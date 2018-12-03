Введение во храм Пресвятой Богородицы: что категорически нельзя делать и что можно есть

Главред выяснил приметы и традиции праздника.
Ежегодно во время Рождественского поста православные отмечают великий церковный праздник: 4 декабря празднуется введение во храм Пресвятой Богородицы.
В народе он называется Третья Пречистая. Первая Пречистая отмечается 28 августа, на Успение Пресвятой Богородицы, а Вторая Пречистая – 21 сентября, на Рождество Пресвятой Богородицы. В народе так говорят: Первая Пречистая рожь засевает, вторая – дождем поливает, а третья – снегом покрывает.
В этот день послабляется пост – но появляются иные запреты, о которых стоит помнить верующим людям.
Введение во храм Пресвятой Богородицы: дата и история праздника
Дата у праздника не меняется из года в год – это, как уже упоминалось, 4 декабря. И в 2018 году введение во храм Пресвятой Богородицы припало на вторник.
Само Введение Пресвятой Девы во храм символизирует ее явление миру: Церковь считает его своего рода безмолвной проповедью о близком пришествии Христа. Подробнее о том, что за это праздник – читайте в нашем материале Православные и греко-католики отмечают введение в храм Пресвятой Богородицы.
Введение во храм Пресвятой Богородицы: молитва
Введение во храм Пресвятой Богородицы. Тропарь
Днесь благоволения Божия предображение/ и человеков спасения проповедание:/ в храме Божии ясно Дева является/ и Христа всем предвозвещает./ Той и мы велегласно возопиим:/ радуйся,// смотрения Зиждителева исполнение.
Введение во храм Пресвятой Богородицы: приметы
По народным поверьям, если на улице в праздник введения во храм Пресвятой Богородицы мороз и светит солнце, то следующее лето выдастся жарким и урожайным. А если мороз сильный, то следует ждать сильных холодов до самого Рождества.
Если выпавший в этот день снег больше не таял, то это считалось доброй приметой.
Введение во храм Пресвятой Богородицы: что можно есть
Как уже упоминалось, праздник приходится на время поста. Однако ради такой великой радости мирянам разрешается послабление – горячая пища с растительным маслом, красное вино и рыба.
Введение во храм Пресвятой Богородицы: что категорически нельзя делать
Для этого праздника в народе есть немало запретов:
- убирать по дому, в том числе шить и стирать;
- венчаться в церкви – запрет на свадьбы распространяется на весь период Рождественского поста;
- ругаться и осуждать кого бы то ни было, также стоит постараться не злиться и не обижаться ни на кого;
- не давать в долг – иначе с финансами будут проблемы;
- копать землю – считалось, что урожая не будет – надо и земле дать отдохнуть.
А вот запрета на проведение обрядов крещения и соборования в этот день нет.
Введение во храм Пресвятой Богородицы: что нужно делать
Как и в любой иной церковный праздник, 4 декабря – на введение во храм Пресвятой Богородицы – стоит сходить в церковь помолиться. Особенно женщинам, ведь Богоматерь считается их заступницей, а в такие дни Она особо внимательна к просьбам молящихся.
Также в народе говорят, что на введения во храм Богородицы можно было смело ступать на лед и заниматься рыбалкой.