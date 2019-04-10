День братьев и сестер 2019 – открытки и тексты

Главред собрал лучшие поздравления с Днем братьев и сестер.
10 апреля празднуется замечательный День братьев и сестер 2019.
Праздник он довольно молодой, но уже набравший огромную популярность во многих странах мира. А в США его даже называют национальным.
Читайте такжеНе пропустить: когда отмечают День отца и День матери в году 2019В этот день принято делать подарки сестре или брату, а заодно благодарить родителей за то, что подарили вам самого верного и родного друга. Из традиций дня стоит упомянуть семейные посиделки в этот день – дома или ресторане.
День братьев и сестер: поздравления в прозе и смс
3 смс - 177 символов:
Поздравляю с Днем братьев и сестер. Желаю с кровинушкой своей ладить и делиться самым сокровенным, желаю всегда чувствовать поддержку близкого человека и также поддерживать его.
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Поздравляю с днем братьев и сестер! Как прекрасно, что у меня было с кем делить свои детские радости и печали, вместе играть и драться, просить совета и чувствовать родное плечо. Желаю тебе настоящего счастья, искренней любви, и пусть твои дети будут так же близки, как и мы с тобой!
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Поздравляем с Днем брата и сестры! Желаем всем добра, здоровья и душевного тепла. Желаем вам делить судьбу напополам и не познать в отношениях обман! Пусть чаще сводят вас семейные обстоятельства, и без всякой причины. Покоряйте вместе вершины успеха!
День братьев и сестер: стихи и смс
2 смс - 130 символов:
Поздравляю я с днем братьев и сестер,
Желаю вдохновения и счастья,
Пусть в отношениях не будет ссор,
А будет лишь гармония, удача.
***
Как здорово, когда есть брат,
Тогда и счастья больше,
И веселее жизнь в сто крат,
И в чем-то может проще,
С Днем братьев и сестер дарю
Тебе я поздравление!
Я с детства так тебя люблю,
Ты – лучший, без сомнения!
***
3 смс - 166 символов:
В день сестер и братьев
Крепких всем объятьев,
Теплых отношений,
Радостных мгновений.
Жить без ссор старайтесь,
Чаще обнимайтесь,
Помощь предлагайте
И не предавайте.
***
3 смс - 159 символов:
С Днем братьев и сестер
Сердечно поздравляю,
Хранить в сердечке узы
Особые желаю.
Роднее нет по крови,
Чем брат или сестра.
Желаю понимания,
Терпения и добра.
***
С Днем братьев и сестер, тебя
Поздравлю я, сестренка!
Люблю я радовать тебя
С тех пор, как был ребенком.
(С тех пор, как я была ребенком.)
Я и сейчас хочу, чтоб ты
Смеялась, улыбалась,
И чтоб под крылышком судьбы
Счастливой оставалась!