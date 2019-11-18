18 ноября – какой сегодня праздник: сколько лет Деду Морозу и как выйти замуж

18 ноября – праздник – день рождения Деда Мороза и День Иовы: что нельзя делать, приметы / 1zoom.ru

18 ноября 2019 – сегодня праздник веселый и морозный.

В России отмечают день рождения Деда Мороза: Москва наверняка отлично погудит по этому поводу.

Сколько лет Деду Морозу? Точной даты его рождения нет. Впрочем, как и года. Но дедушке уже точно перевалило за полвека. Если брать отчет для Деда Мороза как славянского мифологического божества (дух холода по прозвищу Студенец, Трескун или Мороз), то ему больше 2000 лет. Если говорить о "современном" Деде Морозе, который появился вместе с празднованием Нового года – тогда "всего лишь" чуть больше 500 лет: первые упоминания о празднике датируются концом XV века.

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По народному календарю, 18 ноября – день Ионы.

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18 ноября: праздник церковный

18 ноября православные почитают святителя Иону, архиепископа Новгородского, игумена Отенской пустыни. Именно ему в православии молятся о том, как выйти замуж удачно и счастливо.

Так что, если раздумываете о том, как выйти замуж – инструкция будет чуть ниже. Главред объяснит, что надо делать 18 ноября – помимо молитв о замужестве, разумеется.

Поста нет.

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18 ноября: приметы

Приметы 18 ноября на погоду и не только:

утром дождь – значит, вечером снега жди;

сильный снегопад – к снежной зиме;

иней на иве – к затяжной зиме;

луна в дымке – непогода скоро разгуляется, и такая пора затянется;

северный ветер при ясном небе – к скорому похолоданию.

18 ноября: что нельзя делать, а что нужно

Читайте такжеМихайлово чудо 2019: какие молитвы читать на замужество и от сил злаЕсли кому надо знать, как выйти замуж после 30 или как выйти замуж после 40 – то есть специальный обряд на Иону. Нужно выйти на улицу на рассвете – и разбросать вокруг дома мелкие монеты. По поверью, это привлечет женихов, независимо от возраста и внешности избранницы.

На стол в этот день непременно подавали редьку – в салатах, супах или просто натертую на терке.

Женщины 18 ноября убирали в доме: считалось, что это привлечет к ним удачу и благополучие.

Также люди ходят в баню – это, по поверью, зарядит здоровьем на год вперед.

Считается, что 18 ноября нельзя:

ничего подписывать: нечисть, мол, подпись человека украдет, а сама сделка – к беде;

принимать важные решения – видимо, связано с предыдущим поверьем;

делать дорогие покупки – вложения себя не оправдают.

18 ноября: именины

День ангела сегодня справляют Гавриил, Галактион и Григорий, Иона, Памфил, Тимофей и Тихон.

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18 ноября: кто родился

18 ноября родились такие знаменитости: