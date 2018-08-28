Успение Пресвятой Богородицы-2018: все, что нужно знать о празднике

"Главред" узнал, как праздновать Успение Пресвятой Богородицы
Август завершается сразу двумя важными религиозными праздниками – это Успение Пресвятой Богородицы-2018 и Ореховый спас-2018.
В сегодняшнем материале мы собрали самое важное, что стоит знать о празднике Успения Богородицы.
Успение Богородицы-2018: дата
Дата праздника не меняется из года в год – это 28 августа. При этом праздник Успения Пресвятой Богородицы 1 день предпразднства и 9 дней попразднства.
Накануне как раз завершается Успенский пост-2018.
Как праздновать Успение Пресвятой Богородицы
Читайте такжеОреховый спас-2018: что несут в церковьКак праздновать Успение Пресвятой Богородицы? На Успение нужно непременно поставить благодарственную свечку в храме. Кроме того, в этот день принято освящать в церквях колосья хлеба нового урожая.
По народным приметам, это последний день отлета ласточек и кваканья лягушек. После него уже наступает осень: "Успение провожай – осень встречай". На Успение в старину впервые садились ужинать при свечах, а не при дневном свете. Подробнее читайте в нашем материале Когда Успение Пресвятой Богородицы в 2018 году и как его праздновать.
Успение Пресвятой Богородицы: о чем просят
В этот день верующие попросят у Пресвятой Богородицы помощи и заступничества. Перед иконой Пресвятой Богородицы также молятся:
- об избавлении от страха перед физической смертью;
- об укреплении веры;
- при болезнях.
Успение Пресвятой Богородицы: приметы
С праздником связано немало примет. В частности, считается, что после Успения начинается бабье лето – но уже пора готовиться к осени. Летнюю страду к этому времени уже заканчивали, как и основной сбор урожая. Зато начинали собирать грибы и орехи, запасая их на зиму.
Считалось, что если девушка до Успения не успела присмотреть себе жениха – то сидеть ей в девках еще год. Подробнее читайте в нашем материале Успение Пресвятой Богородицы-2018: о чем просят и какие есть традиции и приметы.
Успение Пресвятой Богородицы-2018: что нельзя делать
На Успение Пресвятой Богородицы нельзя:
- работать как по дому и в огороде – подробнее читайте в нашем материале Священник объяснил, почему в воскресенье и на православные праздники нельзя работать;
- ходить босиком на Успение;
- носить старую или неудобную обувь;
- брать в руки колющие и режущие предметы;
- разводить огонь;
- ссориться и ругаться;
- желать кому-либо зла;
- 28 августа молодым девушкам возбранялось стричь волосы и затем выбрасывать их.
А вот что можно и нужно делать на Успение Пресвятой Богородицы – читайте в нашем материале Успение Пресвятой Богородицы-2018: что нельзя делать, а что нужно.
Успение Пресвятой Богородицы-2018: поздравления
Тебе в день Богородицы Успения
Хочу от сердца искренне желать,
Чтобы небесному благословению
Тебя всегда, во всем сопровождать.
Пусть Девы пресвятой молитвы сила
Обережет тебя от всех невзгод.
Чтоб много в жизни радостного было,
Того, что сердце жаждет и зовет!
***
Сегодня, в праздник Успения Пресвятой Богородицы хочу, от души пожелать всегда ценить все то, что имеешь в своей жизни, не тратить времени на обиды и глупые ссоры с близкими, дорожить каждым мгновением счастья и радости, давать своему сердцу возможность искренне любить и надеяться. Пусть жизненный путь Богородицы и святые молитвы согревают и наполняют благодатью души.
***
Поздравляю с Успением пресвятой Богородицы,
Великой небесной и земной Владычицы,
Дева Мария Святая мать Христа,
С тех веков и ныне Богу предана.
Пусть ангелы небесные нам любовь несут,
Молитвою небесную от Сатаны спасут,
Моли Дева Мария о здравии и счастье,
Отгони все беды, отгони ненастья.
***
От всего сердца поздравляю всех с праздником Успения Пресвятой Богородицы! Пусть радость и благодать праздника не оставляет наши души как можно дольше!
***
Богородица святая,
О тебе не забываем,
Молимся и восхваляем,
В храме часто вспоминаем.
Богородица святая,
О любви лишь умоляем,
И на силу уповаем,
Христом Богом заклинаем.
Богородица святая,
Всем добра, любви желаем,
Ты поможешь, точно знаем,
Чуда счастья ожидаем.
***
С Успением Пресвятой Богородицы! Пусть Пресвятая Дева Мария хранит и спасает вас и ваших близких от напастей. Пусть в вашем доме всегда будет царить тепло, любовь и понимание.
***
28-го, в августе месяце,
Мы соберемся в честь Богородицы,
Праздник Успения и вознесения,
К сыну Иисусу душевного рвения.
Безгрешная, любимая, чистая дева,
Смотрит на нас с лазурного неба,
Ей помолися и попроси,
Чтобы прожить этот праздник в любви.
Еще больше поздравлений в нашем материале Успение Пресвятой Богородицы-2018: поздравления в прозе, стихах и анимированных картинках.