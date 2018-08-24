Успение Пресвятой Богородицы-2018: о чем просят и какие есть традиции и приметы

Успение Богородицы. Эль Греко / grekomania.ru

28 августа отмечается один из важнейших в православии праздник, установленный в честь смерти матери Христа Марии – Успение Пресвятой Богородицы-2018. У него один день предпразднства и девять дней попразднства.

Само слово "успение" означает "сон", ведь считается, что Матерь Божья не умерла – просто душа ее вознеслась в лучшую обитель. Сам праздник напоминает верующим о победе веры над смертью, ведь с приходом Христа смерть перестала быть необратимой, став лишь переходом из одного мира в иной.

Накануне православные держат строгий Успенский пост-2018. О том, что можно и чего нельзя есть в Успенский пост – читайте в нашем материале Как держать Успенский пост-2018: питание по дням.

Успение Пресвятой Богородицы: о чем просят

В этот день верующие попросят у Пресвятой Богородицы помощи и заступничества. Перед иконой Пресвятой Богородицы также молятся:

об избавлении от страха перед физической смертью;

об укреплении веры;

при болезнях.

Успение Пресвятой Богородицы: молитва

Кондак Пресвятой Богородице в день Успения Ее

В моли́твах неусыпа́ющую Богоро́дицу/ и в предста́тельствах непрело́жное упова́ние/ гроб и умерщвле́ние не удержа́ста:/ я́коже бо Живота́ Ма́терь/ к животу́ преста́ви// во утро́бу Всели́выйся присноде́вственную.

Тропарь

В рождестве девство сохранила eси, во успении мира не оставила eси, Богородице, преставилася eси к Животу, Мати сущи Живота: и молитвами Твоими избавляеши от смерти души наша.

Успение Пресвятой Богородицы: приметы

Читайте такжеУспенский пост-2018: что нельзя делать в эти дни – от питания до свадьбыС праздником связано немало примет. В частности, считается, что после Успения начинается бабье лето – но уже пора готовиться к осени. Летнюю страду к этому времени уже заканчивали, как и основной сбор урожая. Зато начинали собирать грибы и орехи, запасая их на зиму.

Считалось, что если девушка до Успения не успела присмотреть себе жениха – то сидеть ей в девках еще год.

Из других примет:

если до Успения землю распахать – можно успеть еще одну копну пожать;

с Успенщины не успеешь суженого присмотреть – зиму тебе в девках просидеть.

Народные приметы о погоде на Успение Пресвятой Богородицы:

радуга на небе предвещает теплую осень;

если в этот день хорошая погода, то бабье лето будет прохладным;

если много паутины, то зима будет морозной и малоснежной.

Успение Пресвятой Богородицы: традиции

Читайте такжеСвященник объяснил, почему в воскресенье и на православные праздники нельзя работатьВ этот день нельзя ссориться и сквернословить.

Главной традицией дня был поход в церковь – помолиться и поставить свечку Богородице. Заодно в храм на освящение несли семена и колосья разных хлебов. Это считалось залогом хорошего урожая в следующем году. На полях же в этот день ставили последний сноп, символизирующий завершение жатвы.

Дома же хозяйки начинали заготовки на зиму: "На Успение огурцы соли, на Сергия (8 октября) капусту руби".

И если в Успенский пост играть свадьбы Церковью возбраняется – то после Успения как раз и начиналась пора свадебных колоколов. Отсюда и поговорка: "Пришла пречистая — сватов несет нечистая" – мол, свадеб организуется и проводится немеряно.