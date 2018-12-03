Введение во храм Пресвятой Богородицы: что категорически нельзя делать и что можно есть

3 декабря 2018, 19:25

Главред выяснил приметы и традиции праздника.

Введение во храм Пресвятой Богородицы. Икона
Введение во храм Пресвятой Богородицы. Икона / Правмир

Ежегодно во время Рождественского поста православные отмечают великий церковный праздник: 4 декабря празднуется введение во храм Пресвятой Богородицы.

В народе он называется Третья Пречистая. Первая Пречистая отмечается 28 августа, на Успение Пресвятой Богородицы, а Вторая Пречистая – 21 сентября, на Рождество Пресвятой Богородицы. В народе так говорят: Первая Пречистая рожь засевает, вторая – дождем поливает, а третья – снегом покрывает.

В этот день послабляется пост – но появляются иные запреты, о которых стоит помнить верующим людям.

Введение во храм Пресвятой Богородицы: дата и история праздника

Дата у праздника не меняется из года в год – это, как уже упоминалось, 4 декабря. И в 2018 году введение во храм Пресвятой Богородицы припало на вторник.

Само Введение Пресвятой Девы во храм символизирует ее явление миру: Церковь считает его своего рода безмолвной проповедью о близком пришествии Христа. Подробнее о том, что за это праздник – читайте в нашем материале Православные и греко-католики отмечают введение в храм Пресвятой Богородицы.

Введение во храм Пресвятой Богородицы: молитва

Введение во храм Пресвятой Богородицы. Тропарь

Днесь благоволения Божия предображение/ и человеков спасения проповедание:/ в храме Божии ясно Дева является/ и Христа всем предвозвещает./ Той и мы велегласно возопиим:/ радуйся,// смотрения Зиждителева исполнение.

Введение во храм Пресвятой Богородицы: приметы

По народным поверьям, если на улице в праздник введения во храм Пресвятой Богородицы мороз и светит солнце, то следующее лето выдастся жарким и урожайным. А если мороз сильный, то следует ждать сильных холодов до самого Рождества.

Если выпавший в этот день снег больше не таял, то это считалось доброй приметой.

Введение во храм Пресвятой Богородицы: что можно есть

Как уже упоминалось, праздник приходится на время поста. Однако ради такой великой радости мирянам разрешается послабление – горячая пища с растительным маслом, красное вино и рыба.

Введение во храм Пресвятой Богородицы. Тициан
Введение во храм Пресвятой Богородицы. Тициан / Википедия

Введение во храм Пресвятой Богородицы: что категорически нельзя делать

Для этого праздника в народе есть немало запретов:

  • убирать по дому, в том числе шить и стирать;
  • венчаться в церкви – запрет на свадьбы распространяется на весь период Рождественского поста;
  • ругаться и осуждать кого бы то ни было, также стоит постараться не злиться и не обижаться ни на кого;
  • не давать в долг – иначе с финансами будут проблемы;
  • копать землю – считалось, что урожая не будет – надо и земле дать отдохнуть.

А вот запрета на проведение обрядов крещения и соборования в этот день нет.

Введение во храм Пресвятой Богородицы: что нужно делать

Как и в любой иной церковный праздник, 4 декабря – на введение во храм Пресвятой Богородицы – стоит сходить в церковь помолиться. Особенно женщинам, ведь Богоматерь считается их заступницей, а в такие дни Она особо внимательна к просьбам молящихся.

Также в народе говорят, что на введения во храм Богородицы можно было смело ступать на лед и заниматься рыбалкой.

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