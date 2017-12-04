Православные отмечают Введение во Храм пресвятой Богородицы: традиции и приметы

Сегодня, 4 ноября, православные христиане отмечают двунадесятый праздник "Введения во храм Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии".

Он основан на поздних апокрифах о том, что родители Богородицы − святой Иоаким и святая Анна, исполняя обет посвятить своего ребенка Богу, в трехлетнем возрасте привели дочь Марию в Иерусалимский храм, в котором она и жила питаемая пищей с неба, приносимой архангелом Гавриилом до момента своего обручения с праведным Иосифом.

В этот храм можно было войти, лишь поднявшись по 15 ступенькам. Это было сложным препятствием для маленькой девочки, однако Мария, когда ее опустили на первую ступеньку, сумела быстро подняться наверх. Затем первосвященник, повинуясь внушению Божиему, ввел будущую Богородицу в "Святая святых" – священное место в Иерусалимском храме, куда сам имел право входить только раз в году. Все присутствовашие очень удивились тому, что девочку ввели в это помещение.

Дева Мария долго жила при храме, воспитывалась в обществе благочестивых дев, изучала Священное Писание, занималась рукоделием, постилась и молилась.

Впервые о празднике Введения во храм Пресвятой Богородицы упоминал святитель Григорий Нисский в IV столетии н.э. Однако первые документальные свидетельства о его широкомасштабном праздновании датированы VIII столетием н.э.



Несмотря на то, что праздник "Введения во храм Пресвятой Богородицы" припадает на Рождественский пост, в этот день разрешаются есть рыбу.

Кроме того, введение во храм Пресвятой Богородицы традиционно считается особо важным для женщин, поскольку Дева Мария является покровительницей женских судеб. Они в этот день обычно отправляются в храм, чтобы помолиться Богородице и обратиться к ней со своими просьбами.

Согласно народным поверьям, если в этот день на улице мороз и светит солнце, то следующее лето будет жарким и урожайным. А если же в этот день наблюдается сильный мороз, то следует ждать сильных холодов до самого Рождества.





