День братьев и сестер 2019 – открытки и тексты

10 апреля празднуется замечательный День братьев и сестер 2019.

Праздник он довольно молодой, но уже набравший огромную популярность во многих странах мира. А в США его даже называют национальным.

Читайте такжеНе пропустить: когда отмечают День отца и День матери в году 2019В этот день принято делать подарки сестре или брату, а заодно благодарить родителей за то, что подарили вам самого верного и родного друга. Из традиций дня стоит упомянуть семейные посиделки в этот день – дома или ресторане.

День братьев и сестер: поздравления в прозе и смс

3 смс - 177 символов:

Поздравляю с Днем братьев и сестер. Желаю с кровинушкой своей ладить и делиться самым сокровенным, желаю всегда чувствовать поддержку близкого человека и также поддерживать его.

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Поздравляю с днем братьев и сестер! Как прекрасно, что у меня было с кем делить свои детские радости и печали, вместе играть и драться, просить совета и чувствовать родное плечо. Желаю тебе настоящего счастья, искренней любви, и пусть твои дети будут так же близки, как и мы с тобой!

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Поздравляем с Днем брата и сестры! Желаем всем добра, здоровья и душевного тепла. Желаем вам делить судьбу напополам и не познать в отношениях обман! Пусть чаще сводят вас семейные обстоятельства, и без всякой причины. Покоряйте вместе вершины успеха!

День братьев и сестер: стихи и смс

2 смс - 130 символов:

Поздравляю я с днем братьев и сестер,

Желаю вдохновения и счастья,

Пусть в отношениях не будет ссор,

А будет лишь гармония, удача.

***

Как здорово, когда есть брат,

Тогда и счастья больше,

И веселее жизнь в сто крат,

И в чем-то может проще,

С Днем братьев и сестер дарю

Тебе я поздравление!

Я с детства так тебя люблю,

Ты – лучший, без сомнения!

***

3 смс - 166 символов:

В день сестер и братьев

Крепких всем объятьев,

Теплых отношений,

Радостных мгновений.

Жить без ссор старайтесь,

Чаще обнимайтесь,

Помощь предлагайте

И не предавайте.

***

3 смс - 159 символов:

С Днем братьев и сестер

Сердечно поздравляю,

Хранить в сердечке узы

Особые желаю.

Роднее нет по крови,

Чем брат или сестра.

Желаю понимания,

Терпения и добра.

***

С Днем братьев и сестер, тебя

Поздравлю я, сестренка!

Люблю я радовать тебя

С тех пор, как был ребенком.

(С тех пор, как я была ребенком.)

Я и сейчас хочу, чтоб ты

Смеялась, улыбалась,

И чтоб под крылышком судьбы

Счастливой оставалась!