839 — чешский инженер, предприниматель, основатель машиностроительного завода Škoda Эмиль Шкода.
- 1917 — индийский политик, премьер-министр Индира Ганди.
- 1933 — американский тележурналист Ларри Кинг.
- 1942 — американский законодатель моды Кельвин Кляйн.
- 1961 — американская актриса, продюсер Мэг Райан (Когда Гарри встретил Салли, Неспящие в Сиэтле, Кейт и Лео и др.).
- 1962 — американская актриса Джоди Фостер (Молчание ягнят, Мэверик, Контакт, Анна и король, Элизиум — рай не на Земле и др.).