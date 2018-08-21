Когда и как праздновать Ореховый спас-2018

Когда и как праздновать Ореховый спас. / 1zoom.ru

Позади Медовый спас, или Маковей-2018, да и Яблочный спас уже отгуляли. Осталось отпраздновать только Ореховый спас-2018.

Какого числа Ореховый спас

Из года в год праздник отмечается сразу по завершению Успенского поста – 29 августа.

Ореховый-Хлебный спас: что такое Ореховый спас

Ореховым этот Спас прозвали, так как в наших краях к этому времени поспевали орехи. Их и святят на Ореховый спас.

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А еще этот Спас называют Хлебным, так как основная работа по сбору хлеба приходится именно на этот период.

Третье и наименее известное название этого праздника (есть несколько вариаций одного названия) – Спас на холсте, Спас на полотне, Полотняный Спас, Нерукотворный Спас. Такое название он получил, так как установлен в честь православного праздника – перенесения Нерукотворного образа Иисуса Христа в Константинополь.

Библия рассказывает, что Иисус Христос омыл лицо водой и затем вытер полотенцем, на котором и запечатлелся его лик (то есть его не сотворили руки какого-нибудь художника, а тот был ниспослан выше). Этот нерукотворный лик Спасителя исцелил обладателя Эдессы от смертельной болезни, тем самым положив начало распространению христианства в этих местах.

Именно с этого изображения впоследствии писали первые иконы Спаса Нерукотворного.

Икона "Спас Нерукотворный" / Википедия

В народе же в это время принято было именно в эту пору организовывать ярмарки тканей и ниток.

Ореховый спас: как праздновать

Читайте такжеЧто и как лучше всего приготовить из грибов в Успенский пост-2018: подборка видеорецептовНа Ореховый спас принято освящать источники и новые колодцы, а простой люд ходит париться в баню. Причем париться принято ореховыми вениками – чтоб сила воды и ореха передала телу крепость и дала защиту от недоброго глаза.

Главным блюдом на столе в этот день считается хлеб, выпеченный из муки нового урожая. Также в этот день готовят пироги с грибами и блюда с орехами. Такими пирогами и ореховыми вкусностями принято угощают всех родных и близких.

В деревнях третий Спас был началом посева озимой рожи.

Ореховый спас: что святят

Как нетрудно догадаться по названию праздника, святят орехи. В то же время не возбраняется святить мед, яблоки и даже овощи.

Ореховый спас: приметы

По народным приметам, после третьего Спаса уже наступает осень.

Считается, что на Ореховый спас птицы уже улетают на зимовку на юг. Причем если уже успели улететь журавли, то, по примете, надо ждать морозов на Покров.

Гадания на Ореховый спас

На Ореховый спас гадают на будущее и любовь. Девушки срывают орехи и пробуют на вкус: