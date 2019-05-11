День матери 2019 – поздравления и открытки

11 мая 2019, 06:12

Главред подобрал самые душевные и трогательные поздравления с Днем матери.

  • День матери – картинки Фото из открытых источников
  • День матери – картинки Фото из открытых источников
  • День матери – картинки Фото из открытых источников
  • День матери – картинки Фото из открытых источников
  • День матери – картинки Фото из открытых источников
  • День матери – картинки Фото из открытых источников
  • День матери – картинки Фото из открытых источников
  • День матери – картинки Фото из открытых источников
  • День матери – картинки Фото из открытых источников
  • День матери – картинки Фото из открытых источников
  • День матери – картинки Фото из открытых источников
  • День матери – картинки Фото из открытых источников
  • День матери – картинки Фото из открытых источников
  • День матери – картинки Фото из открытых источников
  • День матери – картинки Фото из открытых источников
  • День матери – картинки Фото из открытых источников
  • День матери – картинки Фото из открытых источников
  • День матери – картинки Фото из открытых источников
  • День матери – картинки Фото из открытых источников
  • День матери – картинки Фото из открытых источников
  • День матери – картинки Фото из открытых источников
  • День матери – картинки Фото из открытых источников
  • День матери – картинки Фото из открытых источников
  • День матери – картинки Фото из открытых источников
  • День матери – картинки Фото из открытых источников
  • День матери – картинки Фото из открытых источников
  • День матери – картинки Фото из открытых источников
  • День матери – картинки Фото из открытых источников
  • День матери – картинки Фото из открытых источников
  • День матери – картинки Фото из открытых источников
  • День матери – картинки Фото из открытых источников
  • День матери – картинки Фото из открытых источников
  • День матери – картинки Фото из открытых источников
  • День матери – картинки Фото из открытых источников
  • День матери – картинки Фото из открытых источников
  • День матери – картинки Фото из открытых источников

12 мая отмечается, пожалуй, один из самых важных семейных праздников – День матери 2019.

О том, что и как дарят в этот день, читайте в нашем материале На носу День матери 2019: как поздравлять матерей.

К слову, День отца в Украине (или Международный день отца 2019) отмечается ежегодно в третье воскресенье июня. День отца 2019 выпал на 16 июня. 

Главред подобрал самые душевные и трогательные поздравления с Днем матери в прозе, в картинках, стихи – женщине, подруге, от дочери, свекрови.

С Днем матери: поздравления в прозе

Поздравляю с Днем матери. Желаю быть чудесной мамой, вечно красивой и милой женщиной, замечательной хозяйкой и безмерно счастливым человеком.

***

Мамочка, милая моя ласточка! Поздравляю тебя с Днем Матери! Сколько смысла, тепла и ласки хранят твои руки, взгляд, объятья. Безграничного счастья тебе, мамуля, крепкого здоровья и долголетия. Пусть забудутся сегодня все обиды и разочарования, ведь ты мой ангел, которого я безумно люблю.

***

Мамуля, не передать словами, как я тебя люблю! Я хочу, чтобы ты гордилась мной, ты – мой главный вдохновитель по жизни! Я обещаю сделать все для твоего счастья. Здоровья тебе, долгих лет, побольше искренних улыбок и поводов для радости!

Поздравление с Днем матери свекрови:

Спасибо за ту любовь, что Вы подарили сыну, теперь и он умеет любить. Спасибо за те жизненные морали, что Вы прививали ему с детства, теперь и он живет с добром в душе. Вы замечательная женщина и хорошая мать, воспитавшая прекрасного человека. Желаю здоровья и сил на долгие годы. Пускай минуют Вас все печали и горести. Побольше Вам счастливых и радостных дней. С днем матери!

***

Милая моя свекровь, поздравляю Вас с Днем матери. Желаю всегда оставаться замечательной и доброй женщиной, заботливой и понимающей мамой, великолепной и самой лучшей хозяйкой. Будьте здоровы, успешны в любом деле и всегда жизнерадостны.

***

Поздравления с Днем матери подруге:

Поздравляю тебя дорогая, что ты испытала это волшебное чувство материнства. Желаю тебе никогда не забывать мелких, но безумно счастливых моментов, толкания под сердцем, момента рождения, первых шагов, первых зубов, первых слов. Желаю тебе здоровья, сил и терпения, чтобы ты всегда была рядом со своим ребенком, всегда оберегала его от бед и была его ангелом-хранителем. С днем матери!

***

Милая моя подружка! Сегодня день матери, и я хочу от всей души поздравить тебя и пожелать тебе оставаться такой же заботливой, прекрасной и веселой мамой, радовать всех вокруг своей лучезарной улыбкой, не переживать по пустякам, смело смотреть трудностям в лицо и при всех твоих заботах, не забывать оставлять время для себя! С праздником!

Смс-поздравления с Днем матери

4 смс - 251 символ:

Поздравляю с Днем матери и пожелать хочу, чтобы нервы не "искрились", чтобы глаз не дергался, чтобы дети мамой гордились, чтобы мозг от напряжения не "торкнулся". Желаю быть мамой-душкой, надежным советчиком и доброй подружкой.

***

3 смс - 194 символа:

Пусть День матери подарит

Море счастья и добра,

И успехов прегромадных,

Света, нежности, тепла.

А еще — обычный отдых,

Кроме радостей простых:

Мамой быть совсем непросто

Без зарплат и выходных!

***

2 смс - 102 символа:

Моя мамуля дорогая,

Тебе желаю долгих лет

И счастья без конца и края,

Чтоб мир твой был добром согрет!

С Днем матери: стихи

Так много хочется сказать,

Что в двух словах не описать.

Спасибо, мамочка моя,

За то, что любишь ты меня.

За все бессонные те ночи

Хочу сказать спасибо очень.

За то, что ты меня ждала,

Что волновалась, не спала.

За все мечты, что ты дарила.

За то, что страхи отводила.

За то, что мы с тобой семья,

Тебе скажу спасибо я.

***

С Днем матери я поздравляю

И века долгого желаю,

Здоровья, счастья и любви,

Чтоб жить без горя и тоски.

***

Мамочка наша родная,

Эти нежные строки – тебе.

Самой милой и самой красивой,

Самой доброй на этой земле.

Пусть печали в твой дом не заходят,

Пусть болезни пройдут стороной.

Мы весь мир поместили б в ладони

И тебе подарили одной.

Но и этого было бы мало,

Чтоб воздать за твою доброту.

Мы всю жизнь, наша милая мама,

Пред тобой в неоплатном долгу.

Спасибо, родная, за то, что растила,

За то, что взамен ничего не просила.

Что горе и радость деля пополам,

Во всем лучшей доли желала ты нам.

Красива, заботлива, нежно нежна,

Ты нам ежедневно и вечно нужна!

***

С праздником, родная мама!

С самым лучшим в мире днем!

Ты красивейшая дама,

Не найдешь такой с огнем!

Привітання з Днем матері

Таких, як ти, немає більше в світі,

Ти лиш одна, матусенька, така,

Завжди весела, щира і привітна,

Красива, модна, молода й струнка

Так залишайся, мила, ось такою,

Нехай роки кудись собі біжать,

Ти не залеж від них, будь молодою,

Вмій кожен день з усмішкой зустрічать!

***

Матінко люба, зозуленько мила,

Щирі вітання тобі!

Зичу я щастя, здоров'я і миру

в домі твоєму завжди!

***

Вітаю з Днем матері в Україні. Бажаю не знати труднощів, поразок та невдач, бажаю за будь-якою погодою та в будь-який день залишатися найкращою мамою з добрим серцем, наповненим великою любов’ю до своїх дітей та щирою гордістю за їх перемоги.

***

Матусю, хай збудеться все, що ти хочеш,

Хай збудеться все, що чекаєш,

Хай стежка проляже в трояндах,

Яку ти в житті прокладаєш.

Матусю, хай буде удача у всьому,

Добробут хай буде у домі,

Багатство і радість, й наснага,

І шана людська, і повага!

***

Спасибі за ласку, за щире тепло

Недоспані ночі, турботи й добро.

Здоров’я міцного Вам зичимо щиро,

Любові і радості, злагоди й миру!

***

Ви мені дарували любов і домашній затишок, тихенько молилися і просили Бога про гарну долю для мене, а коли я засмучував Вас – ніколи довго не сердилися. Спасибі, мамо, за все: за турботу, підтримку в скрутну хвилину і за Вашу велику любов. З Днем матері!

***

Привітання з Днем матері для подруги:

З днем матері прийми вітання

У цей прекрасний, світлий день,

З дитям твоїм тобі бажаю

Побільше щирих одкровень.

Хай буде дружба лиш між вам,

Хай материнство світ несе,

Хай кожен день дарує радість.

Любов хай від біди спасе.

Бажаю щастя в материнстві,

Натхнення – в усмішках дітей,

Приємних, радісних моментів

І більше райдужних вістей.

***

Привітання з Днем матері від дочки та сина:

Мамо найдорожча,

Мамочко єдина,

Щирі побажання –

Від доні, від сина.

Квіточок пахучих

Принесли багато

В цей травневий ранок,

У велике свято!

***

Привітання з Днем матері для свекрухи:

Для мене ви не просто свекруха,

Ви для мене друга мама,

Що так мені з вами пощастить,

Я навіть не могла чекати!

З Днем матері я Вас вітаю!

І чоловік, і діти – всі зі мною.

Бажаємо щастя вам без краю,

Щоб в життя мир був і спокій!

***

Низько вклоняємось Вам, Мамо, за Ваші терпіння, витримку, дивовижну мудрість і мужність, з якими Ви, долаючи нинішні негаразди, зберігаєте віру у завтрашній кращий день для своїх рідних і близьких, для нашої країни. Тож здоров'я Вам, тепла і благополуччя. Хай під променями травневого сонця розтануть усі Ваші негаразди!

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