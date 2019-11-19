День мужчин 2019 – поздравления и прикольные открытки с Днем мужчин

Отмечается Международный мужской день 19 ноября – и поздравления в этот день дарят и коллегам, и любимому, и мужу, и сыну, и просто другу-приятелю.
Сегодня День мужчин. Еще один.
Предыдущий мы отмечали в этом же месяце: Всемирный день мужчин 2019 справили во вторую субботу ноября. И вот сегодня аналогичный праздник – Международный мужской день 19 ноября.
В этот день принято отправлять поздравление с днем мужчин коллегам, любимому, мужу – в прозе и стихах. А кто-то даже поднимет тост на День мужчин, воздавая честь их силе, смелости и умению поддержать в сложный для нас момент.
Прикольные открытки с Днем мужчин и пожелания с Днем мужчин своими словами подобрал Главред на их сильный праздник 19 ноября.
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Поздравления с Днем мужчин в прозе
Мужчины, мальчики и дедушки, с праздником. Сегодня Международный мужской день, в который мы поздравляем вас и желаем всегда быть надежными, верными, любящими и бесконечно разумными. Пусть все в вашей жизни складывает так, как вы хотите и пусть те, кто вам дорог, любят вас и заботятся о вас.
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В Международный мужской день от души поздравляю и хочу пожелать крепкой силы и удачи, великолепных идей и отваги, несомненного мужества и блага, успешной деятельности и благородства, честных поступков и искренности, верной любви и бравого геройства.
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Поздравление с Днем мужчин любимому:
Любимый, родной мой человек, желаю тебе великих побед, достойных поступков, надежных друзей, ровной дороги и безоблачного неба над головой. Я же подарю тебе уют и нежность, укрою от непогод и печалей, развею сомнения и тревоги, буду верно идти с тобой по жизни, радуясь и грустя, смеясь и плача вместе с тобой.
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Поздравление с Днем мужчин коллегам:
Поздравляем вас, наши дорогие коллеги, соратники! В день мужчин мы хотим вам дать свое, совсем не строгое, но все-таки напутствие, — гуляйте, веселитесь, но не забывайте о том, что мы беспокоимся за вас. Вы – наше все. Мы очень любим вас и желаем счастья.
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Поздравление с Днем мужчин своими словами:
Мы ценим всегда вас, наши дорогие мужчины. Вы наша опора, наша могучая крепость. А сегодня, в ваш международный день, так хочется увидеть вас беззащитными, нежными, нуждающимися в женской любви и ласке, как никогда. И мы готовы с радостью подсобить вам в этом. С праздником дорогие наши! Пусть много-много счастья встречается вам на пути. Будьте востребованными всегда, жгучими, страстными. Мы любим вас такими, какими вы есть. Желаем вам добра, достатка, крепкого здоровья и исполнения всех ваших желаний.
Поздравления на День мужчин в стихах
Поздравляю с днем мужчин,
Знай, что ты такой один —
Самый смелый и умелый,
Все на свете можешь сделать,
Оставайся впредь таким,
Будешь ты непобедим,
И удачлив, и спокоен,
Ты ведь точно всех достойней!
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У мужчин сегодня праздник,
Выглажу свой лучший галстук.
И ботинки я начищу,
Много добрых слов услышу!
Но скажу я от себя
Наша доля нелегка.
Быть мужчиной – это мука,
Наши руки совсем не для скуки!
Я не жалуюсь, но все же,
Быть мужчиной очень сложно!
Говорю вам, мужики,
Вы держитесь! От души!
***
Поздравление с Днем мужчин мужу:
Поздравляю с днем мужчин,
Муж мой дорогой,
И желаю, чтоб ты оставался
Как всегда заботливый, не злой.
Я желаю тебе добиваться целей,
Достигать поставленных вершин,
И еще здоровья много,
А зарплаты много величин.
SMS-поздравления с Днем мужчин
Дорогой, любимый, поздравляю
С настоящим праздником мужчин
Сил, успехов и побед желаю,
И чтобы не иссяк энергии кувшин.
***
С Днем мужчин! Желаю здоровья и мужества, крепких сил и удачи во всех бравых начинаниях!
***
Сегодня чисто мужской день,
И я спешу мужчин поздравить.
Мне пожелать добра не лень
И доброты к нему добавить.
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Счастья вам, дорогие мужчины! И силы побольше – выносить все наши капризы, да еще и нас на руках!
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Поздравляю с Международным мужским днем! Желаю всегда оставаться настоящим мужиком, который не даст в обиду любимую, который и дом прочный может построить, и дерево благополучно посадить, и сына достойно воспитать!
Міжнародний день чоловіків: привітання в прозі, віршах та смс
Чоловік. Як багато сенсу в одному слові. Усього не перелічити. Мужність, надійність, опора, захист, сила, доброта, дружба, відповідальність. Усі ці якості є в тобі. Бажаю тільки здоров'я, що б все це внутрішнє багатство примножувалось з роками.
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У День чоловіків від серця вітаю
Всіх сильних представників землі!
І від душі їм щастя побажаю,
Щоб досягати цілей завжди могли!
Щоб жінок поважали і цінували,
Щоб кожен був прекрасним батьком!
Щоб вас завжди відчайдушно любили
І кожен був в роботі молодець!
Щоб в це свято привітання були
Від усіх ваших знайомих багато разів!
Щоб мрії про прекрасну не забули
І святкували від душі зараз!
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Вітаємо вас із Міжнародним днем чоловіків! Це справжнє свято мужності й самовідданості, свято лицарства і благородства, якими володіють справжні оборонці й захисники всіх жінок. Щастя вам, любові та наснаги!
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Гарне свято в листопаді –
Привітати ми вас раді!
Знаємо без зайвих слів:
Справжній День Чоловіків!
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Ти – справжній чоловік і ми пишаємося, що ти в нас є. Щастя, здоров’я, тиші і миру тобі, дорогий наш захиснику! Ти наша опора у повсякденному житті.