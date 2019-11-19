День мужчин 2019 – поздравления и прикольные открытки с Днем мужчин

Сегодня День мужчин. Еще один.

Предыдущий мы отмечали в этом же месяце: Всемирный день мужчин 2019 справили во вторую субботу ноября. И вот сегодня аналогичный праздник – Международный мужской день 19 ноября.

В этот день принято отправлять поздравление с днем мужчин коллегам, любимому, мужу – в прозе и стихах. А кто-то даже поднимет тост на День мужчин, воздавая честь их силе, смелости и умению поддержать в сложный для нас момент.

Прикольные открытки с Днем мужчин и пожелания с Днем мужчин своими словами подобрал Главред на их сильный праздник 19 ноября.

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Поздравления с Днем мужчин в прозе

Мужчины, мальчики и дедушки, с праздником. Сегодня Международный мужской день, в который мы поздравляем вас и желаем всегда быть надежными, верными, любящими и бесконечно разумными. Пусть все в вашей жизни складывает так, как вы хотите и пусть те, кто вам дорог, любят вас и заботятся о вас.

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В Международный мужской день от души поздравляю и хочу пожелать крепкой силы и удачи, великолепных идей и отваги, несомненного мужества и блага, успешной деятельности и благородства, честных поступков и искренности, верной любви и бравого геройства.

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Поздравление с Днем мужчин любимому:

Любимый, родной мой человек, желаю тебе великих побед, достойных поступков, надежных друзей, ровной дороги и безоблачного неба над головой. Я же подарю тебе уют и нежность, укрою от непогод и печалей, развею сомнения и тревоги, буду верно идти с тобой по жизни, радуясь и грустя, смеясь и плача вместе с тобой.

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Поздравление с Днем мужчин коллегам:

Поздравляем вас, наши дорогие коллеги, соратники! В день мужчин мы хотим вам дать свое, совсем не строгое, но все-таки напутствие, — гуляйте, веселитесь, но не забывайте о том, что мы беспокоимся за вас. Вы – наше все. Мы очень любим вас и желаем счастья.

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Поздравление с Днем мужчин своими словами:

Мы ценим всегда вас, наши дорогие мужчины. Вы наша опора, наша могучая крепость. А сегодня, в ваш международный день, так хочется увидеть вас беззащитными, нежными, нуждающимися в женской любви и ласке, как никогда. И мы готовы с радостью подсобить вам в этом. С праздником дорогие наши! Пусть много-много счастья встречается вам на пути. Будьте востребованными всегда, жгучими, страстными. Мы любим вас такими, какими вы есть. Желаем вам добра, достатка, крепкого здоровья и исполнения всех ваших желаний.

Поздравления на День мужчин в стихах

Поздравляю с днем мужчин,

Знай, что ты такой один —

Самый смелый и умелый,

Все на свете можешь сделать,

Оставайся впредь таким,

Будешь ты непобедим,

И удачлив, и спокоен,

Ты ведь точно всех достойней!

***

У мужчин сегодня праздник,

Выглажу свой лучший галстук.

И ботинки я начищу,

Много добрых слов услышу!

Но скажу я от себя

Наша доля нелегка.

Быть мужчиной – это мука,

Наши руки совсем не для скуки!

Я не жалуюсь, но все же,

Быть мужчиной очень сложно!

Говорю вам, мужики,

Вы держитесь! От души!

***

Поздравление с Днем мужчин мужу:

Поздравляю с днем мужчин,

Муж мой дорогой,

И желаю, чтоб ты оставался

Как всегда заботливый, не злой.

Я желаю тебе добиваться целей,

Достигать поставленных вершин,

И еще здоровья много,

А зарплаты много величин.

SMS-поздравления с Днем мужчин

Дорогой, любимый, поздравляю

С настоящим праздником мужчин

Сил, успехов и побед желаю,

И чтобы не иссяк энергии кувшин.

***

С Днем мужчин! Желаю здоровья и мужества, крепких сил и удачи во всех бравых начинаниях!

***

Сегодня чисто мужской день,

И я спешу мужчин поздравить.

Мне пожелать добра не лень

И доброты к нему добавить.

***

Счастья вам, дорогие мужчины! И силы побольше – выносить все наши капризы, да еще и нас на руках!

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Поздравляю с Международным мужским днем! Желаю всегда оставаться настоящим мужиком, который не даст в обиду любимую, который и дом прочный может построить, и дерево благополучно посадить, и сына достойно воспитать!

Міжнародний день чоловіків: привітання в прозі, віршах та смс

Чоловік. Як багато сенсу в одному слові. Усього не перелічити. Мужність, надійність, опора, захист, сила, доброта, дружба, відповідальність. Усі ці якості є в тобі. Бажаю тільки здоров'я, що б все це внутрішнє багатство примножувалось з роками.

***

У День чоловіків від серця вітаю

Всіх сильних представників землі!

І від душі їм щастя побажаю,

Щоб досягати цілей завжди могли!

Щоб жінок поважали і цінували,

Щоб кожен був прекрасним батьком!

Щоб вас завжди відчайдушно любили

І кожен був в роботі молодець!

Щоб в це свято привітання були

Від усіх ваших знайомих багато разів!

Щоб мрії про прекрасну не забули

І святкували від душі зараз!

***

Вітаємо вас із Міжнародним днем чоловіків! Це справжнє свято мужності й самовідданості, свято лицарства і благородства, якими володіють справжні оборонці й захисники всіх жінок. Щастя вам, любові та наснаги!

***

Гарне свято в листопаді –

Привітати ми вас раді!

Знаємо без зайвих слів:

Справжній День Чоловіків!

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Ти – справжній чоловік і ми пишаємося, що ти в нас є. Щастя, здоров’я, тиші і миру тобі, дорогий наш захиснику! Ти наша опора у повсякденному житті.