Успение Пресвятой Богородицы-2018: все, что нужно знать о празднике

28 августа 2018, 08:33

"Главред" узнал, как праздновать Успение Пресвятой Богородицы

Успение Богородицы. Икона
Успение Богородицы. Икона / Правмир

Август завершается сразу двумя важными религиозными праздниками – это Успение Пресвятой Богородицы-2018 и Ореховый спас-2018.

В сегодняшнем материале мы собрали самое важное, что стоит знать о празднике Успения Богородицы.

Успение Богородицы-2018: дата

Дата праздника не меняется из года в год – это 28 августа. При этом праздник Успения Пресвятой Богородицы 1 день предпразднства и 9 дней попразднства.

Накануне как раз завершается Успенский пост-2018

Как праздновать Успение Пресвятой Богородицы

Читайте такжеОреховый спас-2018: что несут в церковьКак праздновать Успение Пресвятой Богородицы? На Успение нужно непременно поставить благодарственную свечку в храме. Кроме того, в этот день принято освящать в церквях колосья хлеба нового урожая.

По народным приметам, это последний день отлета ласточек и кваканья лягушек. После него уже наступает осень: "Успение провожай – осень встречай". На Успение в старину впервые садились ужинать при свечах, а не при дневном свете. Подробнее читайте в нашем материале Когда Успение Пресвятой Богородицы в 2018 году и как его праздновать.

Успение Пресвятой Богородицы: о чем просят

В этот день верующие попросят у Пресвятой Богородицы помощи и заступничества. Перед иконой Пресвятой Богородицы также молятся:

  • об избавлении от страха перед физической смертью;
  • об укреплении веры;
  • при болезнях.

Успение Пресвятой Богородицы: приметы

С праздником связано немало примет. В частности, считается, что после Успения начинается бабье лето – но уже пора готовиться к осени. Летнюю страду к этому времени уже заканчивали, как и основной сбор урожая. Зато начинали собирать грибы и орехи, запасая их на зиму.

Считалось, что если девушка до Успения не успела присмотреть себе жениха – то сидеть ей в девках еще год. Подробнее читайте в нашем материале Успение Пресвятой Богородицы-2018: о чем просят и какие есть традиции и приметы.

Успение Пресвятой Богородицы-2018: что нельзя делать

На Успение Пресвятой Богородицы нельзя:

А вот что можно и нужно делать на Успение Пресвятой Богородицы – читайте в нашем материале Успение Пресвятой Богородицы-2018: что нельзя делать, а что нужно.

Успение Пресвятой Богородицы-2018: поздравления

Тебе в день Богородицы Успения

Хочу от сердца искренне желать,

Чтобы небесному благословению

Тебя всегда, во всем сопровождать.

Пусть Девы пресвятой молитвы сила

Обережет тебя от всех невзгод.

Чтоб много в жизни радостного было,

Того, что сердце жаждет и зовет!

***

Сегодня, в праздник Успения Пресвятой Богородицы хочу, от души пожелать всегда ценить все то, что имеешь в своей жизни, не тратить времени на обиды и глупые ссоры с близкими, дорожить каждым мгновением счастья и радости, давать своему сердцу возможность искренне любить и надеяться. Пусть жизненный путь Богородицы и святые молитвы согревают и наполняют благодатью души.

***

Поздравляю с Успением пресвятой Богородицы,

Великой небесной и земной Владычицы,

Дева Мария Святая мать Христа,

С тех веков и ныне Богу предана.

Пусть ангелы небесные нам любовь несут,

Молитвою небесную от Сатаны спасут,

Моли Дева Мария о здравии и счастье,

Отгони все беды, отгони ненастья.

***

От всего сердца поздравляю всех с праздником Успения Пресвятой Богородицы! Пусть радость и благодать праздника не оставляет наши души как можно дольше!

***

Богородица святая,

О тебе не забываем,

Молимся и восхваляем,

В храме часто вспоминаем.

Богородица святая,

О любви лишь умоляем,

И на силу уповаем,

Христом Богом заклинаем.

Богородица святая,

Всем добра, любви желаем,

Ты поможешь, точно знаем,

Чуда счастья ожидаем.

***

С Успением Пресвятой Богородицы! Пусть Пресвятая Дева Мария хранит и спасает вас и ваших близких от напастей. Пусть в вашем доме всегда будет царить тепло, любовь и понимание.

***

28-го, в августе месяце,

Мы соберемся в честь Богородицы,

Праздник Успения и вознесения,

К сыну Иисусу душевного рвения.

Безгрешная, любимая, чистая дева,

Смотрит на нас с лазурного неба,

Ей помолися и попроси,

Чтобы прожить этот праздник в любви.

Еще больше поздравлений в нашем материале Успение Пресвятой Богородицы-2018: поздравления в прозе, стихах и анимированных картинках.

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