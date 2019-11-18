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18 ноября – какой сегодня праздник: сколько лет Деду Морозу и как выйти замуж

18 ноября 2019, 00:28

Приметы и традиции 18 ноября подскажут, как выйти замуж хоть после 30, хоть после 40, но главное –удачно и счастливо.

18 ноября – праздник – день рождения Деда Мороза и День Иовы: что нельзя делать, приметы
18 ноября – праздник – день рождения Деда Мороза и День Иовы: что нельзя делать, приметы / 1zoom.ru

18 ноября 2019 – сегодня праздник веселый и морозный.

В России отмечают день рождения Деда Мороза: Москва наверняка отлично погудит по этому поводу.

Сколько лет Деду Морозу? Точной даты его рождения нет. Впрочем, как и года. Но дедушке уже точно перевалило за полвека. Если брать отчет для Деда Мороза как славянского мифологического божества (дух холода по прозвищу Студенец, Трескун или Мороз), то ему больше 2000 лет. Если говорить о "современном" Деде Морозе, который появился вместе с празднованием Нового года – тогда "всего лишь" чуть больше 500 лет: первые упоминания о празднике датируются концом XV века.

Латвия сегодня отмечает День независимости. В мире проходит Всемирная неделя правильного использования антибиотиков.

По народному календарю, 18 ноября – день Ионы.

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18 ноября: праздник церковный

18 ноября православные почитают святителя Иону, архиепископа Новгородского, игумена Отенской пустыни. Именно ему в православии молятся о том, как выйти замуж удачно и счастливо.

Так что, если раздумываете о том, как выйти замуж – инструкция будет чуть ниже. Главред объяснит, что надо делать 18 ноября – помимо молитв о замужестве, разумеется.

Поста нет.

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18 ноября: приметы

Приметы 18 ноября на погоду и не только:

  • утром дождь – значит, вечером снега жди;
  • сильный снегопад – к снежной зиме;
  • иней на иве – к затяжной зиме;
  • луна в дымке – непогода скоро разгуляется, и такая пора затянется;
  • северный ветер при ясном небе – к скорому похолоданию.

18 ноября: что нельзя делать, а что нужно

Читайте такжеМихайлово чудо 2019: какие молитвы читать на замужество и от сил злаЕсли кому надо знать, как выйти замуж после 30 или как выйти замуж после 40 – то есть специальный обряд на Иону. Нужно выйти на улицу на рассвете – и разбросать вокруг дома мелкие монеты. По поверью, это привлечет женихов, независимо от возраста и внешности избранницы.

На стол в этот день непременно подавали редьку – в салатах, супах или просто натертую на терке.

Женщины 18 ноября убирали в доме: считалось, что это привлечет к ним удачу и благополучие.

Также люди ходят в баню – это, по поверью, зарядит здоровьем на год вперед.

Считается, что 18 ноября нельзя:

  • ничего подписывать: нечисть, мол, подпись человека украдет, а сама сделка – к беде;
  • принимать важные решения – видимо, связано с предыдущим поверьем;
  • делать дорогие покупки – вложения себя не оправдают.

18 ноября: именины

День ангела сегодня справляют Гавриил, Галактион и Григорий, Иона, Памфил, Тимофей и Тихон.

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18 ноября: кто родился

18 ноября родились такие знаменитости:

  • 1828 — английский генетик, открывший синдром Дауна, Джон Даун.
  • 1927 — кинорежиссер, актер, драматург и сценарист, народный артист СССР Эльдар Рязанов (Гусарская баллада, Ирония судьбы, или С легким паром!, Служебный роман, Гараж, Жестокий романс, Небеса обетованные и др.).
  • 1941 — английский актер, режиссер и продюсер Дэвид Хеммингс (Камелот, Гладиатор, Эквилибриум, Банды Нью-Йорка, Лига выдающихся джентльменов и др.).
  • 1961 — британский телевизионный сценарист и продюсер Стивен Моффат (Доктор Кто, Шерлок и др.).
  • 1962 — американский гитарист, автор песен, участник группы Metallica Кирк Хэмметт.
  • 1968 — американский киноактер Оуэн Уилсон (Убойная парочка: Старски и Хатч, Ночь в музее, Марли и я, Полночь в Париже и др.).
  • 1969 — российский певец, бывший солист группы Иванушки International Олег Яковлев.
  • 1970 — австралийская актриса и модель Пита Уилсон (Ее звали Никита, Лига выдающихся джентльменов и др.).

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