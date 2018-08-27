Успение Пресвятой Богородицы-2018: что нельзя делать

Что нельзя делать на Успение Пресвятой Богородицы / УНИАН

28 августа православные Украины отмечают один из важнейших религиозных праздников, установленный в честь смерти матери Христа Марии – Успение Пресвятой Богородицы-2018.

Накануне православные держат строгий Успенский пост-2018. О том, что можно и чего нельзя есть в Успенский пост – читайте в нашем материале Как держать Успенский пост-2018: питание по дням.

О чем молятся на Успение Пресвятой Богородицы и какие есть приметы и традиции у этого праздника – читайте в нашем материале Успение Пресвятой Богородицы-2018: о чем просят и какие есть традиции и приметы.

Успение Пресвятой Богородицы: что нельзя делать

На Успение Пресвятой Богородицы нельзя:

работать как по дому, например, шить, стирать, убирать, так и в огороде – подробнее читайте в нашем материале Священник объяснил, почему в воскресенье и на православные праздники нельзя работать;

ходить босиком на Успение – якобы так можно собрать все болезни, так как роса в этот день считается слезами природы по покинувшей этот мир защитнице людей – Богородице;

носить старую или неудобную обувь, так как если натертый мозоль в этот день предвещал трудную, проблемную и неудачную жизнь;

брать в руки колющие и режущие предметы: хлеб ломают руками, пищу не варят – считается, что нарушение этого запрета влечет за собой серьезные болезни;

нежелательно в этот день разводить огонь – мол, можно привлечь напасти в дом;

громко разговаривать и шумно веселиться;

ссориться и ругаться;

желать кому-либо зла – все дурное, что желается другому человеку, вернется к тому, что нажелал;

28 августа молодым девушкам возбранялось стричь волосы и затем выбрасывать их – дабы не огорчать Деву Марию.

Успение Пресвятой Богородицы: что можно делать

Читайте такжеКогда и как праздновать Ореховый спас-2018Не просто можно, а даже нужно на Успение Пресвятой Богородицы сходить в церковь – помолиться и поставить Божьей Матери свечку.

Заодно в храм на освящение несли семена и колосья разных хлебов. Это считалось залогом хорошего урожая в следующем году. На полях же в этот день ставили последний сноп, символизирующий завершение жатвы.

Дома же хозяйки начинали заготовки на зиму: "На Успение огурцы соли, на Сергия (8 октября) капусту руби".

Успение Пресвятой Богородицы: что можно есть

На Успение Пресвятой Богородицы 28 августа в 2018 году поста уже нет, так как праздник выпадает на вторник. Если бы Успение выпало на среду или пятницу, то разрешалась бы рыба – но вот разговение Успенского поста перенеслось бы на следующий день.