Когда День матери в 2019 году и как поздравлять

День матери 2019 приближается / Daily Mail

Только вчера мы отпраздновали День дочери 2019. Следующий на очереди – День матери 2019.

День матери 2019: когда, какого числа, дата

День матери в Украине – его еще называют Международный день матери 2019 –празднуют во второе воскресенье мая. То есть День матери 2019 будет 12 мая.

Есть страны, которые отмечают праздник в день весеннего равноденствия – 21 марта (в основном на Ближнем Востоке). День матери в России отмечают в последнее воскресенье ноября: День матери в России 2019 пройдет 24 ноября.

В День матери 2019 в мире дети традиционно дарят открытки и поделки, сделанные своими руками, читают своим мамулям стихи, поют песни или готовят завтраки.

Ранее Главред собрал для вас лучшие поздравления с Днем матери в прозе и стихах.

А вот День отца в Украине (или Международный день отца 2019) отмечается ежегодно в третье воскресенье июня. День отца 2019 выпал на 16 июня.