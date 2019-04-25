День дочери 2019: самые ласковые поздравления для самых нежных цветов жизни

День дочери 2019 празднуется 25 апреля.

В этом году мы уже отметили День братьев и сестер 2019. Уже на подходе День матери, а там и День отца подоспеет.

Читайте такжеНе пропустить: когда отмечают День отца и День матери в году 2019Главред собрал самые душевные поздравления с праздником на словах и в картинках.

Поздравления с Днем дочери

4 смс - 230 символов:

Прибежала кошечка

С самого утра:

Кто забыл про доченьку?

Хватит спать! Пора

С праздником поздравить

Доцю, поспеши,

Дорогую лапушку,

Свет твоей души!

Милый ангел-доченька,

Радость моих дней,

Будь здорова, счастлива

И свети вдвойне!

***

С Днем Дочери, моя кровинушка родная,

Люблю тебя безумно, взросления не замечая,

И хоть в жизни твоей все расставлены точки,

Дарю тебе свою любовь, любимая дочка!

Материнской любви много не бывает,

Мама тебе только добра желает,

Сколько мать на белом свете будет жить,

Столько тебя доченька, она будет любить!

***

4 смс - 249 символов:

Поздравляю, доченька. Хочу пожелать тебе красного цвета любви в радуге твоей жизни, оранжевых снов, счастья в желтых, как солнце, тонах, зеленого цвета удачи, нежных голубых оттенков мечты, синего-синего неба вдохновения и фиолетового цвета веселья.

***

Самой нежной и любимой

В этот день хотим сказать:

Будь всегда такой красивой,

Чтобы глаз не оторвать!

С праздником тебя родная,

Любим очень мы тебя,

Ты одна у нас такая,

Наше нежное дитя.

***

4 смс - 202 символа:

Поздравляю тебя, милая доченька. Желаю вечного сияния красоты и счастья, желаю прекрасного настроения, удачи и любви. Пусть тебя всегда окружают добрые люди, пусть для тебя не будет ничего невозможного.